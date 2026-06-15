Batmobile Racing、FasoulおよびLightecとのパートナーシップにより、富士スピードウェイで開催されるランボルギーニ・スーパートロフェオ・アジアに向け大胆な新カラーリングを発表

GEEK MIRACLE (HK) LIMITED

富士スピードウェイ - Batmobile Racingは、プレミアムブランドであるFasoulおよびLightecとの画期的なデュアルパートナーシップを発表しました。日本を代表する富士スピードウェイで開催されるランボルギーニ・スーパートロフェオ・アジアの次戦に向け、チームは印象的な新カラーリングを初披露します。Batmobile Racingは、ウィリアム・トレガーサ（イギリス）とジョナサン・チェコット（モナコ）が駆る強力な3号車で、競争の激しいProカテゴリーの選手権首位として本戦に臨みます。

Fasoulについて

Fasoulは、加熱式たばこ（HNB）分野におけるイノベーションに注力するテクノロジー主導型ブランドです。継続的なエンジニアリング研究と製品開発を通じて、製品の進化とユーザー体験の向上を推進し、成人消費者にさらなる価値の提供を目指しています。

富士スピードウェイ戦におけるFasoulのBatmobile Racingへのサポートは、技術革新、パフォーマンスの向上、継続的な進化を追求する両者の姿勢を示すものです。両者は、イノベーションによって新たな突破口を切り開き、テクノロジーを通じて価値を創造する精神を共有しています。

Lightecについて

Lightecは1937年創業の日本企業であり、革新的な製品と洗練されたデザインを通じて現代のライフスタイル向上に取り組んできました。品質、使いやすさ、持続可能性、継続的な革新を重視し、消費者の変化するニーズを先取りして応える信頼されるブランドとしての地位を確立しています。

日本市場における確かな信頼と長年の実績を背景に、Lightecは革新的な製品と優れた顧客価値の提供を続けています。Batmobile Racingとのパートナーシップは、卓越性を追求する共通の姿勢を反映したものです。

本コラボレーションは、精密性、献身、高いパフォーマンスへのコミットメントを示すとともに、品質と成果を重視する顧客層とのつながりをさらに強化するものです。

勝利を目指すパートナーシップ

FasoulおよびLightecとの新たな協業は、Batmobile Racingにとって重要な節目となります。パフォーマンス、精密性、卓越性への情熱を共有する3ブランドが結集する取り組みです。本パートナーシップは、3社のアイデンティティと価値観を反映した、鮮やかで目を引くカラーリングを施した3号車 Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO2に掲出されます。

新カラーリングは、Batmobile Racingの大胆な美学と、FasoulおよびLightecの個性あるブランド表現を融合させ、パドックでもコース上でも注目を集めるデザインとなっています。ファンおよびモータースポーツ愛好家は、富士山を背景に、富士スピードウェイの名物コーナーを全速で駆け抜けるこの特別なデザインを楽しむことができます。

選手権を争うドライバーラインアップ

イギリス出身のウィリアム・トレガーサは、今シーズンを通じて優れたスピードと安定したレース運びを披露してきました。冷静かつ高い技術を備えたドライバーであり、その安定した走りはチームの選手権争いを支える重要な要素となっています。

モナコ公国を代表するジョナサン・チェコットは、ファンを魅了する華やかさと卓越したスピードを兼ね備えています。攻めの姿勢と冷静な判断力を併せ持つ走りで、Batmobile RacingをProクラス首位に押し上げるポイント獲得に大きく貢献してきました。

選手権首位としての挑戦

Batmobile Racingは現在、ランボルギーニ・スーパートロフェオ・アジア Proカテゴリーのランキング首位に立っています。これは、ドライバー、エンジニア、そしてチーム全体の高い連携力を示すものです。シーズンの重要な局面となる富士スピードウェイ戦に向け、チームは追撃するライバル勢との差を広げるべく集中して臨みます。

ランボルギーニ・スーパートロフェオ・アジアは、アジア太平洋地域で最も競争力が高く格式あるワンメイク選手権の一つとして広く認知されており、世界各地からトップレベルのドライバーとチームが参戦しています。獲得する1ポイントごとに激しい争いがあり、Batmobile Racingの選手権首位は非常に価値ある成果です。

チームおよびドライバーコメント

「FasoulおよびLightecとのパートナーシップは、Batmobile Racingの全員にとって誇らしい瞬間です。選手権をリードしているこのタイミングで、2つの優れたブランドを新たなパートナーとして迎えられることは、チームが正しい方向へ進んでいることを示しています。私たちは富士で力強い結果を残すべく、全力で挑みます。」

- Batmobile Racing チームマネージャー、Iris

「ジョナサンと私は、選手権首位というポジションを築くために全力で取り組んできました。今回、FasoulとLightecを迎えられることを大変うれしく思います。富士スピードウェイは伝統あるサーキットであり、私たちは最高の走りを見せる準備ができています。目標は明確です。勝ち続けることです。」

- ウィリアム・トレガーサ、3号車ドライバー

「富士のコースに出られることは、チームにとっても私たちドライバーにとっても非常に楽しみな瞬間です。富士は攻める姿勢が求められるサーキットであり、Super Trofeo EVO2で走るには素晴らしい舞台です。今週末、Fasoul と Lightec が私たちを支えてくれることも大きな励みです。私たちは選手権首位として日本に向かいます。そのポジションを全力で守り抜くつもりです。」

- ジョナサン・チェコット、3号車ドライバー

イベント情報

シリーズ：ランボルギーニ・スーパートロフェオ・アジア

会場：富士スピードウェイ（日本）

チーム：Batmobile Racing

車両番号：3号車

カテゴリー：Proクラス

ドライバー：ウィリアム・トレガーサ（GBR）＆ジョナサン・チェコット（MON）

パートナー：Fasoul & Lightec

選手権順位：Proカテゴリー 総合1位

本資料は、メディア関係者および当該情報発信が認められている地域における20歳以上の方を対象としています。20歳未満の方による使用、ならびに喫煙を推奨または促進するものではありません。

【Fasoulについて】

Fasoul（ファソウル）は、加熱式たばこ専用デバイスのパイオニアとして、2023年に日本市場に登場。洗練されたデザインと革新的な機能で、多くのユーザーに支持されています。

これからも、より快適でスタイリッシュな喫煙体験を提供するために、Fasoulは進化し続けます。

公式サイト：https://jp.globalfasoul.com/

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