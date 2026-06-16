採用を“一気通貫の構造”で最適化する「新卒採用DXサミット」

株式会社揚羽

コーポレートブランディング支援を行う株式会社揚羽（東京都中央区 代表取締役社長：湊 剛宏 証券コード：9330）のブランドマーケティング部 次長 昆野玲は、パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社主催のオンラインカンファレンス「新卒採用DXサミット2026 ― 母集団・選考・承諾を“構造”から最適化する ―」に登壇します。

詳細と申し込みはコチラ⇒ https://www.persol-bd.co.jp/eventseminar/hrsolution/wd-20260708/?organizationId=2157(https://www.persol-bd.co.jp/eventseminar/hrsolution/wd-20260708/?organizationId=2157)

■「新卒採用DXサミット2026」主な内容

学生有利の売り手市場が続く中、新卒採用においては「早期化」「多様化」「可視化」が急速に進んでいます。学生が企業に求めるものも次第に変化しており、単に「規模」や「知名度」だけではなく、「情報の質（リアルな発信・透明性）」「体験の質（選考・接点の一貫性）」「意思決定の支援（将来像の具体性）」といった点で企業を評価する傾向が強まっています。

本カンファレンスでは、こうした環境変化の中で求められる採用DXの全体設計をテーマに「母集団形成（ブランディング・チャネル戦略）」「選考プロセス（CX・採用スピード・面接の質）」「内定承諾～定着（意思決定の支援・オンボーディング）」を、それぞれ分断された施策ではなく、「一気通貫の構造」として最適化する考え方を紹介。現場で即実践できる打ち手と今後の戦略設計のヒントが得られます。

詳細と申し込みはコチラ⇒ https://www.persol-bd.co.jp/eventseminar/hrsolution/wd-20260708/?organizationId=2157(https://www.persol-bd.co.jp/eventseminar/hrsolution/wd-20260708/?organizationId=2157)

■開催概要

・参加費用：無料（事前登録制）

・開催日時：2026年7月8日（水）13：00～17：00

2026年7月9日（木）13：00～17：00 ※アーカイブ配信

2026年7月13日（月）13：00～17：00 ※アーカイブ配信

・開催形式：オンライン開催 ※プラットフォーム：FanGrowth（エキサイト株式会社）

・主催：パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社

・共催：株式会社ベネッセi-キャリア／株式会社Human Resource Design／株式会社人的資産研究所／株式会社ジェイック／株式会社Hajimari／株式会社揚羽／リデザインワーク株式会社

・問い合わせ先：パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社

カンファレンス事務局：pwd-webmarketing@persol.co.jp

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■タイムテーブル

13:05-13:30｜基調講演

400名以上を5年連続で採用した責任者が語る「新卒採用を“成功し続ける”企業がやっていること」

パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社

人材採用部 部長 菅野 美幸氏／人材採用部 星 晃二氏

13:30-13:50｜採用ブランディングと母集団形成

なぜ、自社の採用ブランディングは響かないのか ― “学生の視点”から逆算するEVP設計

パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社

リクルーティングソリューション部 営業課 マネージャー 冨居 秀樹氏

13:50-14:30｜採用の早期化

採用成果を高める「見極め」と「接点」の考え方。早期化時代に求められる採用設計とは？

株式会社ベネッセi-キャリア

新卒採用支援コンサルティングアセスメント営業部 部長 矢竹 秀行氏

14:30-14:50｜候補者体験（採用CX）

初任給を上げても承諾率が上がらない理由 ― Z世代の意思決定構造から設計するCX

株式会社Human Resource Design

代表取締役社長 松村 恭行氏

14:50-15:10｜採用データ活用

データ起点で採用プロセスの再現性を高める、「見極め」と「動機付け」の科学

株式会社人的資産研究所

取締役 平岩 力氏

15:10-15:30｜採用スピードと質

AIエージェントは採用をどこまで変えるのか？― 採用選考変革“人依存の採用Ops”からの脱却にむけた「採用のゼロ化」

パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社

CX事業本部 DX統括部 データサイエンス部 マネジャー 小坂 駿人氏

15:30-15:50｜面接官・リクルーター育成

Coming Soon

株式会社ジェイック

HRDivision リーダー 伏見 卓真氏

15:50-16:10｜内定承諾率の向上

内定承諾率は、最初の接点で決まる。── 優秀層に選ばれ続ける採用体験の設計論

株式会社Hajimari

新卒採用責任者 飯田 若奈氏

16:10-16:30｜価値観の多様化

「画一的総合職」の限界。学生の多様な価値観を構造化するEVP戦略と配属・キャリアの透明化

株式会社揚羽

ブランドマーケティング部 次長 昆野玲

16:30-16:50｜採用×人材開発

「採って終わり」を越える ― 採用を人材戦略に接続し、入社後の活躍まで設計するには

リデザインワーク株式会社 取締役副社長 兼 COO／

一般社団法人日本HRBP協会 代表理事 山中 裕貴 氏

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▼ブランディングの相談を承ります

弊社は、コーポレートブランディング、マーケティングコミュニケーション（社外への情報発信）、インナーブランディング（人材の定着）、採用ブランディング（人材の採用）、デジタルマーケティング（顧客獲得）などの幅広い領域で、クライアントとともに汗をかきながら伴走支援しています。また徹底した課題導出をもとに、戦略策定からクリエイティブ、顧客体験、理念浸透まで、“一気通貫で支援”する姿勢を大切にしています。ブランディングやマーケティングにお悩みのある方は、ぜひ次のフォームよりお声がけください。⇒ https://www.ageha.tv/contact/(https://www.ageha.tv/contact/request/#content?utm_campaign=2606_pr_saiyodx)

【会社概要】

会社名：株式会社揚羽

市場：東京証券取引所グロース市場・名古屋証券取引所ネクスト市場（証券コード：9330）

資本金：2億8410万円（2025年9月30日現在）

所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀2丁目12-7 八丁堀トーセイビルIII 3F

設立：2001年8月

代表者：代表取締役社長 湊 剛宏

ミッション：一社でも多くの企業のブランディングに伴走し、日本のビジネスシーンを熱く楽しくする！

事業内容：ブランディング支援全般

支援領域：コーポレートブランディング／パーパスブランディング／インナーブランディング

アウターブランディング／サステナビリティブランディング／採用ブランディング

製品・商品・サービスブランディング 等

ブランディングにおけるコンサルテーション、クリエイティブ、ソリューションまで一気通貫できるパートナーとしてご支援してまいります。

URL：https://www.ageha.tv/(https://www.ageha.tv/?utm_campaign=2606_pr_saiyodx)

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社揚羽 広報担当

TEL：03-6280-3336 Email：pr@ageha.tv