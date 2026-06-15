ドラム式洗濯乾燥機 に新色「金属グレー」が登場、人気のホワイトとあわせて2色展開へ

日本美的株式会社

日本美的株式会社は、好評販売中のドラム式洗濯機シリーズにおいて、新たにブラックモデルを発売いたします。家電ブランド「Comfee」は、10kgドラム式洗濯乾燥機「 CD-105DA1(T)」において、新色となる金属グレーモデルを6月9日に発売いたしました。本品の価格は 99,800円を予定しております。

この洗濯乾燥機は、洗濯から乾燥まで一台で完結するオールインワン設計に加え、コンパクトボディと自動化機能を強化したモデルです。

ホワイトが持つ清潔感や明るさとはまた異なる魅力として、金属グレー（黒）は空間を引き締め、モダンでスタイリッシュな印象を演出します。

これにより、既存のホワイトとあわせた2色展開となり、住空間やインテリアテイストに応じて、より自由に選べるラインアップが実現しました。

近年、洗濯家電には性能だけでなく、空間との調和やデザイン性も求められています。今回登場するブラックモデルは、落ち着きと上質感を備えたカラーリングにより、ランドリールームはもちろん、洗面空間や住宅全体のインテリアに自然になじむ一台です。

また、カラーが選べることで、ユーザーの暮らし方や好みに寄り添ったコーディネートが可能に。

明るく開放感のある空間にはホワイトを、洗練された統一感や高級感を重視する空間にはブラックを、といったように、それぞれのライフスタイルに応じた選択をお楽しみいただけます。

当社は今後も、日々の家事をより快適にする機能性はもちろん、暮らしに溶け込むデザイン性にもこだわった製品提案を通じて、お客様の多様なニーズに応えてまいります。

短時な洗濯乾燥機一体

洗濯から乾燥までを一台で完結し、日々の家事時間を大幅に短縮します。約60℃のヒーター式温風乾燥により、高温に頼りすぎず衣類にやさしい仕上がりを実現。繊維ダメージや縮みを抑えながら、タオルはふっくら、シャツは型崩れしにくい状態に仕上げます。おしゃれ着や毛布、スポーツウェアなど幅広い衣類に対応可能です。

60℃ヒーター式低温乾燥薄型コンパクト設計

幅595mm・奥行605mmの薄型設計により、限られたスペースにも柔軟に設置できます。脚部が高く設計されているためかさ上げ台は不要で、真下排水にも対応。洗濯機の投入口は 330mmです。タテ型洗濯機からの買い替えも安心。

コンパクト薄型ボディ洗剤・柔軟剤 自動投入

衣類の重量を自動検知し、洗剤・柔軟剤を最適量で自動投入します。入れすぎによる洗剤残りや柔軟剤のべたつきを防ぎ、毎回安定した洗い上がりを実現。洗剤ボックスは取り外し可能で、お手入れも簡単です。忙しい日常でも、手間なく効率的な洗濯を可能にします。

洗剤自動投入多彩な洗浄機能でしっかり清潔

回転洗い・たたき洗い・ゆらゆら洗いの3つの動作により、衣類をしっかり持ち上げて汚れを落とします。さらに温水洗浄機能では約15℃～60℃まで対応し、衣類の種類や汚れに応じた最適な洗浄が可能です。皮脂汚れやニオイの原因菌にもアプローチし、冬場の冷水洗いでもしっかり洗浄力を発揮します。

また、槽洗浄・槽乾燥機能により、洗濯槽内のカビや菌の繁殖を抑え、洗濯機自体の清潔さも長期間維持します。

多彩なコース＋１年保証で安心

10種類の洗濯コース（標準・スピード・毛布・おしゃれ着など）を搭載し、素材や用途に応じた最適な洗濯が可能です。

さらに1年間のメーカー保証付きで、安心してご使用いただけます。

多彩なコース

現在、Comfee公式Amazonストアで販売中です。

こちらからご購入ください：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FVX7DV72

2026年6月23日（火）～7月3日（金）の期間限定で、通常価格99,800円（税込）から12%OFFの87,900円（税込）にてご購入いただけるキャンペーンを実施いたします。

Comfeeについて

Comfee（コンフィー）は、シンプルな快適さと高い効率性を求める人々のための専用ブランドです。私たちは本当に必要な機能だけを備えた製品の開発に注力し、お客様が求める価値を確実にお届けします。美的グループ（Midea Group）の卓越した製造技術、品質へのこだわり、顧客サービスを背景に、Comfeeは業界における最高基準を追求しています。

リンク: https://www.midea-group.com/Our-Businesses/smart-home/comfee(https://www.midea-group.com/Our-Businesses/smart-home/comfee)