「2026 IBSA Goalball World Championships」女子日本代表6位で終える 世界の舞台で得た経験を次へ

一般社団法人日本ゴールボール協会

2026年6月15日（月）に「2026 IBSA Goalball World Championships」 女子5位決定戦が行われ、ブラジルと対戦。前半を2-1とリードして折り返したものの、後半ブラジルに逆転を許し、2-5で敗れました。

大会最終戦、最後まで粘り強く戦いましたが、あと一歩及ばず6位で今大会を終えました。

この経験を次なる成長につなげ、オリオンJAPANは挑戦を続けてまいります。

5位決定戦で投球する木村選手5位決定戦で投球する新井選手

■女子 5位決定戦 結果

日本 2-5 ブラジル

■試合を終えた女子キャプテン高橋選手からのコメント

―今大会を振り返っていかがでしたか。

ロサンゼルスパラリンピックの切符獲得を目指してやってきて、準々決勝で2対1という競り合った中で敗戦というすごく悔しい思いをして、なかなか立ち直るのは難しかったです。けれども、一つでも上の順位を目指して。来年に向けてロスの切符のレースは始まっていると思うので、強豪国と戦えることを後2試合頑張っていこうという思いでやりました。

―今日の試合で一番印象に残るシーンはありましたか。

最初、0-9で2点決められたところが、やってきたところでもあったので、すごく印象に残っています。

―今後に向けての抱負をお願いします。

やってきたこと自体は間違っていないという手応えもあったけれども、ディフェンスでもオフェンスでも、チームとしての課題は見つかったので、一つ一つ丁寧に整理しながら次の大会に向けてやっていきたいと思います。

■試合映像

https://www.youtube.com/live/kFcLa2l6xp0?si=NPyKPnlKt0THmSYw

■関連リリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000099.000101312.html

■大会概要

【大会名】2026 IBSA Goalball World Championships

【大会期間】2026年6月6日（土）～16日（火）※試合は6月10日（水）～15日（月）

【開催地】中国・杭州（Hangzhou, China）

■試合結果（日本戦）

6月10日（水）

女子 日本 10-0 ポーランド

男子 日本 11-1 アルゼンチン

6月11日（木）

女子 日本 9-1 ウクライナ

男子 日本 9-6 フィンランド

6月12日（金）

女子 日本 1-1 カナダ

男子 日本 14-4 ポーランド

6月13日（土）

女子 準々決勝 日本 1-2 アメリカ

男子 準々決勝 日本 16-9 アメリカ

6月14日（日）

女子 5～8位決定戦 日本 7-4 カナダ

男子 準決勝 日本 6-12 ドイツ

6月15日（月）

男子 3位決定戦 日本 6-10 ブラジル

女子 5位決定戦 日本 2-5 ブラジル