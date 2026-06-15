熊との予期せぬ遭遇に備える携帯用対動物防護具特許取得から2か月で実寸試作機を開発

株式会社ACT-X

株式会社ACT-X（東京都）は、熊などの野生動物との予期せぬ遭遇時に使用者を保護することを目的とした「携帯用対動物防護具」の開発を進めています。

近年、全国各地で熊の出没や人身被害が報告されています。住宅地や通学路への出没も珍しいものではなくなり、人と野生動物との距離は年々近づいています。

これまで熊対策としては、熊鈴やラジオなどによる存在のアピール、熊撃退スプレーの携行などが広く知られています。しかし、それらは主に「遭遇を避けるため」の手段であり、突然遭遇してしまった場合に人を守るための選択肢は限られていました。

ACT-Xでは、この課題に対し「遭遇してしまった瞬間に人を守る技術」という新たな視点から開発を進めています。

本防護具は、携帯状態から瞬時に展開し、防護外皮によって使用者の上半身を包み込む構造を採用しています。中央には透明な盾部を備え、周囲の状況を確認しながら防護姿勢を維持できることを目指しています。

開発の経緯

本開発のきっかけは、熊による人身被害の報道に接する中で感じた一つの疑問でした。

現在、熊対策としては、熊鈴やラジオなどによる存在のアピール、熊撃退スプレーの携行、複数人での行動など、遭遇を避けるための様々な取り組みが行われています。これらはいずれも重要な対策であり、人と野生動物の共存を支えるために欠かせないものです。

しかし一方で、予期せぬ遭遇を完全に防ぐことは困難です。

山林作業中や農作業中、登山中、あるいは通勤や通学の途中など、人が日常的に活動する場所で突然遭遇が発生することがあります。

そのような状況において、人を守るための技術的選択肢は多くありません。

私はそこで、「遭遇を避ける技術」だけではなく、「遭遇してしまった瞬間に人を守る技術」が必要ではないかと考えるようになりました。

開発にあたり重視したのは、人が危険を感じたときの自然な行動です。

人は強い危険を感じたとき、複雑な判断や操作を行うことが難しくなります。そのため、防護具は誰でも直感的に使用できることが重要だと考えました。

本防護具は、危険を感じた際に前方へ構えるという自然な動作を基本として設計しています。展開後は防護外皮が上半身を包み込み、透明な盾部によって周囲の状況を確認できる構造を目指しています。

本技術は、野生動物を傷つけるためのものではありません。

人を守るための選択肢が増えることは、結果として人と野生動物の不要な衝突を減らし、人と野生動物の共存にもつながると考えています。

私たちは「人を護ることは、熊も護ること」という考えのもと、これまでにない防護技術の実現を目指しています。

技術の特徴

・携帯状態から瞬時に展開

・上半身を包み込む防護外皮

・透明な中央盾による視界確保

・高強度素材Ultra 200Xを採用

・自然な動作で使用できる操作性を重視

本防護具は攻撃を目的とするものではなく、危険な状況において人命を守るための防護技術として開発を進めています。

想定利用者

・登山者

・林業従事者

・農業従事者

・熊対策従事者

・山間地域の公共交通事業者

・自治体職員

・学校、幼稚園などの安全対策

ACT-Xでは、専門職だけでなく、一般の方々にも利用できる安全技術を目指しています。

人を護ることは、熊も護ること

ACT-Xは「人を護ることは、熊も護ること」という考え方を大切にしています。

人身被害が発生すれば、その後の対応として野生動物が駆除されるケースもあります。

人を守るための選択肢が増えることは、人と野生動物の不要な衝突を減らすことにもつながると考えています。

私たちは、人と野生動物が共存できる社会の実現に向けて、これからも開発を続けてまいります。

特許取得と実寸試作機の開発

本技術については特許を取得しており、特許取得後わずか約2か月で実寸試作機の開発に到達しました。

現在の試作機は、透明な中央盾、防護外皮、展開機構から構成されています。

防護外皮には高強度素材「Ultra 200X」を採用しました。

試作機の製作では、一般的な布製品とは大きく異なる特殊素材の加工が必要となり、多くの試行錯誤を重ねました。

素材そのものは薄く見えますが、立体構造として組み上がるにつれて非常に高い剛性感を持つようになります。

縫製工程では、立った状態で外皮を押さえ込みながら縫い進める場面もあり、通常の縫製とは異なる難しさがありました。

こうした試行錯誤を経て、現在は実寸試作機による構造検証および改良試験を進めています。

段階的な試作開発

本開発では、アイデアをそのまま製品化するのではなく、複数の試作モデルを製作しながら構造検証を進めてきました。

【スケルトンモデル】

ビニールとTPUチューブで構成したスケルトンモデル

初期段階では、展開機構の成立性を確認するため、透明ビニールで構成されたスケルトンモデルを製作しました。展開速度や形状安定性、展開後のサイズなどを確認し、基本構造の検証を行いました。

スケルトンモデル展開試験 :https://www.youtube.com/watch?v=sJsKmV2oKAc

【普通布モデル】

普通布モデルの展開時裏面普通布モデルを組み合わせた、ポリカーボ盾部分

次の段階では、一般的な布素材を使用したモデルを製作しました。実際に人が保持した際の使い勝手や視界、展開後の形状などを確認し、構造や寸法の改良を重ねました。

普通布モデル展開動画 :https://www.youtube.com/shorts/HPBsLbAT930

【実寸試作機】

展開した試作機

現在は、高強度素材Ultra 200Xを採用した実寸試作機の開発を進めています。特殊素材ならではの加工や縫製上の課題に対応しながら、防護性能と携帯性の両立を目指しています。

このような段階的な試作開発を通じて、実用化に向けた検証と改良を継続しています。

開発中の携帯用対動物防護具の実寸試作機。展開した防護外皮が使用者の上半身を包み込む構造を採用しています。

実寸試作機展開時、人側

展開前、ポリカーボネイト製の盾となっている。

試作機の展開前の直径は55cm

中央窓の直径は37cm

試作機背面。展開機構により形成されるドーム状の防護外皮が使用者を保護します。

透明な中央盾部を備えた実寸試作機。防護姿勢を維持しながら周囲の状況を確認できる構造を目指しています。

試作機展開動画 :https://www.youtube.com/shorts/Omg0vMIwQKY

防護外皮素材の比較試験

防護外皮の素材選定にあたっては、複数の布素材を用いた比較試験を実施しました。

一般的な布製品にも使用される帆布11号やデニムと、高強度素材Ultra 200Xを比較し、切裂に対する挙動や損傷の広がり方を確認しました。

本開発では、防護外皮が傷つかないことよりも、損傷が発生した場合でも急激に破断せず、防護状態を維持できることを重視しています。

比較試験の結果を踏まえ、現在の実寸試作機にはUltra 200Xを採用しています。

今後も実証試験を通じて、防護性能と携帯性の両立を目指した改良を進めてまいります。

※比較試験の様子は動画として公開しています。

防刃外皮素材の比較試験動画 :https://www.youtube.com/watch?v=AdRG2fLbrA8

今後の計画

現在、実寸試作機の開発および構造検証を進めています。

今後は展開機構、防護外皮、中央盾部など各構成要素の改良を継続し、軽量化および信頼性の向上を図ります。

また、実際の使用環境を想定した検証を重ね、携帯性、展開性、安全性のバランスを追求していきます。

製品化に向けては、用途に応じた複数モデルの開発を計画しています。

一つは、自治体、学校、幼稚園、公共施設、山間地域の事業所などでの常備を想定した「施設設置型」です。防護性能を重視し、緊急時の備えとして活用できる製品を目指します。

もう一つは、登山者、林業従事者、農業従事者、熊対策活動従事者などが携行できる「軽量携帯型」です。携帯性と防護性能の両立を目指し、日常的に持ち運べる製品の実現を目指します。

さらに、開発と並行して自治体、教育機関、公共交通事業者、熊対策関係者との意見交換を進め、現場の課題や要望を製品開発へ反映していく予定です。

株式会社ACT-Xは、「人を護ることは、熊も護ること」という考えのもと、人と野生動物の共存に貢献する新たな安全技術の実現に取り組んでまいります。

【発明者コメント】

私の妻は山間地域を走る路線バスの運転士として勤務しています。

近年は熊の出没情報が日常的に話題になるようになり、登山者や林業従事者だけでなく、地域で働く人々も野生動物との遭遇リスクに直面していることを身近に感じてきました。

熊との遭遇を避けるための取り組みは重要ですが、予期せぬ遭遇を完全に防ぐことは困難です。

私は、「遭遇してしまった瞬間」に人を守るための選択肢が必要ではないかと考え、本開発に取り組んでいます。

開発にあたって重視したのは、人が恐怖や緊張を感じた状況でも自然な動作で使用できることです。特別な訓練や複雑な操作を必要とせず、とっさの状況で人を守ることを目指しています。

この防護具は、野生動物を傷つけるためのものではありません。人を守るための選択肢が増えることで、人と野生動物の不要な衝突を減らすことにもつながると考えています。

「人を護ることは、熊も護ること」

その考えのもと、実用化に向けた開発を進めてまいります。

発明者・株式会社ACT-X

草野 好造

クラウドファウンディング展開中 :https://camp-fire.jp/projects/952249/view

【会社概要】



株式会社ACT-X

ホームページ：https://act-x.co.jp

YouTube：https://www.youtube.com/@act-x-kuma