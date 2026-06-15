THE RISE 大阪ユニバーサルベイサイド「阪神タイガース観戦チケット＆グラウンドウォーク付き 2泊3日ステイ」を期間限定販売

信和建設株式会社

信和グループ・信和ホテルズ株式会社（本社：神戸市東灘区）が運営する「THE RISE 大阪ユニバーサルベイサイド」は、期間限定宿泊プラン「阪神タイガース観戦チケット＆グラウンドウォーク付き 2泊3日ステイプラン」を販売いたします。

本プランでは、京セラドーム大阪で開催される阪神タイガース公式戦観戦に加え、限定オリジナルジャージや阪神タイガースオリジナルタオル、試合終了後のグラウンドウォーク体験をご用意。大阪観光とプロ野球観戦を一度に楽しめる、夏限定の特別宿泊プランです。

なお、本プランは2026年6月22日（月）12:00より販売開始を予定しております。

■プラン概要

【阪神タイガース観戦チケット＆グラウンドウォーク付き】2泊3日ステイ＜朝食付き＞

■宿泊施設

THE RISE 大阪ユニバーサルベイサイド

■宿泊内容

・2泊3日

・1室2名様

・朝食付き

・天然温泉付き

・チェックイン14時／チェックアウト12時

■プラン特典

・京セラドーム大阪 観戦チケット（内野席／2名様）

・限定オリジナルジャージ（2名様分）

・阪神タイガースオリジナルタオル（2名様分）

・試合終了後グラウンドウォーク体験

■対象試合

中日ドラゴンズ戦

・2026年8月7日（金）

・2026年8月8日（土）

・2026年8月9日（日）

東京ヤクルトスワローズ戦

・2026年8月18日（火）

・2026年8月19日（水）

・2026年8月20日（木）

■ご宿泊・観戦日について

本プランは「2泊3日」のご宿泊となり、

阪神タイガース公式戦の観戦日はご宿泊2日目となります。

ご宿泊例：

8月7日（金）試合観戦

→ 8月6日（木）チェックイン ～ 8月8日（土）チェックアウト

■販売概要

■販売開始日時

2026年6月22日（月）12:00

■販売価格

2泊3日 2名1室 （※朝食・天然温泉付き）

120,000円（税込）

■販売方法

THE RISE 大阪ユニバーサルベイサイド 公式サイト限定販売

https://the-rise.jp/osaka-universal-bayside/tigers

■販売数

各日 限定9組18名様

■注意事項

・本プランは事前決済限定となります。

・ご予約成立後のキャンセル・返金はいたしかねます。

・試合中止・延期・無観客試合となった場合でも、宿泊代金の返金はいたしかねます。

・観戦チケットは、ご宿泊2日目にご利用いただきます。

・観戦チケットおよび特典グッズは、チェックイン後に別館14階「ひなたの湯」フロントにてお渡しいたします。

・本プランに含まれる観戦チケット・特典グッズの転売、譲渡、換金行為は禁止しております。

※オンライン予約限定となります。

※掲載プランは期間限定販売です。

※写真はイメージです。

■施設概要

THE RISE 大阪 ユニバーサルベイサイド

■公式サイト：https://the-rise.jp/osaka-universal-bayside/

■住所：〒554-0023 大阪府大阪市此花区春日出南3丁目2番27号

■アクセス：JRゆめ咲線「安治川口駅」より徒歩5分

■総室数：212室

■部屋タイプ：全10タイプ

■客室面積：51.09平方メートル ～69.34平方メートル



【本件に関するお問い合わせ先】

信和ホテルズ株式会社（広報）

TEL：078-846-5405

Email：press@shinwahotels.com