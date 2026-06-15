国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』「ABEMA」にて約11時間にわたり全編無料生中継　「ABEMA」での関連動画総再生回数2,000万回を突破

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年6月13日（土）に開催された国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』を、「Premiere Ceremony」から「レッドカーペット」、「Grand Ceremony」まで約11時間にわたり全編無料生中継いたしました。

本放送では、「ABEMA」独自の特別編成により、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』を余すことなくお届け。約11時間にわたる生中継の「ABEMA」における視聴者数は186万人を記録したほか、SNSを含む「ABEMA」での『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』関連動画の総再生回数は2,000万回を突破するなど、大きな反響を呼びました。

また、「ABEMA」では、レッドカーペット中継に登場したMISAMOやM!LK、FRUITSZIPPERら豪華アーティストたちに、ABEMA独自企画としてカメラレンズへサインを記入してもらう特別企画を実施。アーティストたちの直筆サインが刻まれた特製サインボードをプレゼントするキャンペーンも展開し、視聴者から大きな反響を集めました。

さらに、「去年の音楽活動を一言で表すと？」をテーマにした突撃インタビュー企画など、SNSを中心としたオリジナルコンテンツも多数配信。レッドカーペットやスタジオ企画と連動した企画を通じて、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の魅力を存分にお届けしました。

レッドカーペット中継では、MAZZELがインタビューに登場し、メンバーのSEITOが「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』に出演する長浜広奈のものまねを、本人が見守る中で披露する一幕も。長浜が喜びながらも「本物（自分）の方が可愛いので、もっとキュートさを出してほしいです」と返すと、スタジオと中継会場ともに大きな笑いに包まれました。

さらに、「Grand Ceremony」中継の「ABEMA」スタジオには、純烈のリーダー・酒井一圭がプロデュースした、元戦隊俳優や一級建築士など多彩な経歴を持つメンバーによる男性歌謡コーラスグループ・モナキも出演。受賞結果やパフォーマンスの見どころについて語り、番組を盛り上げました。

また、「ABEMA」公式SNSでは、レッドカーペットインタビューやスタジオ企画の様子をはじめとしたオリジナル動画を続々公開。アーティストたちの貴重なコメントや舞台裏の様子など、多数のコンテンツを配信いたしました。

なかでも、「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』への出演で注目を集める長浜広奈と、モナキのメンバー・おヨネによるコラボ動画はSNS上で大きな反響を集め、「最高なコンビ発見」「可愛いの異種対決」「シリーズ化希望」といったコメントが相次ぎました。

なお、「ABEMA」では、最優秀アーティスト賞を受賞したMrs. GREEN APPLEや、最優秀楽曲賞 サカナクション、最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞(グループ/ソロ)賞 M!LKの受賞シーンや、レッドカーペットインタビューの様子を見逃し配信中です。『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の興奮をぜひもう一度お楽しみください。

■『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』 無料生中継概要

番組ページ：https://abema.tv/video/title/794-1