【岡山大学】J-PEAKS特別セミナー「New Horizons in Advanced Materials Science」を開催～循環型社会の実現に向けた先進材料研究の最前線～

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 6月 16日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、本学津島キャンパスの共創イノベーションラボ「KIBINOVE（きびのべ）」において、先進材料科学の最前線を共有する第2回「J-PEAKS Special Seminar: New Horizons in Advanced Materials Science」を開催しました。本セミナーは、学術研究院先鋭研究領域（岡山大学異分野基礎科学研究所）の仁科勇太教授をホストとして実施し、材料・化学工学分野の研究者ら約30人が参加しました。



今回は、トポロジカル超分子を用いた高分子材料研究を専門とする東京大学の伊藤耕三特別教授を招き、循環型社会の実現に向けた最新の研究成果が紹介されました。講演冒頭では、自身が約25年前に世界で初めて合成した環動高分子材料「スライドリング・マテリアル（SRM）」について紹介され、架橋点が滑車のように移動する「滑車効果」により応力集中を分散し、強靭性や耐久性を大幅に向上させる特徴が映像とともに説明されました。また、自己組織化によって形成される擬ポリロタキサンナノシートについても紹介され、医療・ヘルスケア分野への応用可能性が示されました。



講演後半では、伊藤特別教授がリーダーを務めるムーンショット型研究開発事業および戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）における研究の取り組みが紹介されました。こうした研究は政策面でも注目されており、セミナーと同日に開催された「循環経済（サーキュラーエコノミー）に関する関係閣僚会議」の第4回会合でも、SIPの取り組みが繰り返し紹介されました。会議で決定された「循環経済行動計画」には、2030年までに官民合わせて1兆円規模の投資を行う方針が示されており、プラスチックに加えて金属なども含め、資源循環に関する研究開発の予算化が今後本格化することが見込まれます。



愛媛県愛南町における実海域でのフィールドテストでは、従来は分解しないと考えられていたナイロン製の釣り糸が海中で分解することが確認され、その仕組みとして結晶構造と微生物の働きが関与する「マルチロック機構」が明らかになるなど、ゴーストギア（漁業系プラスチックごみ）問題の解決につながる可能性が示されました。また、食品容器などの使用済みプラスチックを自動車部材へと再利用できる可能性が示されるなど、資源循環の実現に向けた具体的な展開についても紹介されました。伊藤特別教授は、「プラスチック自体が悪いのではありません。どう使うかが重要です」と述べ、材料科学が社会課題解決の鍵となることを語りました。参加者からは、材料の分解メカニズムや複合材料のリサイクル、次世代材料開発の方向性などについて多くの質問が寄せられ、活発な議論が行われました。



本セミナーは、「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」の取り組みの一環として開催され、最先端の高分子材料研究と資源循環・海洋プラスチック問題といった社会課題との関わりについて理解を深める有意義な機会となりました。本学は今後も、J-PEAKS事業を通じて、循環型社会の実現に向けた先進材料科学分野の研究交流と研究展開を推進していきます。引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

本件は、2026年5月30日に公開されました。

講演する東京大学の伊藤耕三特別教授

循環型社会の実現に向けた材料研究について説明する伊藤耕三特別教授

参加者による質問の様子

セミナー会場風景

会場となった共創イノベーションラボKIBINOVE（きびのべ）

◆参 考

・岡山大学ビジョン3.0・岡山大学長期ビジョン2050

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/ou-vision.html

・国立大学法人岡山大学研究大学宣言

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003808.000072793.html

・岡山大学共創イノベーションラボ（KIBINOVE：きびのべ）

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/kigyo/kibinove/

・岡山大学高等先鋭研究院 先鋭研究群「植物・光エネルギー開発拠点」

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/research-excellence/researchers/

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報

・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html

・【岡山大学】「岡山大学最重点研究分野」を制定～地域と地球の未来を共創し、世界の革新に寄与する研究大学を実現するために～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001601.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学4研究所が「高等先鋭研究院」として始動 ～組織としての「箱」ではなく、卓越、イノベーション創出、流動、育成を兼ね揃えた「システム」として運用を開始～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001835.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学高等先鋭研究院に先鋭研究群（研究特区）「植物・光エネルギー開発拠点」を認定～わが国屈指の国際競争力を有する研究拠点が研究の卓越性と地球と生態系の健康（Planetary Health）を実現へ

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002489.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学高等先鋭研究院先鋭研究群「植物・光エネルギー開発拠点」キックオフミーティングを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002653.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学高等先鋭研究院 先鋭研究群 令和7年度「植物・光エネルギー開発拠点」研究報告会を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003954.000072793.html

・【岡山大学】材料科学をテーマにしたJ-PEAKS特別セミナー「New Horizons in Advanced Materials Science」を開催～国内外の第一線研究者が材料開発・応用を語る～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004014.000072793.html

共創イノベーションラボKIBINOVE（きびのべ）が所在する岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）



◆本件お問い合わせ先

岡山大学異分野基礎科学研究所 教授 仁科勇太

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス

E-mail：nisina-y◎cc.okayama-u.ac.jp

※◎を@に置き換えて送信してください

https://www.tt.vbl.okayama-u.ac.jp/

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15333.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

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岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)