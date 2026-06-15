「夏のボーナスをもらって辞めたい」人が急増中──退職代行モラエル、給付金サポートを2万円割引する先着30名限定キャンペーンを実施

サポートメイト株式会社

サポートメイト株式会社が運営する「心と法律の退職代行 モラエル」（以下、モラエル）は、夏のボーナス支給シーズンに入り退職相談が急増していることを受け、給付金サポートを2万円割引する先着30名限定キャンペーンを実施します。

■ キャンペーン概要

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給付金サポート 2万円割引

先着30名様限定

対象：2026年6月16日～7月末にモラエル公式LINEからお問い合わせいただいた方

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申込方法：公式LINEよりご相談ください

https://liff.line.me/2007821494-7yRd8Dy8/landing?follow=%40674gylci&lp=ETiuox&liff_id=2007821494-7yRd8Dy8(https://liff.line.me/2007821494-7yRd8Dy8/landing?follow=%40674gylci&lp=ETiuox&liff_id=2007821494-7yRd8Dy8)

※定員（先着30名）に達し次第、終了いたします。

モラエルサービスサイト

https://moraelu.jp/lp1

■ なぜ今、「ボーナスをもらって辞めたい」人が増えるのか

6月下旬から7月にかけては、多くの企業で夏のボーナスが支給される時期です。「ボーナスだけは受け取ってから辞めたい」と退職のタイミングを待っていた方が、支給を機に一斉に動き出します。

実際、モラエルへの退職相談のお問い合わせ件数は、6月に入って過去同期間の平均と比べて140%を超える水準に達しました。

「ボーナスをもらうまでは我慢しよう」と耐えてきた方ほど、支給後に張りつめていた気持ちがほどけ、退職を決断しやすくなります。一方で、いざ辞めようとすると「辞めた後の生活費が不安で踏み出せない」という声も多くいただきます。ボーナスはあくまで一時金であり、辞めた翌月からの収入の見通しが立たないことが、最後の一歩を止めているのです。

■ 辞めた後の不安に応える「もらえる給付金 無料診断」

そこでモラエルは、退職を考える方が「辞めた後にいくら受け取れるのか」を事前に把握できるよう、国の給付金制度の受給可能性をLINEで無料診断できるサービスを案内しています。

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退職給付金 無料診断（LINE・相談無料）

いくつかの質問に答えるだけで、受給できる給付金の受給額がわかります

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ご利用の流れ（3ステップ）

１. 公式LINEを友だち追加

https://liff.line.me/2007821494-7yRd8Dy8/landing?follow=%40674gylci&lp=ETiuox&liff_id=2007821494-7yRd8Dy8(https://liff.line.me/2007821494-7yRd8Dy8/landing?follow=%40674gylci&lp=ETiuox&liff_id=2007821494-7yRd8Dy8)

２. いくつかの質問に回答

３. 受給診断結果の確認

「辞めたい」という気持ちだけでなく、「辞めても大丈夫」という見通しを持って一歩を踏み出していただくための診断です。

■ 知っているかどうかで、手元に残るお金が大きく変わる

退職後に活用できる国の給付金には、主に次の2つがあります。

【活用できる2つの国の給付金】

１. 失業保険（雇用保険の基本手当）

ハローワークでの申請手続きにより、在職中の給与の45～80%程度を最長360日間受け取れる可能性があります（※受給期間・金額は年齢や雇用保険の加入期間、退職理由などにより異なります）。申請のタイミングと手順を正しく踏むことで、受給期間・受給総額が大きく変わります。

２. 傷病手当金（健康保険）

体やメンタルの不調が退職理由にある場合、退職前に加入していた健康保険から最大18ヶ月間、給与の3分の2程度が支給される制度です。退職後も受給を継続できるケースがあります。

これらは国が用意している制度であるにもかかわらず、申請の方法やタイミングが正しく知られていないために、受け取れるはずのお金を受け取れていないケースが少なくありません。「知っているかどうか」で、手元に残るお金が数百万円単位で変わることもあります（※すべての方が対象となるわけではありません）。

夏のボーナスという一時金だけに頼るのではなく、辞めた後に受け取れる国の給付金まで見通しておく。それが「損をしない退職」につながります。

■ 退職代行で「辞める」、給付金サポートで「その先」を守る

モラエルは、退職の手続きそのものを代行する退職代行と、辞めた後の生活を支える給付金申請サポートを、ワンストップで提供しています。

精神的な負担を最小限に抑えて辞められる点が支持を集めています。

モラエルでは、給付金サポートを利用される場合、退職代行は負担0円でご利用いただけます。ぜひお気軽にご相談ください。

■ ご相談・無料診断・キャンペーンのお申し込みはこちら

公式LINE（無料相談・無料診断）

https://liff.line.me/2007821494-7yRd8Dy8/landing?follow=%40674gylci&lp=ETiuox&liff_id=2007821494-7yRd8Dy8(https://liff.line.me/2007821494-7yRd8Dy8/landing?follow=%40674gylci&lp=ETiuox&liff_id=2007821494-7yRd8Dy8)

サービスサイト：https://moraelu.jp/lp1

※給付金サポート2万円割引キャンペーンは先着30名様限定です。定員に達し次第終了いたします。

※給付金の受給可否・金額は個別の状況により異なります。診断結果は目安であり、受給を保証するものではありません。

※給付金サポートの適用条件は個別にご確認ください。

■ サービス概要

サービス名：心と法律の退職代行 モラエル

提供内容：退職代行・失業保険申請サポート・傷病手当申請サポート・再就職手当サポート

監修体制：弁護士・社労士・医師のトリプル監修

公式サイト：https://moraelu.jp/lp1

【会社概要欄】

会社名：サポートメイト株式会社

設立：2025年2月

所在地：大阪府大阪市北区梅田1-2-2 大阪駅前第2ビル12-12

事業内容：退職代行サービス・退職給付金申請サポート

公式サイト：https://supportmate.co.jp/

問い合わせ：moraelu.cs@gmail.com