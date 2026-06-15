『令和8年 冬麗 劇団オモテナシ』2026年12月23日（水）～27日（日） あうるすぽっとにて上演決定

株式会社ヴァカーエンターテインメント『令和8年 冬麗 劇団オモテナシ』フライヤー

株式会社ヴァカーエンターテインメントが手掛ける「劇団オモテナシ」は、

2026年12月23日（水）から27日（日）まで、東京・あうるすぽっとにて『令和8年 冬麗 劇団オモテナシ』を上演いたします。

「劇団オモテナシ」は、“令和版大衆演劇”をコンセプトに掲げ、

芝居、ダンス、歌謡ショーを融合させた独自の三部構成でお届けするエンターテインメント作品です。

世代を問わず楽しめる新しい大衆演劇として、多彩な演目を通じて観客の皆様を魅了します。

第一部 ノンバーバルダンス『青春、友情、そして夢』

第一部では、セリフを一切用いず、身体表現のみで物語を紡ぐ、

ノンバーバルダンス作品『青春、友情、そして夢』を上演いたします。

演出を鬼束道歩、振付を濱本和真が担当。

青春の葛藤や仲間との絆、夢に向かって歩む姿を、躍動感あふれるダンスで描きます。

第二部 芝居『サイレント ガラシャ』

第二部では、戦乱の時代を生きた一人の女性を描く舞台『サイレント ガラシャ』を上演いたします。

師走組公演では、本作が初舞台にして初主演となる美園和花が主演を務めます。

また、山茶花組公演では、近年目覚ましい活躍を見せる橘里依が主演を担当いたします。

さらに、本作の脚本・演出には、映画『栄光のバックホーム』で脚本を手掛けた中井由梨子を迎え、

新たな視点で描かれる玉の物語をお届けいたします。

第三部 ダンスライブ歌謡ショー

第三部では、誰もが一度は耳にしたことのある名曲の数々を、華やかなダンスとともに披露する歌謡ショーを開催。

振付には、濱本和真に加え、出演者でもある穴沢裕介、佑太、小湊よつ葉、綾切拓也が参加。

それぞれの個性と感性を活かした多彩な振付により、劇団オモテナシならではのエンターテインメントをお届けします。

笑い、涙、そして心躍るひとときを――。

「令和版大衆演劇」を掲げる劇団オモテナシが贈る冬の祭典『令和8年 冬麗 劇団オモテナシ』に、ぜひご期待ください。

【公演概要】

公演名

『令和8年 冬麗 劇団オモテナシ』

日程

2026年12月23日(水)～27日(日)

会場

あうるすぽっと［豊島区立舞台芸術交流センター］

(東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル2F)

構成

・第一部 ノンバーバルダンス『青春、友情、そして夢』／演出：鬼束道歩 、振付：濱本和真

・第二部 芝居『サイレント ガラシャ』／脚本・演出：中井由梨子、殺陣振付：阿佐美貴士

・第三部 ダンスライブ歌謡ショー／振付：濱本和真、穴沢裕介、佑太、小湊よつ葉、綾切拓也

出演者

美園和花、橘 里依

穴沢裕介、田中 彪、佑太、鷲尾修斗、小湊よつ葉、阿部快征、倉持聖菜、安達公汰。綾切拓也、

辻 憲斗、坪井未来、神木彩良、なまむぎ、真辺彩加

公演スケジュール

12月23日(水)13:00(師走組※ゲネプロ)／18:30(師走組)

12月24日(木)13:00((山茶花組※ゲネプロ)／18:30(山茶花組)

12月25日(金)13:00(師走組)／18:30(山茶花組)

12月26日(土)13:00(山茶花組)／18:30(師走組)

12月27日(日)12:00(師走組)／16:30(山茶花組)

チケット

7月3日(金)21:00～発売開始

https://confetti-web.com/@/omotenashi_8winter

最前席(前方2列以内)：9,500円(10,450円税込)～11,000円(12,100円税込)

通路席(通路側1席以内)：7,000円(7,700円税込)～8,500円(9,350円税込)

中通路席(1列以内)：6,500円(7,150円税込)～8,000円(8,800円税込)

一般席：5,800円(6,380円税込)

HP

https://vacar-stage.com/omotenashi/vol12/