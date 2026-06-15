【鎌ケ谷市限定】6月限定キャンペーン｜使わなくなったペット用品回収キャンペーン｜ケージ・給水器・ペット雑貨も対象｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

鎌ケ谷市は、新京成線・東武アーバンパークライン・北総線が交わる新鎌ケ谷を中心に、ファミリー世帯が多く暮らす住宅都市で、ペットと暮らすご家庭も多いエリアです。そんな鎌ケ谷市で、「ペットの成長やお別れ、暮らしの変化で使わなくなったペット用品が、押入れや物置にしまわれたまま残っている」という声を多くいただきます。

ケージやサークル、給水器・給餌器、ペットベッドやキャットタワー――ペットとの暮らしのために揃えたペット用品が、押入れ・物置・お部屋の一角を長期間占有していませんか？

ペット用品は、思い入れがあって手放しづらいうえに、金属・樹脂・布などが混在し、何ゴミとして出せばよいか分かりにくいものです。ケージやキャットタワーのように大きくて運び出しが大変なものも多く、結局そのまま、というケースも少なくありません。

6月は梅雨で在宅時間が増え、押入れや物置を見直したくなる時期。夏を前にお部屋まわりを整えたいというタイミングでもあります。「ペット用品 処分」「ケージ 処分」「キャットタワー 処分」「鎌ケ谷市 不用品回収」という需要が高まるこの時期に、まるっと本舗が対応します。

不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、鎌ケ谷市限定で「使わなくなったペット用品」まとめて回収キャンペーンを実施します。

ケージ・給水器・ペット雑貨など、使わなくなったペット用品を含む回収で、6月はパック利用時に合計金額から最大1,000円割引。

使わなくなったペット用品をていねいにまとめて引き取り、お部屋や収納のスペースを取り戻すきっかけを提供するキャンペーンです。状態のよいものはリユースにも配慮します。

背景と目的

鎌ケ谷市は、新京成線・東武アーバンパークライン・北総線が交わる新鎌ケ谷を擁し、交通利便性の高い住宅都市として子育て世帯やペットと暮らすご家庭が多いエリアです。戸建て・マンションともにペット用品が家庭に蓄積しやすく、暮らしの変化とともに使わなくなった道具が残りやすい街でもあります。

特に

・ペットの成長やお別れで使わなくなったケージ・サークル・キャリー

・給水器・給餌器・トイレ・ペットベッドなどの日用品

・キャットタワー・ステップ・爪とぎなどの大型グッズ

は、思い入れゆえに手放しづらく、押入れ・物置・お部屋の一角を長期間占有し続けます。

6月の梅雨どきは、在宅時間が増え、家の中の片付けが進むタイミング。夏を前にお部屋を整え直したい方も増えます。使わなくなったペット用品をていねいに手放し、すっきり整えたいというニーズが高まる時期に合わせて、今回のキャンペーンを企画しました。リユース・リサイクルにも配慮して回収します。

キャンペーン概要

キャンペーン名：使わなくなったペット用品まとめて回収キャンペーン（鎌ケ谷市限定）

実施期間：2026年6月1日～2026年6月30日

対象条件：定額パックプランをご利用のお客様

割引内容：対象品を含む回収で最大1,000円割引

対象例

・ペットケージ・サークル・キャリーバッグ・クレート・フェンスなど

・給水器・給餌器・自動給餌器・フードボウル・ペットトイレなど

・ペットベッド・クッション・マット・スロープ・ステップなど

・キャットタワー・爪とぎ・キャットウォークなどの大型グッズ

・ペット服・首輪・リード・おもちゃ・収納ケースなどペット雑貨

備考（合言葉）：事前見積もり時に鎌ケ谷市キャンペーンとお伝えください。なお、使用済みのペットシーツや汚れのひどい衛生用品は、状態を確認のうえ対応します。

キャンペーン対応エリア（鎌ケ谷市全域）

鎌ケ谷市全域にて、ペット用品の出張回収に対応しています。

【鎌ケ谷・中心エリア】

鎌ケ谷・道野辺・東道野辺・富岡など

→ 戸建て・マンションのペット用品の整理相談が増えています。

【鎌ヶ谷大仏・南部エリア】

鎌ヶ谷大仏・中沢・粟野・佐津間など

→ ケージやキャットタワーなど大型ペット用品の回収相談が増加中。

【北初富・新鎌ケ谷エリア】

北初富・初富・新鎌ケ谷・くぬぎ山など

→ 交通利便性の高いエリアの集合住宅からの回収にも対応しています。

※上記以外も鎌ケ谷市全域で対応可能です。鎌ケ谷市・東葛エリアで「不用品回収」「ペット用品 処分」をお探しの方はお気軽にご相談ください。

ペット用品の片付けでよくあるお悩み

・ペットの成長やお別れで、ケージやサークルが使われないまま残っている

・キャットタワーやケージが大きくて、自分では運び出せない

・給水器や給餌器、トイレ用品をどう手放せばよいか分からない

・思い入れがあって、なかなか処分に踏み切れない

・ペット用品は金属・樹脂・布が混在していて、何ゴミか分からない

・マンションや戸建ての収納をペット用品が占有している

・ペット用品を一式まとめて手放したい

・ペット用品以外の不用品もまとめて回収してほしい

ペット用品でよく出る不用品例

ケージ・サークル・キャリー

給水・給餌・トイレ用品

ペットベッド・マット類

キャットタワー・大型グッズ

ペット服・おもちゃ・雑貨

回収品目の詳細例

ケージ・サークル・キャリー

ペットケージ・サークル・キャリーバッグ・クレート・フェンス・ゲート など

給水・給餌・トイレ用品

給水器・給餌器・自動給餌器・フードボウル・ペットトイレ・トイレトレー・周辺用品 など

ペットベッド・マット類

ペットベッド・クッション・マット・スロープ・ステップ・ペットソファ など

キャットタワー・大型グッズ

キャットタワー・爪とぎ・キャットウォーク・回し車・大型ハウス など

ペット服・おもちゃ・雑貨

ペット服・首輪・リード・ハーネス・おもちゃ・収納ケース・お手入れ用品 など

※使用済みのペットシーツや汚れのひどい衛生用品は、状態を確認のうえ対応します。状態のよいものはリユースにも配慮します。

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・ペットの成長やお別れで使わなくなった用品を整理したいご家庭

・大きなケージやキャットタワーを処分したい方

・給水器・給餌器・トイレ用品を手放したい方

・引越し・模様替えでペット用品を入れ替えたい方

・思い入れがあって手放せずにいた用品を片付けたい方

・マンション・戸建ての収納をすっきりさせたい方

・鎌ケ谷市・東葛エリアで不用品回収を探している方

・ペット用品以外の不用品もまとめて回収してほしい方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

ケージやキャットタワーなど、大きくても、お部屋や物置・収納の様子を写真に撮って送るだけで、そのまま見積もり対応が可能です。

「この大きなケージも出せる？」「ペット用品を一式まとめて頼める？」というご相談も、そのままLINEで投げてください。

メッセージに鎌ケ谷市キャンペーン希望の一言を添えてください。見積もりがスムーズになります。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 鎌ケ谷市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/kamagayashi/

📰 鎌ケ谷市の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/chibaken/kamagaya-city/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)