エルダーサインAwakening『魔獣王決定戦い』開催中！
株式会社ギグビーイング（本社：東京都、代表取締役：加藤拓）は、ブラウザゲーム『エルダーサインAwakening』において、第一回『魔獣王決定戦』開催中！
クレスタのみなさんが応援する出場者がどうなるか！？
ハーフアニバーサリーのタイミングで
12週連続でさまざまなイベントやアップデートを実施してまいります。
ぜひこの機会に「エルダーサインAwakening」をプレイしてみてください。
「Mobage」
https://eldersign.jp/index_mobagenbpf
「ゲソてん byGMO」
https://gesoten.com/games/game/9179
■ ハーフアニバーサリー記念！12週連続キャンペーン開催
毎週土曜日から月曜日に
7週に渡り過去販売済のシリーズを再販していきます。
過去の人気モンスターを獲得するチャンス！！
■ 『エルダーサインAwakening』について
『エルダーサインAwakening』は、クトゥルフ神話の世界観をベースにしたブラウザゲームです。
プレイヤーは異形のモンスターたちを従え、探索・育成・対戦を楽しみながら、自分だけの最強パーティを作り上げていきます。
■ 今後の展開
『エルダーサインAwakening』では、ハーフアニバーサリー期間中に12週連続で様々なイベントやアップデートを展開してまいります。
今後もプレイヤーの皆さまに長く楽しんでいただけるサービスを目指し、継続的な改善と新コンテンツ開発を進めてまいります。
■ コピーライト
(C)2012-2026 Lindwurm / GigBeing
＜ゲーム情報＞
■タイトル名 ：エルダーサインAwakening
■ジャンル ：クトゥルフ神話×TCG
■対応端末 ：iOS／Android／PC
■配信URL ：
「Mobage」
https://eldersign.jp/index_mobagenbpf
※ゲームをプレイするには、「Mobage」への登録が必要です。
「ゲソてん byGMO」
https://gesoten.com/games/game/9179
※ゲームをプレイするには、「ゲソてん byGMO」への登録が必要です。
■価格 ：基本無料（ゲーム内課金あり）
■推奨ブラウザ ：Safari／Chrome／Edge／Firefox 最新バージョン
■会社概要
商号 ：株式会社ギグビーイング
設立 ：2019年5月
資本金 ：300万円
URL ：https://gigbeing.com/