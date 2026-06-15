THE RISE 大阪ユニバーサルベイサイド「阪神タイガース観戦チケット＆グラウンドウォーク付き 2泊3日ステイ」を期間限定販売
信和グループ・信和ホテルズ株式会社（本社：神戸市東灘区）が運営する「THE RISE 大阪ユニバーサルベイサイド」は、期間限定宿泊プラン「阪神タイガース観戦チケット＆グラウンドウォーク付き 2泊3日ステイプラン」を販売いたします。
本プランでは、京セラドーム大阪で開催される阪神タイガース公式戦観戦に加え、限定オリジナルジャージや阪神タイガースオリジナルタオル、試合終了後のグラウンドウォーク体験をご用意。大阪観光とプロ野球観戦を一度に楽しめる、夏限定の特別宿泊プランです。
なお、本プランは2026年6月22日（月）12:00より販売開始を予定しております。
■プラン概要
【阪神タイガース観戦チケット＆グラウンドウォーク付き】2泊3日ステイ＜朝食付き＞
■宿泊施設
THE RISE 大阪ユニバーサルベイサイド
■宿泊内容
・2泊3日
・1室2名様
・朝食付き
・天然温泉付き
・チェックイン14時／チェックアウト12時
■プラン特典
・京セラドーム大阪 観戦チケット（内野席／2名様）
・限定オリジナルジャージ（2名様分）
・阪神タイガースオリジナルタオル（2名様分）
・試合終了後グラウンドウォーク体験
■対象試合
中日ドラゴンズ戦
・2026年8月7日（金）
・2026年8月8日（土）
・2026年8月9日（日）
東京ヤクルトスワローズ戦
・2026年8月18日（火）
・2026年8月19日（水）
・2026年8月20日（木）
■ご宿泊・観戦日について
本プランは「2泊3日」のご宿泊となり、
阪神タイガース公式戦の観戦日はご宿泊2日目となります。
ご宿泊例：
8月7日（金）試合観戦
→ 8月6日（木）チェックイン ～ 8月8日（土）チェックアウト
■販売概要
■販売開始日時
2026年6月22日（月）12:00
■販売価格
2泊3日 2名1室 （※朝食・天然温泉付き）
120,000円（税込）
■販売方法
THE RISE 大阪ユニバーサルベイサイド 公式サイト限定販売
https://the-rise.jp/osaka-universal-bayside/tigers
■販売数
各日 限定9組18名様
■注意事項
・本プランは事前決済限定となります。
・ご予約成立後のキャンセル・返金はいたしかねます。
・試合中止・延期・無観客試合となった場合でも、宿泊代金の返金はいたしかねます。
・観戦チケットは、ご宿泊2日目にご利用いただきます。
・観戦チケットおよび特典グッズは、チェックイン後に別館14階「ひなたの湯」フロントにてお渡しいたします。
・本プランに含まれる観戦チケット・特典グッズの転売、譲渡、換金行為は禁止しております。
※オンライン予約限定となります。
※掲載プランは期間限定販売です。
※写真はイメージです。
■施設概要
THE RISE 大阪 ユニバーサルベイサイド
■公式サイト：https://the-rise.jp/osaka-universal-bayside/
■住所：〒554-0023 大阪府大阪市此花区春日出南3丁目2番27号
■アクセス：JRゆめ咲線「安治川口駅」より徒歩5分
■総室数：212室
■部屋タイプ：全10タイプ
■客室面積：51.09平方メートル ～69.34平方メートル
【本件に関するお問い合わせ先】
信和ホテルズ株式会社（広報）
TEL：078-846-5405
Email：press@shinwahotels.com