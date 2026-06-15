【2026年度最新情報】Instagram集客セミナー開催！

株式会社BOTANICO

「投稿しているのに問い合わせが増えない」

「フォロワーは増えても売上につながらない」

「何を投稿すればいいかわからない」

そんなお悩みはありませんか？

本セミナーでは、実際に成果を出している企業アカウントの事例をもとに、

・伸びる投稿の作り方

・数字で改善する分析方法

・問い合わせにつながる導線設計

・2026年最新アルゴリズム対策

・AI時代のInstagram活用法

を30分でわかりやすく解説します。

お申し込みはこちら(https://forms.gle/TKGVBmoz67RyJT9Q9)

【こんな方におすすめ】

・Instagramを運用しているが成果が出ていない

・フォロワー数と売上が比例していない

・集客や採用にInstagramを活用したい

・AI時代のSNS運用を学びたい

・広告費に頼らない集客基盤を作りたい

・2026年の最新トレンドを押さえたい

【セミナーで学べること】

・伸びる企業アカウントの共通点

・成果につながる投稿設計の考え方

・保存率・遷移率を高める投稿の作り方

・問い合わせにつながる導線設計

・AI検索を意識したコンテンツ戦略

・2026年版Instagram最新アルゴリズム

・売上・採用につながる運用方法

【参加者限定プレゼント】

ご参加いただいた方限定で当日の資料を無料でプレゼントいたします。

【開催概要】

■日時

2026年7月10日（金）

15:00～15:30

■開催形式

オンライン（Zoom）

■参加費

無料

お申し込みはこちら(https://forms.gle/TKGVBmoz67RyJT9Q9)