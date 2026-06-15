「2026 IBSA Goalball World Championships」男子日本代表4位で大会終了 世界選手権で男子史上最高順位

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一般社団法人日本ゴールボール協会

　2026年6月15日（月）に「2026 IBSA Goalball World Championships」 男子3位決定戦が行われ、ブラジルと対戦。前半を2-4のビハインドで折り返し、後半も反撃を試みたものの、ブラジルの攻撃を止めきれず、6-10で敗れました。


　日本ゴールボール界にとってWorld Championshipsでのこれまでの最高成績は男子6位、女子4位でした。（※1）


　今大会で男子はベスト4入りを果たし、日本男子としてWorld Championships史上最高順位を更新。また、日本ゴールボール界としても女子が2014年大会に記録した4位に並ぶ、歴代最高タイ成績となりました。


　ロサンゼルス2028パラリンピック出場権獲得はなりませんでしたが、この経験を糧に、次なる目標へ向けて歩みを進めてまいります。



(※1) 日本代表の戦績：https://jgba.or.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%bb%a3%e8%a1%a8/record



3位決定戦で投球をする（右）鳥居選手と（左）金子選手

3位決定戦でディフェンスをする田口選手

■男子　3位決定戦　結果


日本　6-10　ブラジル



■試合を終えた田口選手からのコメント


―本日の試合を振り返っていかがですか。


昨日負けて、今日切り替えて、メダルを獲得しに向かったんですけれど、今の自分の技術が現状このベスト4なのかなと。世界で一番上手いセンタープレイヤーではないのかな、というのが今日の試合を終えて再確認できました。



―これからどのように自分を鍛え上げていきたいですか。


1からやっていかないといけないなと思いますし、体力的にも技術的にも全て1からやって、必ず自分が世界一のプレーヤーなのだということを、再度証明したいなと思います。



■試合映像


https://www.youtube.com/live/8rJi5hIANGg?si=Bj2r5yqGIj89Gio2



■関連リリース


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000099.000101312.html



■大会概要


【大会名】2026 IBSA Goalball World Championships


【大会期間】2026年6月6日（土）～16日（火）※試合は6月10日（水）～15日（月）


【開催地】中国・杭州（Hangzhou, China）



■試合結果と今後の日本戦スケジュール　※日本時間


6月10日（水）


女子　日本　10-0　ポーランド


男子　日本　11-1　アルゼンチン



6月11日（木）


女子　日本　9-1　ウクライナ


男子　日本　9-6　フィンランド



6月12日（金）


女子　日本　1-1　カナダ


男子　日本　14-4　ポーランド



6月13日（土）


女子　準々決勝　日本　1-2　アメリカ


男子　準々決勝　日本　16-9　アメリカ



6月14日（日）


女子　5～8位決定戦　日本　7-4　カナダ


男子　準決勝　日本　6-12　ドイツ



6月15日（月）


男子　3位決定戦　日本　6-10　ブラジル


19:00　女子　5位決定戦　日本　vs　ブラジル