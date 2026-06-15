駅まで歩くだけで背中が汗ばむ季節に。FPURE「腰掛け扇風機」Amazon.co.jpにて販売中!

Huizhou Hewang Technology Co., Ltd.

少し歩くだけで汗ばむ日も。

手持ち扇風機で片手がふさがる時も。

ベルトや服のウエスト部分に取り付けるだけ。

服の中へ風を送り込み、背中や腰まわりにこもりやすい熱気を逃がしやすくします。

通勤前にサッと装着。

外出中も、作業中も、手軽に暑さ対策。

暑い日でも、両手フリーで涼しさを取り入れられます。

■ 1台4役。外でも室内でも使いやすい

腰に付ければ、腰掛けファン。

ストラップを使えば、首掛けファン。

手に持てば、携帯扇風機。

机に置けば、卓上ファン。

外出時は腰につけて両手フリーに。

室内ではデスクまわりに。

移動中は首掛けや手持ちで。

1台で使い方を変えられるので、その日の行動に合わせて活用できます。

■ 最大約16時間使用可能。外出先でも使いやすい

FPURE腰掛け扇風機は、最大約16時間の使用に対応した充電式モデルです。

朝の外出前に充電しておけば、日中の暑さ対策にも使いやすい仕様。

Type-C充電に対応し、短時間で充電しやすいのもポイントです。自宅ではもちろん、モバイルバッテリーやパソコンからも充電できます。

長時間の外出や、こまめに充電しにくい日にも持ち歩きやすい一台です。

※使用時間および充電時間は、風量設定、使用環境、充電環境、バッテリー状態により異なります。

■ 1～100％の風量調節に対応。屋外でもサッと調整

風量は1～100％で細かく調節可能。

日差しが強い屋外では強めに。

人が多い場所や移動中は控えめに。

作業の合間や歩いている時も、その場の暑さに合わせて手軽に風量を調整できます。

操作はシンプルで、外出中でもサッと切り替えやすい仕様です。

暑さの感じ方や周囲の環境に合わせて、自分にちょうどいい風を選べます。

■ LEDディスプレイで残量が見やすい

本体にはLEDディスプレイを搭載。

風量レベルやバッテリー残量を確認しやすく、使用中の状態をひと目でチェックできます。

「今の風量はどのくらい？」

「あとどれくらい使える？」

そんな外出中の確認もスムーズです。

■ 360度回転クリップで装着しやすい

付属のクリップは360度回転に対応。

服のウエスト部分やベルトに取り付けやすく、風を送りたい方向に調整できます。

腰に装着して服の中へ風を送る。

角度を変えて上半身へ風を向ける。

服装や使用シーンに合わせて、使いやすい角度に調整できます。

■ 本体約190gの軽量設計。クリップ式でサッと使える

本体重量は約190g。

サイズは約90mm×40mm×73mmのコンパクト設計です。

バッグに入れて持ち運びやすく、腰や首に装着しても負担を感じにくい軽さが特長です。

クリップ式なので、取り外しもスムーズ。

クリップはワンタッチで取り外せるため、首掛け・ハンド持ちでの使用がさらに軽快！



使わない時もコンパクトに収納でき、毎日のお出かけに気軽に携帯できます。

■ 製品情報

- 商品名：FPURE 腰掛け扇風機 ベルトファンモデル名：F9カラー：黒/白使用時間：最大約16時間風量調節：1～100％調節対応表示機能：LEDディスプレイ、風量表示、バッテリー残量表示使用方式：腰掛け、首掛け、手持ち、卓上クリップ：360度回転対応充電方式：USB充電式重量：約190g本体サイズ：約90mm × 40mm × 73mm保証：1年間メーカー保証- パッケージ内容：・腰掛け扇風機本体・クリップ・ネックストラップ・充電ケーブル・取扱説明書

購入リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZYW275V(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZYW275V)

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZYW275V

参考価格：9933円（税込）

セール価格：2,980円（税込）

販売先：Amazon.co.jp

■ こんなシーンにおすすめ

夏の通勤に。

屋外作業に。

散歩や買い物に。

ガーデニングに。

キャンプや釣りに。

スポーツ観戦に。

夏祭りや花火大会に。

旅行や出張時の持ち運び用に。

背中のムレが気になる夏に。

手持ち扇風機では物足りない外出に。

腰につけて、両手フリーで涼しく。

FPUREの腰掛け扇風機を、ぜひチェックしてみてください。

※価格、在庫状況、販売内容は変更となる場合があります。最新情報は販売ページをご確認ください。

※使用時間は風量設定、使用環境、バッテリー状態により異なります。

※高温環境で使用する際は、こまめな水分補給と休憩を行ってください。

※使用中は髪の毛や衣類の巻き込みに注意してください。