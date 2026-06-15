映画『津田寛治に撮休はない』劇中にも登場した伝説の演技ワークショップは実在したのか？
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有限会社アルファープロデュース（福岡県福岡市／プロデューサー：相川満寿美）は、短編映画『天才俳優 北島タツロウと禁断の演技メソッド』を2026年7月1日よりAmazon Prime Videoにて配信開始いたします。
本日、本作の情報を解禁するとともに、予告編を公開いたしました。
本作は2020年、新型コロナウイルス緊急事態宣言下にオンラインのみで制作された短編映画です。
監督は萱野孝幸。
主演は北島タツロウ。
視覚効果は染矢光信。
プロデューサーは相川満寿美が務めています。
売れない俳優・北島タツロウは、コロナ禍で唯一決まっていた出演作が白紙となる。
暇を持て余した彼は、古書店で一冊の奇妙な演技指南書を手にする。
その本は、役者を狂わせる禁書と噂される伝説の演技メソッドだった――。
本作に登場する伝説の演技ワークショップは、現在公開中の映画『津田寛治に撮休はない』劇中にも登場する。
観客の間で話題となっているそのワークショップは実在するのか。
これは現実なのか。
それとも演技なのか。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XtRaLGSLCRQ ]
【予告編】
https://youtu.be/XtRaLGSLCRQ
【作品情報】
作品名
『天才俳優 北島タツロウと禁断の演技メソッド』
主演
北島タツロウ
監督・脚本・編集
萱野孝幸
視覚効果
染矢光信
プロデューサー
相川満寿美
製作
αPRODUCE／KAYANOFILM
配信開始
2026年7月1日
配信
Amazon Prime Video
【公式SNS】
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X
https://x.com/apjpnews
https://www.facebook.com/aproduce
【会社概要】
会社名
有限会社アルファープロデュース
代表者
相川満寿美
所在地
福岡県福岡市
事業内容
映画制作、映画祭運営、キャスティング、ロケコーディネート、イベント企画運営、映像制作、PR広報
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X
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【本件に関するお問い合わせ先】
有限会社アルファープロデュース
担当
相川満寿美
apjpfuk@gmail.com
TEL
09044759635
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