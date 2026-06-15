「環境シンポジウム」を6月20日（土）に開催します（国営ひたち海浜公園）

一般財団法人 公園財団昨年の環境シンポジウム開催状況

国営ひたち海浜公園では、6月20日（土）に公園に関わる環境や貴重な自然について理解を深める「環境シンポジウム」を開催します。 本公園は“みはらしの丘”のようなランドスケープから樹林・砂丘・湧水地などの貴重な自然まで多様な環境を有しており、その環境の中で、環境省や茨城県のレッドリストに登録されている希少な動植物が多く生息しています。公園ボランティアをはじめ、公園や自然に関心のある方であれば、どなたでもご参加いただけます。

【環境シンポジウム】

「環境シンポジウム」講演・発表内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/772_1_9dd421395ad3d652556d4ca66a47edb7.jpg?v=202606160951 ]参加申し込みはこちら :https://www.hitachikaihin.jp/event/nature/page000804.html

１.基調講演

「国営ひたち海浜公園における環境調査について」 （サンコーコンサルタント株式会社 竹野 浩一氏）

２.講演

「みはらしの丘ネモフィラ ～25周年を迎えて～」 （ひたち公園管理センター 植物管理課 山下 大貴）

３.活動報告

「ひたちなか自然の森に自生するオオウメガサソウとコアジサシの保全・保護活動について」（ひたち海浜公園 里山パートナー）

１.基調講演 「国営ひたち海浜公園における環境調査について」

今回、国営ひたち海浜公園において環境調査を実施しているサンコーコンサルタント株式会社 竹野 浩一氏をお招きします。この講演では「国営ひたち海浜公園における環境調査について」をテーマに、本公園で実施している環境調査の調査方法や、その調査から分かってきた本公園の貴重な自然環境について講演いただきます。

２.講演「みはらしの丘ネモフィラ ～25周年を迎えて～」

みはらしの丘（2026年4月19日撮影）

今年、みはらしの丘でのネモフィラの修景が、25周年を迎えるにあたり、ひたち公園管理センター 植物管理課職員より“みはらしの丘”のネモフィラをテーマに発表を行います。

絶景として多くの皆様に、親しまれている本公園の“みはらしの丘”のネモフィラの歴史の歩みや丘一面に花を咲かせるまでの管理方法などをご紹介いたします。

３.活動報告「ひたちなか自然の森に自生するオオウメガサソウとコアジサシの保全・保護活動について」

里山パートナー活動状況

本公園において自然環境を保全するボランティア（パークパートナー）より、ひたち海浜公園 里山パートナーが、オオウメガサソウとコアジサシの保全・保護活動について、日ごろの取り組みと成果となる活動報告を行います。

本公園における環境保全の第一線で活躍されるパークパートナーの活動や成果を知ることができる貴重な機会となります。

ブレイクタイム「ひたち海浜公園 記念の森レストハウス紹介」

ひたち公園管理センターのバリスタより、平成29年に内装やメニューを一新してリニューアルした「記念の森レストハウス」の魅力と、そこで提供しているこだわりのブレンドコーヒーについて紹介を行います。

初夏の季節、ひたち海浜公園では希少な動植物をご覧いただけます

ハナハタザオ（環境省/茨城県の絶滅危惧I類）カワラサイコ（茨城県準絶滅危惧）オゼイトトンボ（茨城県準絶滅危惧）

初夏の季節（5月～7月）は、環境省や茨城県のレッドリストに登録されているオオウメガサソウやハナハタザオ、カワラサイコをはじめとした希少な植物が次々と開花を迎え、オゼイトトンボなどといったこの時期だけしか見られない生き物が公園内に出現します。ネモフィラからバトンタッチされるように、希少な動植物たちが公園内で、1年で1番躍動する季節ですので、ぜひ足をお運びください。

初夏の動植物観察ガイド :https://www.hitachikaihin.jp/pickup/earlysummer.html

そよかぜ通信 2026初夏号

国営ひたち海浜公園が発行している広報誌「そよかぜ通信 2026初夏号」

6月の希少な動植物やイベントの情報などを掲載しています。

【詳細はこちら PDF】

https://www.hitachikaihin.jp/data/doc/1777365429_doc_4_0.pdf

国営ひたち海浜公園 ひたち公園管理センター

国営ひたち海浜公園は、茨城県ひたちなか市の太平洋岸にあり、春のネモフィラ、スイセン、チューリップ、初夏にはポピーやバラ、夏のジニア、ヒマワリ、秋にはコキア、コスモス、冬のアイスチューリップなど、彩り豊な花々が四季を通じて楽しめます。また、海抜100mからの眺望を楽しめる大観覧車をはじめ、ジェットコースターなど多彩なアトラクションが揃う遊園地「プレジャーガーデン」のほか、林間アスレチック広場やバーベキュー広場など、食事・スポーツ・ピクニック・・・遊び方は十人十色。魅力いっぱいの公園で、思い思いの時間をお過ごしください。



国営ひたち海浜公園 ひたち公園管理センター 広報係

〒312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4

TEL：029-265-9001

FAX：029-265-9339



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