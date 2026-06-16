【岡山大学】イネ種子の発育と食味に影響するマグネシウム輸送体を発見！
2026（令和8）年 6月 16日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
＜発表のポイント＞
- 今回発見したイネの輸送体タンパク質OsMGR2は、細胞内から細胞外にマグネシウムを排出する輸送体です。
- OsMGR2はイネの根や節、穎果などで発現し、マグネシウムの根から地上部への転流、節や種子での分配に重要な働きをします。この遺伝子を破壊すると、種子が軽くなり、食味も低下してしまいます
◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の高等先鋭研究院を構成する岡山大学資源植物科学研究所の馬建鋒教授らの研究グループは、同大学術研究院医歯薬学域の宮地孝明教授や農業・食品産業技術総合研究機構の堀清純博士らの研究グループと共同で、イネ種子の発育と食味に関わるマグネシウム輸送体OsMGR2を発見しました。
これらの研究成果は2026年4月22日、米国の科学アカデミー発行の機関誌「Proceedings of the National Academy of Sciences」に掲載されました。
マグネシウムは動植物にとって欠かせない必須栄養素です。しかし、土壌中のミネラルがいかに種子まで運ばれるのか、また種子の発育や品質に対するマグネシウムの影響は長い間不明でした。OsMGR2はイネの根や節、穎果などで発現し、マグネシウムを効率よく種子まで輸送するのに機能していることがわかりました。
この研究は今後、マグネシウム欠乏耐性イネの育成や高マグネシウム集積のイネ品種の育成に貢献することが期待されます。
本件は、2026年5月23日に公開されました。
図. 異なるマグネシウムの濃度下におけるosmgr2変異体の生育
◆馬建鋒教授からのひとこと
この研究は中国湖南農業大学所属の黄勝博士が岡山大学資源植物科学研究所の植物ストレス学グループに所属していた頃に始めたもので、5年以上の年月がかかりました。マグネシウム輸送体とイネの収量、品質を関連付けさせた独創的な研究で、審査員から非常に高い評価をいただきました。彼の日々の努力がこの成果に結びつけました。
馬建鋒教授と黄勝博士研究員（右）
◆論文情報
論 文 名：A magnesium efflux transporter required for seed development and eating quality in rice.
邦題名 「イネの種子発達と食味に必須なマグネシウム排出輸送体」
掲 載 誌：Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
著 者：Sheng Huang, Kiyosumi Hori, Naoki Yamaji, Yuma Yoshioka, Min Ning, Yu Nagaya, Takaaki Miyaji, Namiki Mitani-Ueno, Shin-ichiro Inoue, June-Sik Kim, Miho Kashino, and Jian Feng Ma
D O I：10.1073/pnas.2536813123
U R L：https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2536813123
◆研究資金
本研究は、主に独立行政法人日本学術振興会（JSPS）「科学研究費助成事業」（基盤S・JP21H05034 研究代表：馬建鋒）の支援を受けて実施しました。
◆詳しい研究内容について
イネ種子の発育と食味に影響するマグネシウム輸送体を発見！
https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r8/press20260423-1.pdf
◆参 考
・岡山大学資源植物科学研究所（IPSR）
https://www.rib.okayama-u.ac.jp/
・岡山大学資源植物科学研究所植物ストレス学グループ
http://www.rib.okayama-u.ac.jp/plant.stress/index-j.html
◆参考情報1
・【岡山大学】イネの節で鉄を細胞外に排出する新奇輸送体を発見！鉄の過不足を解消し、環境変動に強い作物に期待
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003579.000072793.html
・【岡山大学】オオムギのアルミニウム耐性を担うクエン酸輸送体の構造的基盤を解明
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003289.000072793.html
・【岡山大学】イネのケイ素吸収を制御する長距離シグナルタンパク質を発見！ケイ素蓄積を増やし、ストレスに強い作物に期待
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002811.000072793.html
・【岡山大学】イネをストレスから守る「ケイ素」の蓄積を担う輸送体を世界で初めて発見！～ケイ素を利用した作物の安定生産や安全性の向上に期待～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001753.000072793.html
・【岡山大学】イネのホウ素吸収はクラスリン非依存性経路を介して輸送体タンパク質の翻訳後に制御される
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000538.000072793.html
・【岡山大学】イネにおける亜鉛の輸送：植物の要求量と人の栄養とのバランス
https://www.rib.okayama-u.ac.jp/researchactivity/20220303-2/
・【岡山大学】イネの安定多収に欠かせないケイ酸輸送体の構造解明
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000333.000072793.html
・【岡山大学】イネ導管へのケイ酸のローディングに関与する輸送体Lsi3の同定
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000542.000072793.html
・【岡山大学】イネのカドミウム集積を抑制する遺伝子の同定により、収量と食味に影響しない低カドミウム集積イネの育成に成功！
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000836.000072793.html
◆参考情報2
・【岡山大学】岡山大学高等先鋭研究院資源植物科学研究所の馬建鋒教授、山地直樹准教授が2025年版の「世界で最も影響力のある科学者」に選出！
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003685.000072793.html
・【岡山大学】岡山大学高等先鋭研究院 先鋭研究群 令和7年度「植物・光エネルギー開発拠点」研究報告会を開催
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003954.000072793.html
岡山大学資源植物科学研究所（岡山県倉敷市）
◆本件お問い合わせ先
岡山大学資源植物科学研究所 教授 馬 建鋒（ま けんぼう）
〒710-0046 岡山県倉敷市中央2-20-1
TEL & FAX：086-434-1209
E-mail：maj◎rib.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id1538.html
＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞
岡山大学病院 新医療研究開発センター
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
下記URLより該当する案件についてお問い合わせください
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/
＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞
岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
TEL：086-235-7983
E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/
＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8463
E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8705
FAX：086-251-7114
E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
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岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/
岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html
岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/
産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html
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https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html