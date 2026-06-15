エルダーサインAwakening『魔獣王決定戦い』開催中！

株式会社ギグビーイング

株式会社ギグビーイング（本社：東京都、代表取締役：加藤拓）は、ブラウザゲーム『エルダーサインAwakening』において、第一回『魔獣王決定戦』開催中！

クレスタのみなさんが応援する出場者がどうなるか！？

ハーフアニバーサリーのタイミングで

12週連続でさまざまなイベントやアップデートを実施してまいります。

ぜひこの機会に「エルダーサインAwakening」をプレイしてみてください。

「Mobage」

https://eldersign.jp/index_mobagenbpf

「ゲソてん byGMO」

https://gesoten.com/games/game/9179

■ ハーフアニバーサリー記念！12週連続キャンペーン開催

毎週土曜日から月曜日に

7週に渡り過去販売済のシリーズを再販していきます。

過去の人気モンスターを獲得するチャンス！！

■ 『エルダーサインAwakening』について

『エルダーサインAwakening』は、クトゥルフ神話の世界観をベースにしたブラウザゲームです。

プレイヤーは異形のモンスターたちを従え、探索・育成・対戦を楽しみながら、自分だけの最強パーティを作り上げていきます。

■ 今後の展開

『エルダーサインAwakening』では、ハーフアニバーサリー期間中に12週連続で様々なイベントやアップデートを展開してまいります。

今後もプレイヤーの皆さまに長く楽しんでいただけるサービスを目指し、継続的な改善と新コンテンツ開発を進めてまいります。

■ コピーライト

(C)2012-2026 Lindwurm / GigBeing

＜ゲーム情報＞

■タイトル名 ：エルダーサインAwakening

■ジャンル ：クトゥルフ神話×TCG

■対応端末 ：iOS／Android／PC

■配信URL ：

「Mobage」

https://eldersign.jp/index_mobagenbpf

※ゲームをプレイするには、「Mobage」への登録が必要です。

「ゲソてん byGMO」

https://gesoten.com/games/game/9179

※ゲームをプレイするには、「ゲソてん byGMO」への登録が必要です。

■価格 ：基本無料（ゲーム内課金あり）

■推奨ブラウザ ：Safari／Chrome／Edge／Firefox 最新バージョン

■会社概要

商号 ：株式会社ギグビーイング

設立 ：2019年5月

資本金 ：300万円

URL ：https://gigbeing.com/