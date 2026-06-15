「2026 IBSA Goalball World Championships」男子日本代表4位で大会終了 世界選手権で男子史上最高順位

一般社団法人日本ゴールボール協会

2026年6月15日（月）に「2026 IBSA Goalball World Championships」 男子3位決定戦が行われ、ブラジルと対戦。前半を2-4のビハインドで折り返し、後半も反撃を試みたものの、ブラジルの攻撃を止めきれず、6-10で敗れました。

日本ゴールボール界にとってWorld Championshipsでのこれまでの最高成績は男子6位、女子4位でした。（※1）

今大会で男子はベスト4入りを果たし、日本男子としてWorld Championships史上最高順位を更新。また、日本ゴールボール界としても女子が2014年大会に記録した4位に並ぶ、歴代最高タイ成績となりました。

ロサンゼルス2028パラリンピック出場権獲得はなりませんでしたが、この経験を糧に、次なる目標へ向けて歩みを進めてまいります。

(※1) 日本代表の戦績：https://jgba.or.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%bb%a3%e8%a1%a8/record

3位決定戦で投球をする（右）鳥居選手と（左）金子選手3位決定戦でディフェンスをする田口選手

■男子 3位決定戦 結果

日本 6-10 ブラジル

■試合を終えた田口選手からのコメント

―本日の試合を振り返っていかがですか。

昨日負けて、今日切り替えて、メダルを獲得しに向かったんですけれど、今の自分の技術が現状このベスト4なのかなと。世界で一番上手いセンタープレイヤーではないのかな、というのが今日の試合を終えて再確認できました。

―これからどのように自分を鍛え上げていきたいですか。

1からやっていかないといけないなと思いますし、体力的にも技術的にも全て1からやって、必ず自分が世界一のプレーヤーなのだということを、再度証明したいなと思います。

■試合映像

https://www.youtube.com/live/8rJi5hIANGg?si=Bj2r5yqGIj89Gio2

■関連リリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000099.000101312.html

■大会概要

【大会名】2026 IBSA Goalball World Championships

【大会期間】2026年6月6日（土）～16日（火）※試合は6月10日（水）～15日（月）

【開催地】中国・杭州（Hangzhou, China）

■試合結果と今後の日本戦スケジュール ※日本時間

6月10日（水）

女子 日本 10-0 ポーランド

男子 日本 11-1 アルゼンチン

6月11日（木）

女子 日本 9-1 ウクライナ

男子 日本 9-6 フィンランド

6月12日（金）

女子 日本 1-1 カナダ

男子 日本 14-4 ポーランド

6月13日（土）

女子 準々決勝 日本 1-2 アメリカ

男子 準々決勝 日本 16-9 アメリカ

6月14日（日）

女子 5～8位決定戦 日本 7-4 カナダ

男子 準決勝 日本 6-12 ドイツ

6月15日（月）

男子 3位決定戦 日本 6-10 ブラジル

19:00 女子 5位決定戦 日本 vs ブラジル