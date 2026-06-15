エルダーサインAwakening『魔獣王決定戦い』開催中！

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株式会社ギグビーイング

株式会社ギグビーイング（本社：東京都、代表取締役：加藤拓）は、ブラウザゲーム『エルダーサインAwakening』において、第一回『魔獣王決定戦』開催中！




クレスタのみなさんが応援する出場者がどうなるか！？


ハーフアニバーサリーのタイミングで


12週連続でさまざまなイベントやアップデートを実施してまいります。


ぜひこの機会に「エルダーサインAwakening」をプレイしてみてください。


「Mobage」


https://eldersign.jp/index_mobagenbpf


「ゲソてん byGMO」


https://gesoten.com/games/game/9179



■ ハーフアニバーサリー記念！12週連続キャンペーン開催



毎週土曜日から月曜日に


7週に渡り過去販売済のシリーズを再販していきます。


過去の人気モンスターを獲得するチャンス！！





■ 『エルダーサインAwakening』について


『エルダーサインAwakening』は、クトゥルフ神話の世界観をベースにしたブラウザゲームです。


プレイヤーは異形のモンスターたちを従え、探索・育成・対戦を楽しみながら、自分だけの最強パーティを作り上げていきます。



■ 今後の展開


『エルダーサインAwakening』では、ハーフアニバーサリー期間中に12週連続で様々なイベントやアップデートを展開してまいります。


今後もプレイヤーの皆さまに長く楽しんでいただけるサービスを目指し、継続的な改善と新コンテンツ開発を進めてまいります。



■ コピーライト


(C)2012-2026 Lindwurm / GigBeing



＜ゲーム情報＞


■タイトル名 ：エルダーサインAwakening


■ジャンル ：クトゥルフ神話×TCG


■対応端末 ：iOS／Android／PC



■配信URL ：


「Mobage」


https://eldersign.jp/index_mobagenbpf


※ゲームをプレイするには、「Mobage」への登録が必要です。


「ゲソてん byGMO」


https://gesoten.com/games/game/9179


※ゲームをプレイするには、「ゲソてん byGMO」への登録が必要です。



■価格 ：基本無料（ゲーム内課金あり）



■推奨ブラウザ ：Safari／Chrome／Edge／Firefox 最新バージョン



■会社概要


商号 ：株式会社ギグビーイング


設立 ：2019年5月


資本金 ：300万円


URL ：https://gigbeing.com/