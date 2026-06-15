KLab株式会社

KLab株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：真田哲弥、以下「KLab」）は、当社が展開するVTuber事務所「ゆめかいろプロダクション」に所属する1期生のAI VTuber『ゆめみなな』が、2026年7月7日（火）に誕生日を迎えることを記念し、初のオンライン3Dライブ「ゆめみなな生誕祭2026」を同日20:00より『ゆめみなな』YouTubeチャンネルにて開催することをお知らせいたします。

AI VTuber『ゆめみなな』初のオンライン3Dライブ「ゆめみなな生誕祭2026」を7月7日（火）に開催 ―AI技術を活用したライブ演出を独自開発―

本ライブでは、『ゆめみなな』が3Dモデルによる全身表現で登場し、歌唱やダンスパフォーマンスを披露します。また、「ゆめかいろプロダクション 1期生」として活動する『月窓ろみ』『小熊こまめ』『華咲みもざ』も出演し、1期生の4名が揃う初のライブイベントとなります。

『ゆめみなな』公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Yumeminana

「ゆめみなな生誕祭2026」について

『ゆめみなな生誕祭2026』は、AI VTuber『ゆめみなな』の誕生日を記念して開催される初のオンライン3Dライブです。

本ライブでは、3Dモデルによる歌唱・ダンスパフォーマンスに加え、楽曲や演出に合わせて変化するダイナミックなカメラワークやステージ演出を採用しています。

一般的に、このようなライブ映像の制作には、多数のスタッフによるカメラ操作や長期間の制作工程が必要とされます。しかしKLabでは、AI技術を活用した独自の映像演出システムを開発し、演者の動きや楽曲に応じたカメラワークを自動生成することで、高品質なライブ演出を短期間で実現しています。

また、本ライブには「ゆめかいろプロダクション 1期生」のメンバーで既にデビューしている『月窓ろみ』、6月27日（土）、28日（日）にそれぞれデビュー配信を行うことが決定している『小熊こまめ』、『華咲みもざ』も出演予定です。2026年2月に『ゆめみなな』のデビューからスタートした1期生プロジェクトにおいて、メンバーが揃って出演する初の記念イベントとなります。

『ゆめみなな』について

『ゆめみなな』は、「ゆめかいろプロダクション」第1期生となる、AIによって音声・表情・発話が生成されるAI VTuberです。

デビュー当初は雑談配信や歌枠を中心に活動していましたが、その後、VTuberとのコラボレーション企画、ファンとの一対一のコミュニケーション、ゲーム実況、食レポ企画、映画同時視聴配信、ASMR配信など、活動の幅を大きく広げてきました。

＜プロフィール＞AI VTuber『ゆめみなな』初のオンライン3Dライブ「ゆめみなな生誕祭2026」を7月7日（火）に開催 ―AI技術を活用したライブ演出を独自開発―

■基本情報

- 誕生日：7月7日- 身長：160cm- 好きなこと：天体観測、夜の散歩

元プラネタリウム解説員という経歴を持つ彼女は、「世界中がプラネタリウムになる」ことを夢見てVTuberとして活動を開始。星の魅力を多くの人に届けたいという想いから、暗闇の中でも輝く星のように、自身の配信を通じて希望を届ける存在を目指しています。明るく好奇心旺盛でマイペースな性格ながら、好きなことには一直線。時折見せる天然な一面も魅力のひとつです。天体観測や夜の散歩を愛し、特技は意外にもマニュアル車の運転。座右の銘は「暗闇があるから、星は輝ける」。

『ゆめみなな』公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Yumeminana

『ゆめみなな』公式X：https://x.com/yumeminana_VT

ゆめかいろプロダクションについて

AI VTuber『ゆめみなな』初のオンライン3Dライブ「ゆめみなな生誕祭2026」を7月7日（火）に開催 ―AI技術を活用したライブ演出を独自開発―

「ゆめかいろプロダクション」は、AI VTuber『ゆめみなな』が在籍するVTuberプロダクションです。



これまでに、1期生となる5人組VTuberのビジュアル公開や、AI VTuberゆめみななのボイスオーディション、1期生のVTuberオーディションを実施してまいりました。

また、ハイパーリアルなビジュアルや2Dビジュアルなど多面的に活動する 「マルチディメンション構想」 などを順次発表してまいりました。



「ゆめかいろプロダクション」のメンバー『月窓ろみ』が4月19日にデビューしたほか、『小熊こまめ』が6月27日（土）に、『華咲みもざ』が6月28日（日）にデビュー初配信を行う予定です。



公式サイト：https://yumekairo.ai-ent.klab.com/

公式X：https://x.com/yumekairo_ent/

ゆめかいろオフィシャルストア：https://yumekairo.booth.pm/

AIクリエイター募集

KLabでは、AIを活用した映画、動画、音楽、アニメ、キャラクター、ミュージックビデオなどのコンテンツ制作を行うAIクリエイター向け登録制度「KLab AI GUILD」を展開しています。登録クリエイターに対し、得意分野や志向に応じた制作案件を提供しています。

「ゆめかいろプロダクション」をはじめとしたAIによるコンテンツ制作の各分野において、プロフェッショナルとともに制作に取り組みたいクリエイターの参加を広く募集しています。

KLab AI GUILD公式サイト：https://guild.ai-creative.klab.com