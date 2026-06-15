DJI、新製品「Osmo Pocket 4P」発表前先行モニターの募集開始！

DJI JAPAN 株式会社

2026年6月15日 - 民生用ドローンとクリエイティブなカメラ技術の世界的リーダーであるDJIは、発売前の新製品「Osmo Pocket 4P」をいち早く体験できる「先行モニター」募集キャンペーンを6月15日より開始いたします。

卓越したシネマ品質の新時代を切り拓く

現在、DJI Osmo Pocketシリーズは世界中で1,000万人以上のユーザーに使われており、日々の思い出や大切な瞬間の撮影に活用されています。

新しい「Osmo Pocket 4P」は、ポケットに入るほどコンパクトでありながら、本格的で美しい映像を手軽に撮れるのが特長です。業界を牽引する「DJI Ronin」や「DJI Inspire」プラットフォームなどを通し、DJIがこれまで培ってきた映像技術を活かし、持ち運びやすさとシネマレベルの高画質を両立しました。外出先でも、思い立った瞬間に映画のような映像表現を楽しめます。

また、本製品には新しい映像システムを搭載しており、明るい場所から暗い場所まで自然で豊かな映像を撮影できます。プロフェッショナルなカラーグレーディングワークフローを実現する10-bit D-Log2に対応し、色の表現も細やかで、撮影後に色味を調整したい方にも適しています。さらに、DJIの優れた手ブレ補正技術により、歩きながらでもなめらかで見やすい映像を残せます。

「Osmo Pocket 4P」は、高度な撮影機能を小さなボディに凝縮し、誰でも自由に、思いどおりの映像を撮れるカメラです。

「Osmo Pocket 4P 先行モニター」キャンペーン概要

応募期間： 6月15日～6月24日

当選発表： 6月26日

コンテンツ制作・投稿期間： 6月30日～7月23日

賞品： Osmo Pocket 4P 無償提供（5名様）

応募方法：

- Instagramで公式アカウント（@osmo_japan(https://www.instagram.com/osmo_japan/)）をフォロー。- あなたらしい「素敵な瞬間」をInstagramに投稿（街並み・グルメ・ペット・旅行・日常などジャンル自由。どんなカメラでもOK！）。- 投稿時にハッシュタグ「#Pocket4P先行モニター #OsmoPocket4P #DJI」を付け、@osmo_japan をタグ付け。

【当選確率アップのヒント】

コメント欄で「Osmo Pocket 4Pで撮りたい瞬間」を教えていただくと、当選確率がアップします！お友達をタグ付けしてのシェアも大歓迎です。皆様のクリエイティビティあふれるご応募をお待ちしております。

DJIについて

2006年の創業以来、DJIは、民生用ドローン業界の草分け的存在として、イノベーションを推進しながら、ユーザーの初めてのドローン飛行をサポートし、人々が思い描いてきた夢を実現し、プロの映像制作に革新をもたらし続けてきました。今日、DJIは人類の進歩を促進し、より良い世界を形成することを目標に、日々邁進しています。DJIは、常に純粋な好奇心を抱きながら課題の解決に尽力し、再生可能エネルギー、農業、公共安全、測量、マッピング、インフラ点検といった分野に事業を拡大してきました。それら一つ一つの分野で、DJI製品は新たな価値を生み出し、世界中の人々の生活に前例のない根本的な変化をもたらしています。

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