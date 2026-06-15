7月23日(木)に番組3回目となる公開収録が決定！ゲストにSWEET STEADYが登場！『大沢あかね LUCKY 7』

株式会社ニッポン放送

タレント・大沢あかねがパーソナリティを務めるニッポン放送『大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所』。このたび、7月23日(木)に番組3回目となる公開収録をニッポン放送のイマジンスタジオにて実施することが決定した。

大沢あかね、柴田阿弥

ゲストには今話題のアイドルグループSWEET STEADYの音井結衣・白石まゆみが登場。

もう1組のゲストは続報をお待ちいただきたい。

番組では、SWEET STEADYのお2人への質問やメッセージも募集する予定だ。

詳しくは番組公式X(@akanelucky7)をチェックにて。

SWEET STEADY(左：音井結衣 右：白石まゆみ)

観覧は無料で、ニッポン放送HPの下記応募フォームから応募することが出来る。応募締切は6月28日(日)23:59となっている。

【観覧応募フォーム】

https://ssl.1242.com/aplform/form/aplform.php?fcode=lucky_kouroku202607

『大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所』は毎週、月曜～金曜21時50分から放送。放送終了後には、ポッドキャスト番組として配信中で、ポッドキャスト版は同じゲストの放送回が1本にまとめられており、一気に聴くことができる。

【大沢あかね プロフィール】

‘85年8月16日、大阪府生まれ。「ヒルナンデス！」（日本テレビ系）に木曜レギュラーとして出演中。

大沢あかね プロフィール

‘85年8月16日、大阪府生まれ。「ヒルナンデス！」（日本テレビ系）に木曜レギュラーとして出演中。

【番組概要】

番組名 大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所

放送日時 毎週月曜～金曜 21時50分～21時57分放送

※プロ野球中継延長により放送休止となる場合がございます

パーソナリティ 大沢あかね

番組メールアドレス lucky@1242.com

番組X @akanelucky7

番組ハッシュタグ #大沢あかねLUCKY7

番組HP https://www.1242.com/lucky