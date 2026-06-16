【岡山大学】耕作放棄地を「食べられる森」へ　新見市×4大学の地域再生プロジェクトが総務省事業に採択

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 6月 16日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）と岡山県新見市、岡山県立大学、戸板女子短期大学、大阪公立大学が共同提案したプロジェクト「耕作放棄地を『価値ある生態系』へ：データ×デザイン×協生農法が創る新見市モデル」が総務省「令和7年度補正ふるさとミライカレッジモデル実証事業」に採択されました。



本プロジェクトは、本学が大阪公立大学等と構築している「共生型連合体」を基盤とした大学間連携の取り組みの一つで、人口減少や高齢化により増加する耕作放棄地を、生物多様性豊かな「価値ある生態系」へ再生するとともに、中世から続く伝統工芸「神代和紙（こうじろわし）」の原料確保や、都市部の学生・関係者との継続的な交流による関係人口の創出を目指します。



実証事業では、主に3つの取り組みを進めます。1つ目は、「食べられる森」の構築です。不耕起・無施肥・無農薬で多様な植物を混植する「協生農法(R)」※の理念を取り入れ、野菜や果樹に加え、神代和紙の原料となる楮（コウゾ）や三椏（ミツマタ）を栽培します。耕作放棄地を、生物多様性を育みながら人が関わる楽しさを感じられる場へと再生します。



2つ目は、デジタル技術を活用した「心理的距離ゼロ」の実現です。本学のデータサイエンス部が主体となり、遠隔農地モニタリングアプリを開発します。生物多様性データや農地の状況を可視化し、都市部にいながら現地の変化や自身が関わる区画の成長を実感できる仕組みを整えます。



3つ目は、「食卓のトータルデザイン」による地域資源の高付加価値化です。収穫物を使ったレシピ開発や、神代和紙を活用したテーブルウェア開発などを通じて、地域資源を「五感で味わう体験」として届け、都市と地域をつなぐ新たなコミュニケーションモデルの構築を目指します。



推進体制としては、新見市が全体統括と地域課題の提示を担い、本学がデータサイエンスおよび大学間連携の全体コーディネートを行います。岡山県立大学は和紙プロダクトデザインや対外発信、戸板女子短期大学は食卓のトータルデザインや調理レシピ開発、大阪公立大学は農学知見の提供とビジネスモデルの検証を担当します。



本実証は、令和8年7月から令和9年3月にかけて、新見市神郷地区などで実施予定です。夏季・春季のフィールドワークに加え、月1回以上の現地滞在や交流を通じて、地域課題の解決と持続可能な社会実装モデルの構築を進めます。



岡山大学は今後も、共生型連合体をはじめとする大学間連携の枠組みを活用しながら、産学官民の緊密な連携を通じて、自然共生と地域創生を両立させる実践的な学びの場を広げていきます。引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

本件は、2026年5月27日に公開されました。



※「協生農法(R)」は株式会社桜自然塾の登録商標です。

◆参 考

・総務省「令和7年度補正ふるさとミライカレッジモデル実証事業」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/furusatomiraikarejji.html

・岡山大学研究・イノベーション共創機構

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学データサイエンス部（DS部）

https://okadai-dsc.studio.site/

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報1

・【岡山大学】地域共創型の取り組み「おかやまシネコカルチャー（協生農法）プロジェクト」 学生たちと共に大磯農園を見学・意見交換

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003893.000072793.html

・【岡山大学】地域共創型取り組み「シネコカルチャープロジェクト in 三好市」始動～世界農業遺産・三好市の棚田から、自然共生型社会の未来へ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003646.000072793.html

・【岡山大学】地域共創型取り組み「おかやまシネコカルチャー（協生農法）プロジェクトin新見市始動」～伝統工芸・神代和紙の原材料再生に向けて～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003477.000072793.html

・【岡山大学】地域共創型取り組み「シネコカルチャー（協生農法）プロジェクト」 畝立て＆果樹・苗・種植え作業を実施 ～自然共生型の農園デザインを学生主体で～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003399.000072793.html

・【岡山大学】地域共創型取り組み「シネコカルチャー（協生農法）プロジェクト」本格始動～産学官共同開発の遠隔操縦式草刈機 実証予定地で初作業～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003313.000072793.html

・【岡山大学】地域共創型取り組み「協生農法プロジェクト」が始動～耕作放棄地の再生を通じて、自然共生型の地域づくりを目指す～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003220.000072793.html

・【岡山大学】地域共創型取り組み「おかやまシネコカルチャー（協生農法）プロジェクトin新見市」～企業の余剰資源を活用した鳥獣害対策フェンスの設置と地域交流の深化～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003840.000072793.html

◆参考情報2

・【岡山大学】上山隆大内閣府本府参与らが岡山大学を訪問～共生型連合体と最先端研究施設について意見交換～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003797.000072793.html

・【岡山大学】共生型連合体全体会議を大阪公立大学で開催～大学間連携による地域課題解決と新たな地方創生の方策を議論～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003712.000072793.html

・【岡山大学】「共生型連合体」の第1回個別ミーティングを開催～国家戦略特区における大学群が協働して社会変革を推進～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002780.000072793.html

・【岡山大学】わが国初の試みである「共生型連合体」のキックオフミーティングを開催～国家戦略特区における大学群が協働して社会変革を推進へ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002518.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部 副本部長 舩倉隆央

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟

TEL: 086-251-7151

E-mail：co-creation◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15325.html



＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

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岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

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岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html