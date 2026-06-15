大船渡市営業所の阿部さん ポケモンカードゲーム世界大会に出場へ

株式会社パンクチュアル

地域商社の株式会社パンクチュアル（本社：高知県須崎市、代表取締役：守時 健 以下、

パンクチュアル）大船渡市営業所（岩手県大船渡市）の阿部雄大さん（23）が、８月に米国・サンフランシスコで開催される「ポケモンカードゲーム」の世界大会への出場を決めました。阿部さんは世界大会に向けて「練習に付き合ってくれたり応援してくれたりする方々への感謝を旨に戦ってきます」と意気込んでいます。

世界大会出場を決めた阿部さん（著作権保護のため写真の一部を加工しています）

国内予選にあたる「ポケモンジャパンチャンピオンシップス2026」のカードゲーム部門は6月7、8日に横浜市で開催されました。60枚のカードを組み合わせて「デッキ」を構成して対戦。上位64位以内に入ると世界大会への出場権を得ることが可能で、阿部さんは37位に入りました。

20歳の頃から本格的にイベントに参加し始めた阿部さんは「勝つことの喜び、相手との駆け引きの面白さはもちろんですが、年齢性別問わずにカードを通して交流し、仲を深めていけることに魅力を感じています」と話しています。

「ポケモンカードゲーム」

(C)Pokemon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

株式会社パンクチュアルについて

「世界と戦える地域を創る」をミッションに掲げ、ふるさと納税運営やEC事業、地域活性化を通じて本当の地方創生を実現する自治体支援を行っています。実際に支援を行う自治体に住み、住民の一部となり地域の課題解決に向けたソリューションを提供し、豊富な実績とノウハウで地域社会の発展に貢献しています。

■会社概要

社名：株式会社パンクチュアル

代表：代表取締役 守時 健

設立：2020年（令和2年）3月

所在地：高知県須崎市緑町1-12

事業内容：ご当地キャラ運営、EC事業、PR事業、ふるさと納税運営事業

URL：https://punctual.co.jp/