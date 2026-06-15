【新発売】Ciniffo、高性能コードレスブロワーを発表

九洋洲 Joychou 株式会社

Ciniffoはこのたび、新型高性能コードレスブロワーを正式に発表いたします。本製品は、従来の「風力不足」「作業効率の低さ」といった課題を解消し、洗車・除雪・清掃など多様なシーンに対応する実用性を追求したモデルです。

発売を記念し、2026年6月17日～6月22日の期間限定で特別価格9,980円にて提供いたします。

圧倒的な風力性能で作業時間を短縮

超高速ブラシレスモーターを搭載し、洗車後の水滴や冬季の積雪を瞬時に吹き飛ばす圧倒的な風力を実現。拭き上げ作業を不要にし、作業時間を大幅に短縮します。

従来のブロワーで課題とされていた「風力の弱さ」を根本から改善した設計となっています。

ワンタッチ最大風速＆無段階風速調整

独自開発のダブルタービンファンと最適化された風路構造により、1秒の長押しで最大風速へ到達。ボタンを離すと即停止する直感的な操作性を実現しました。

さらに無段階風速調整に対応し、洗車・除雪・大掃除から火起こしなどの繊細な作業まで幅広く活用できます。

安全性と安心設計への徹底したこだわり

高出力機器に対する安全面の不安に配慮し、高密度安全グリッドと二重安全スイッチを標準搭載。

異物侵入や誤接触を防ぐ設計により、パワフルな性能と安全性を両立しています。

大容量バッテリー・静音設計・高輝度LED搭載

新エネルギー車技術を応用した大容量バッテリーにより、長時間の作業にも対応。

ブラシレスモーターと構造最適化によって騒音を抑え、快適な使用環境を実現しました。さらに高輝度LEDを搭載し、暗所での作業性も向上しています。

2年保証＆日本国内サポートで安心

家庭用から業務用まで幅広く対応し、洗車・PC清掃・落ち葉掃除・キャンプなど多用途に活躍。

2年保証および日本国内サポート体制を完備し、ギフト用途としても安心してご利用いただけます。

発売記念キャンペーン概要

Ciniffoについて

- 製品名：Ciniffo コードレスブロワー- 通常価格：15,000円- キャンペーン価格：9,980円- 期間：2026年6月17日～6月22日

Ciniffoは、日常作業の効率化とユーザー体験の向上を目的に、実用性と安全性を兼ね備えた製品開発を行っています。今後も生活をより快適にするプロダクトを通じて、新たな価値創造に取り組んでまいります。

購入リング：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1RZ2VJG

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1RZ2VJGJOYCHOU株式会社

担当：桜井 凛

メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com