三鷹からイノベーションを生み出す拠点へ──スタートアップスタジオ「Musashino Valley」のコワーキングスペースがリブート

株式会社Musashino Valley

株式会社Musashino Valley（所在地：東京都大田区、代表取締役CEO 伊藤 羊一、以下：Musashino Valley）は、スタートアップスタジオ「Musashino Valley」のコワーキングスペースを、三鷹からイノベーションを生み出す拠点として2026年6月に再始動いたします。

今回の再始動にあたり、当社を含む4社（アツデン株式会社、西武信用金庫、株式会社文伸、株式会社Musashino Valley）による連携体制を構築し、新たな運営を開始します。産業・金融・地域に根ざした各社との協働により、三鷹から新たな価値創出と挑戦を生み出すネットワーキングの場としての機能を強化していきます。

これに合わせて、Musashino Valleyのカムバックパーティを6月23日（火）19時よりMusashino Valleyにて開催します。ぜひご参加ください。

6月23日（火）19:00～21:00 Musashino Valley “Reboot”

https://20260623mvreboot.peatix.com/

■スタートアップスタジオ「Musashino Valley」について

Musashino Valleyは、「Guide to the NEXT」をコンセプトとしたスタートアップスタジオです。次のステップに踏み出したい人たちが集い、挑戦し、つながる場として、コミュニティ形成および事業創造支援を行っています。「人の夢を笑わない」Free Flat Funな場づくりを通じて新たな挑戦の連鎖を生み出してきました。2026年2月にコワーキングスペースを一度クローズいたしましたが、この度、三鷹という地域から新たな価値創出と挑戦を生み出すべく、当社含め4社で再始動する運びとなりました。

名称：Musashino Valley

住所：東京都三鷹市上連雀1丁目12－17 三鷹ビジネスパークB1F

■4社連携による新たな価値創出

本再始動では、以下4社の連携を通じて、より実践的かつ持続可能な運営体制を構築します。

・アツデン株式会社

・西武信用金庫

・株式会社文伸

・株式会社Musashino Valley

※五十音順

アツデンが運営する三鷹ビジネスパークにて、それぞれが持つアントレプレナーシップ教育、ビジネスノウハウ、情報発信力、金融ネットワークを掛け合わせることで、単なるコワーキングスペースではなく、「挑戦が加速する場」としての役割を強化します。

特に、地域の若者の挑戦を後押しする意図で、学生には無料でコワーキングスペースを解放します。また、自らの旗を立てて行動する人材が集うMusashino Valleyのコミュニティ「FLAGS」のメンバーについてもオフィスとして無料で活用できることによって、世代を超えて多様な挑戦者たちが集う場を創出します。

また、地域金融機関である西武信用金庫と、地域に根ざした事業展開を行う株式会社文伸との連携により、三鷹市内の事業者や挑戦者の取り組みを支え、広げていきます。

Musashino Valleyはそのハブとして機能し、この場所から挑戦が生まれ、支援され、地域へと広がっていくエコシステムの実現を目指します。

■Musashino Valley Fellowについて

Musashino Valleyでは、学生が主体的にコミュニティづくりやイベント運営に関われる仕組みとして「Musashino Valley Fellow」を立ち上げます。ただ施設を利用するだけではなく、自ら企画し、人と人をつなぎ、新しい挑戦を生み出す仲間を募集します。

6月23日（火）19時から開催されるカムバックパーティ「Musashino Valley “Reboot”」において、募集内容をご紹介しますので、興味のある学生の皆さまはぜひご参加ください。

6月23日（火）19:00～21:00 Musashino Valley “Reboot”

https://20260623mvreboot.peatix.com/

■カムバックパーティ「Musashino Valley “Reboot”」について

日時：6月23日（火）19:00~21:00

会場：Musashino Valley

住所：東京都三鷹市上連雀1丁目12－17 三鷹ビジネスパーク B1F

対象：社会人、学生、三鷹周辺地域で活動されている方、FLAGS会員、他

内容：主催4社からの挨拶、今後の取り組み発表、Fellowの募集、立食の懇親会、等

参加費：無料

詳細・お申込み：https://20260623mvreboot.peatix.com/

■各社代表コメント

アツデン株式会社

代表取締役 佐藤 基典

当社はこれまで、技術とものづくりを通じて社会に価値を提供してきました。今回の取り組みでは、その知見をスタートアップや新規事業に挑戦する方々にも還元していきたいと考えています。Musashino Valleyを起点に、多様なプレイヤーが交わることで、新しい価値が生まれることを期待しています。

西武信用金庫

理事長 高橋 一朗

地域金融機関として、これまでも中小企業や地域の挑戦を支援してまいりました。本取り組みでは、スタートアップや新規事業に挑戦する方々に対して、金融面にとどまらない伴走支援を提供していきます。Musashino Valleyとの連携を通じて、地域から新たな価値創出が生まれることを期待しています。

株式会社文伸

代表取締役社長 川井 伸夫

私たちは「地域の人々に歓迎される会社でありたい」というPhilosophyのもと、「地域のHUB」を目指し、情報や人、想いが交わる場づくりに取り組んでまいりました。Musashino Valleyとの連携は、その想いをさらに前進させる大きな機会だと捉えています。ここから生まれる挑戦やストーリーを広く発信し、共感と応援の連鎖を生み出すことで、三鷹から新たな価値創出の起点づくりに貢献してまいります。

株式会社Musashino Valley

代表取締役CEO 伊藤 羊一

これまでの取り組みを通じて、「人が一歩踏み出す瞬間」にこそ価値があると確信してきました。今回の再始動では、地域の企業や金融機関と連携することで、その一歩をより現実のものにできる環境を整えています。三鷹という場所から、新しい挑戦が次々と生まれていく。そんな“起点”を本気でつくりにいきます。

■会社概要（各社）

アツデン株式会社

所在地：東京都三鷹市上連雀1丁目12－17 三鷹ビジネスパーク

代表者：佐藤 基典

URL：https://www.azden.co.jp/

西武信用金庫

所在地：東京都中野区中野2丁目29番10号（※本店）

代表者：高橋 一朗

URL：https://www.shinkin.co.jp/seibu/

株式会社文伸

所在地：東京都三鷹市上連雀1丁目12－17 三鷹ビジネスパーク

代表者：川井 伸夫

URL：https://www.bun-shin.co.jp/

株式会社Musashino Valley

所在地：東京都大田区山王一丁目15番9号

代表者：伊藤 羊一

URL：https://www.musashino-valley.jp/