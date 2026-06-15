令和ミクスチャーデュオEMNW、ソニー・ミュージックレーベルズよりメジャーデビュー決定！全国25公演ツアーをLIQUIDROOM、SOLD OUTで完走、12月にはZepp Shinjukuへ

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2MCミクスチャー・ロック・デュオEMNW（えむにゅー）が、1st Album『EMNW』を引っ提げた全国ツアー『EMNW To KAMASU - GOOD VIBES ONLY JAPAN TOUR 2026』のファイナル公演を、6月15日に東京・LIQUIDROOMにて開催した。ゲストにSHO-SENSEI!!、The Ravensを迎えた本公演は、SOLD OUTとなり約900人の観客が集結。

全国25公演を駆け抜け、ついに迎えたツアーファイナル。熱量の高まったファンから大歓声が巻き起こる中メンバーが登場し、冒頭から会場のボルテージは最高潮に。これまでリリースしてきた楽曲たちを織り交ぜた全12曲を披露し、全国25公演を駆け抜けたツアーの集大成を見せつけた。

ライブ本編終了後、会場が暗転すると、ステージを彩っていた幕が新たなロゴへと切り替わり、EMNWのメジャーデビュー楽曲となる新曲「LOVING TO GET US BY」が披露された。新ロゴを手がけたのは、国内外のアーティストやブランドワークを数多く手掛けるグラフィックデザイナー／アートディレクター・GUCCIMAZE。メジャーデビューを機に刷新されたロゴとともに、新章のスタートを鮮烈に印象付けた。

新ロゴ

アンコールでは代表曲「Here We Go EMNW!!」を披露。全国25公演を駆け抜けたツアーの締めくくりにふさわしい熱狂の中、EMNWはツアーファイナルの幕を閉じた。

あわせて、今秋よりスタートする新たな全国ツアー『EMNW To KAMASU "LOVING TO GET US BY" TOUR 2026』の開催も発表。ツアーファイナル公演をZepp Shinjukuにて開催することが明かされ、終演後にはツアーのFC最速先行受付もスタートした。

さらに、新たなオフィシャルサイトおよびオフィシャルファンコミュニティ「EMNW to KAMASU 」も開設。国内のみならず海外公演やフェス出演を通じて活動の幅を広げてきたEMNWだが、今後も国内外のフェス出演を控えるなど、その勢いは加速を続けていく。

インディーズシーンで培ってきたライブ力を武器に、ソニー・ミュージックレーベルズからのメジャーデビューを発表し、新章の幕開けを迎えたEMNW。さらなる飛躍へ向け、新たなフェーズへ突入したEMNWの今後に期待が高まる。

【リリース情報】

Major Debut Digital Single「LOVING TO GET US BY」

配信日：７月31日

【ツアー情報】

『EMNW To KAMASU "LOVING TO GET US BY" TOUR 2026』

10.31(SAT) 新潟 CLUB RIVERST

11.01(SUN) 仙台 ROCKATERIA

11.03(TUE) 札幌 SPiCE

11.13(FRI) 香川 DIME

11.15(SUN) 大阪 Yogibo HOLY MOUNTAIN

11.20(FRI) 名古屋 ell.FITS ALL

11.22(SUN) 福岡 Queblick

11.23(MON) 広島 SIX ONE Live STAR

12.03(THU) 東京 Zepp Shinjuku

※ツアーFC最速先行は6月15日（月）終演後よりスタート

※オフィシャルサイト／オフィシャルファンコミュニティも同時オープン

チケット料金：4,000円＋1D

■FC入会＆ツアーFC会員最速チケット先行はこちら

受付期間：6/15(月)～6/28(日)23:59

https://fanicon.net/fancommunities/7245

■チケットオフィシャル1次先行 [先着]

受付期間：7/1(水)18:00～7/19(日)23:59

https://eplus.jp/emnw/

■インバウンドチケット先行 [先着]

https://eplus.tickets/emnw

受付期間：7/1(水)18:00～8/23(日)23:59





【EMNW Profile】

EMNW（えむにゅー）

横浜出身のEmma、沖縄出身のMenuからなる2MCミクスチャー・ロック・デュオ。

プロデューサーにKubotyを迎え、パンク、スカ、ヒップホップ、ラウドロックのメロディが交差するサウンドを武器に、“令和ミクスチャー革命”を掲げ、シーンを駆け抜ける。

FUJI ROCK FESTIVAL ’25 ROOKIE A GO-GO出演やWiLD CARD参加など、ライブを中心に支持を拡大し国内外で活動の幅を広げる。2025年にYouTubeで公開したLimp Bizkit「Rollin’」のカバーにはFred Durst本人が反応し、グローバルでも注目を集めた。

2026年、ソニー・ミュージックレーベルズよりメジャーデビュー。



【関連リンク】

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