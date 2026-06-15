会員登録不要・個人情報ゼロで「揚げたてデータ」をすぐ手渡し　ファイル共有サービス「フライデータ」正式リリース

シャケフレーク合同会社

格安データ復旧サービス「デイサポート（day-support.com）」、秋葉原のプログラマー自習室＆コワーキングスペース「ギークライブラリー（geeklibrary.jp）」、そしてパソコン型キャラクター「ギークくん」による秋葉原の普及活動を展開するシャケフレーク合同会社（本社：東京都）は、ファイル共有サービス「フライデータ（fry-data.com）」を正式リリースしました。会員登録なし・個人情報の公開ゼロで、誰でもすぐにファイルをアップロードして共有リンクを発行できるサービスです。

ファイル共有サービス「フライデータ（fry-data.com）」。会員登録なし・個人情報ゼロで、ドラッグ＆ドロップから高速アップロード、リンクひとつで共有できる。

■ サービス概要

「フライデータ」は、「サクッとデータを揚げてすぐにお届け」をコンセプトにしたファイル共有サービスです。ファイルをドラッグ＆ドロップするだけでURLがQRコードとともに自動生成され、高速でアップロード・共有できます。アプリ不要でスマホからも利用可能。受け取り側は会員登録不要であり、送信者の名前やメールアドレスは相手に表示されません。

■ 主な機能

１. サクッとアップロード：ドラッグ＆ドロップで簡単、高速アップロード。アプリ不要、スマホからも利用可能

２. リンクひとつで共有：会員登録なしで受け取り可能、高速ダウンロード対応。QRコードも自動で作成

３. 個人情報は公開されません：送信者の名前・メールアドレスは相手に表示されず、プライバシーを守ります

■ 料金プラン

使い方はかんたん3ステップ。

「フライデータ」は、用途に合わせた3つの配布プランを提供します。

無料プラン（ログイン後は100GB）：未ログインでも1.5GBまで共有可能。ログイン後は100GBまで拡張。保存期間は7日。パスワード保護も利用可能になります。

有限DLプラン（33円/個）：1つのURLから、購入した個数分だけダウンロードできるデータです。不特定多数のファンへのデータ共有に最適。Kindle巻末おまけQR・有料note・pixivFANBOXの販売外配布・SNS限定配布などに対応。容量5GB・永久保存。

無制限DLプラン（350円/月）：1つのURLを回数無制限・有効期限なしで共有し続けられるプラン。公式サイトやSNSに常設するダウンロードリンク、マニュアル・資料の常時公開など長期配布に最適。容量5GB・永久保存。また、毎月有限DL枠5個分がおまけで付与されます。

手渡し配布プラン（33円/枚）：渡したい人数分の個別URL（QRコード）をまとめて一括作成できるプランです。即売会・イベントでの販売・手渡し、名刺やチラシへの個別印刷にも対応。容量5GB・永久保存。

用途に合わせて選べる4つの配布プラン。無料プランから、ファンへの有料配布や手渡し配布まで対応する。

■ サービス開発の背景

「フライデータ」の原点は、同社が運営する20年以上続く格安データ復旧サービス「デイサポート」にあります。データ復旧が完了したお客様へ復旧データをクラウドで納品する際、相手先は企業や官公庁、大学などさまざまで、機密情報を含むデータを漏えいなく安全に、かつスムーズにお届けする必要がありました。そのための社内ツールとして独自開発したのが「フライデータ」の原型です。安全に、高速に、誰でも簡単に使える--そんな理想から生まれた自社の業務ツールです。さらに秋葉原で5年以上運営するプログラマー自習室＆コワーキングスペース「ギークライブラリー」に集まるクリエイターたちからも、「ファイルを渡すためだけに不要なアカウント共有をしたくない」という声が多く寄せられていました。そこで、この業務ツールを一般利用できるサービスとして磨き上げ、正式にリリースするに至りました。

■ シャケフレーク合同会社代表からのメッセージ

「クリエイターの要望をすぐ届けたい。ファイルを渡すためだけに不要なアカウント共有などしたくない、そんなシンプルなニーズに応えたくてこのサービスを作りました。フライデータはクリエイター自身のPR活動にも役立てていただけるよう設計しています。特典・おまけデータの配布、手渡しでのデジタルデータの共有、即売会での販売など、すでにお使いのサービスとどんどん組み合わせて活用していただけると幸いです。」

シャケフレーク合同会社代表 たまのすけ

■ 会社概要

会社名：シャケフレーク合同会社

運営サービス：

・フライデータ（ファイル共有）https://fry-data.com

・デイサポート（格安データ復旧）https://www.day-support.com

・ギークライブラリー（秋葉原プログラマー自習室＆コワーキングスペース）https://www.geeklibrary.jp

リリース日：2026年6月

「フライデータ」に関するお問い合わせは、https://fry-data.com よりお願いいたします。