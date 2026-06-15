きらめく夏と、甘い夢の世界をまとう。レディースコスチューム6種が新登場！

株式会社クリアストーン

株式会社クリアストーン（本社：東京都新宿区、代表取締役：小野 志堅、以下「クリアストーン」）は、レディース向けコスチュームシリーズ「Lyrical palette（リリカルパレット）」と「poppy doll（ポピードール）」から、新作コスチューム全6種類を発表します。

■Lyrical palette／リリカルパレット

ロマンチックなメイド服シリーズ「Lyrical palette（リリカルパレット）」、通称「リリパレ」から、夏の季節感を楽しめる新作2種類が登場します。七夕の天の川を表現した幻想的なデザインと、爽やかなマリンテイストを取り入れたデザインで、イベントや撮影シーンを華やかに彩ります。

リリカルパレット ミルキーウェイメイド

七夕の天の川をイメージした、幻想的なメイド風コスチューム。星柄チュールと星モチーフがきらめき、バルーンシルエットと内蔵パニエがふんわり華やかなスタイルを演出します。

メーカー希望小売価格：\7,490（税抜）

リリカルパレット マリンメイド

ホワイトとネイビーで爽やかに仕上げた、マリンテイストのメイド風コスチューム。ベレー帽やセーラー襟、ショルダーカットを取り入れ、夏らしく軽やかなデザインに仕上げました。。

メーカー希望小売価格：\7,490（税抜）

■poppy doll／ポピードール

ベビードール＆ネグリジェコスチュームシリーズ「poppy doll（ポピードール）」から、ナース、ネコ、メイド、うさぎをモチーフにした新作4種類が登場します。光沢感のあるサテン生地とやわらかなカラーリングを組み合わせ、ネグリジェらしい上品さと、それぞれのモチーフが持つ可愛らしさを表現しました。

ポピードール ネグリジェナース

ライトブルーとオフホワイトで清潔感のあるナースモチーフを表現。胸元のレースやパールボタン、透け感のあるカバースカートが、上品さと可愛らしさを引き立てます。

メーカー希望小売価格：\4,990（税抜）

ポピードール ネグリジェキティ

ブラウンとベージュのやさしい配色で仕上げた、ネコモチーフのネグリジェコスチューム。ふわふわのネコ耳と鈴付きチョーカーが、愛らしい世界観を演出します。

メーカー希望小売価格：\4,990（税抜）

ポピードール ネグリジェメイド

ピンクとオフホワイトにライトブルーを添えた、クラシカルなメイドモチーフ。胸元の編み上げやバルーンスカート、重ねフリルが華やかで上品な印象を与えます。

メーカー希望小売価格：\4,990（税抜）

ポピードール ネグリジェラパン

グレーとオフホワイトでまとめた、やわらかなうさぎモチーフのコスチューム。大きなリボンとフリルを取り入れ、露出感を抑えながら可愛らしく仕上げました。

メーカー希望小売価格：\4,990（税抜）

■ 詳細情報

本コレクションの詳細は、クリアストーン公式オンラインショップの特設ページにてご覧いただけます。

クリアストーン公式オンラインショップ

リリカルパレット : https://shop.clearstone.co.jp/blogs/lp/lyricalpalette06

ポピードール : https://shop.clearstone.co.jp/blogs/lp/poppydoll-negligee

■株式会社クリアストーン 会社概要

株式会社クリアストーンは、2024年4月に設立20周年を迎えるパーティコスチュームやパーティグッズを主軸事業とした企業です。「エンターテイメント性豊かな楽しい商品の提案」をコンセプトに、大人から子供まで楽しめる幅広いラインナップを年間500アイテム以上を企画・商品化しています。また販売数は年間100万点に登ります。

会社名：株式会社クリアストーン(Clearstone Co., Ltd.)

所在地：

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-15-1 セントラルパークタワー ラ・トゥール新宿709号室

代表取締役：小野 志堅

資本金：1億円

事業内容：

・パーティーシティー事業

・ミュージックエンターテイメント事業

・電子デバイス&テック事業

・バースデーバンク事業

関連URL：

コーポレートサイト

https://www.clearstone.co.jp/

公式オンラインショップ

https://shop.clearstone.co.jp/

公式SNS

X（旧Twitter）:

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■本件に関するお問合せ先

株式会社クリアストーン

info@clearstone.co.jp