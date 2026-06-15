ABEMA『今日、好きになりました。』2026年8月10日（月）に今日好きメンバーとひと夏の思い出を一緒につくるスペシャルイベント「今日好き夏まつり supported by GRL」の開催を決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズのイベント「今日好き夏まつり supported by GRL」（以下、「今日好き夏まつり」）を、2026年8月10日（月）にSGCホール有明（TOKYO DREAM PARK）にて開催することを決定いたしました。

『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかけます。2025年7月放送の『今日、好きになりました。夏休み編2025』では、これまでに放送した『今日、好きになりました。』全シリーズにおいて、週間視聴者数（※1）および番組総視聴者数（※2）の最高記録を更新したほか、2016年のABEMA開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録（※3）を更新するなど話題を呼んでいます。

8月10日（月）に開催する「今日好き夏まつり」は、“今日好きメンバーとひと夏の思い出を一緒につくる”をコンセプトにしたオフラインイベントです。

このたび、本イベントの参加メンバー第1弾として、『今日好き』にて生まれたカップル4組を発表いたしました。五十嵐蓮&日向袮音の“れんねね”カップル、今井暖大&時田音々の“はるねね”カップル、倉澤俊&谷村優真の“しゅんゆま”カップル、酒井理央&森口優花の“ゆかりお”カップルが出演いたします。

毎シリーズ、ティーンを中心に多くの共感と胸キュンを呼ぶ『今日好き』シリーズ。今後も、番組放送にとどまらず、さまざまなかたちで『今日好き』の魅力をお届けします。引き続き、ご期待ください。

（※1）2025年9月8日（月）～9月14日（日）の1週間の内、『今日、好きになりました。夏休み編2025』を視聴した人数（被り含まず）。

（※2）2025年7月21日（月）～9月14日（日）の内、『今日、好きになりました。夏休み編2025』を視聴した人数（被り含まず）。

（※3）2025年9月8日（月）～9月14日（日）の1週間の内、『今日、好きになりました。夏休み編2025』を視聴した人数（被り含まず）。これまでに放送した特番を除く、シリーズ放送を行っている番組において最高視聴者数を記録

■『今日好き夏まつり supported by GRL』 概要

日時：2026年8月10日（月） 開場：午後4時30分 開演：午後5時30分

会場： TOKYO DREAM PARK SGCホール有明 （〒135-0063 東京都江東区有明3丁目3番8号）

▼出演メンバー第1弾 ※50音順

五十嵐蓮（れん）

今井暖大（はると）

倉澤俊（しゅん）

酒井理央（りお）

谷村優真（ゆま）

時田音々（ねね）

日向袮音（ねね）

森口優花（ゆうか）

■TOKYO DREAM PARK（東京ドリームパーク）とは

テレビ朝日のメディアシティ戦略の中核を担う複合型エンタテインメント施設。

「全ての価値の源泉はコンテンツにある」という理念のもと、自社IPなどを活用したリアルイベントに加え、

様々なパートナーの皆様と共に多様な展開ができる新たなプラットフォームとして2026年３月 有明に誕生。

施設内には、多目的ホール・劇場・イベントスペース・屋上広場・レストラン・スタジオなどを備え、

エンタテインメントとテクノロジーが融合する新しいイノベーションを起こす拠点を目指します。

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か、唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビABEMA（https://abema.tv/）

ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送やABEMA10周年無料大感謝祭など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。ABEMAの10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/