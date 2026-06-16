【岡山大学】「光創ネクサス」第8回ミーティングを開催 ～光でつながる知と未来：異分野融合を目指す研究拠点～

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 6月 16日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、本学津島キャンパスの共創イノベーションラボ（KIBINOVE：きびのべ）において、第7回ミーティングに続き「光創ネクサス」第8回ミーティングを開催しました。「光創ネクサス」は、「光」を研究手段として活用する多様な分野の研究者が連携し、新たな研究テーマの創出や応用展開につなげることを目的とした研究拠点です。

今回は、J-PEAKS（地域中核・特色ある研究大学強化促進事業）採択校間での連携を強化することを目的とし、岡山大学および学外から複数の講師を招へいし、専門的知見に基づく講演と活発な意見交換が行われました。学内公開として全学から参加者を募集し、教員を中心に、学生、URA、コーディネーター（産学連携・学術研究）、他研究拠点のメンバー、総勢25人が参加しました。



ミーティングは、世話人を務める学術研究院先鋭研究領域（異分野基礎）の三澤弘明特任教授による開会あいさつで始まりました。続いて、三澤教授自身が「量子コヒーレンス強結合が拓く人工光合成・高感度分光とJ-PEAKS光科学連携研究」と題して講演しました。その後、徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所の古部昭広教授が「超高速分光に基づくナノ材料界面電子移動の解明と光機能応用」、奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科の細川陽一郎教授が「光とAIを融合した医工連携研究」、大阪公立大学理学研究科の坪井泰之教授が「光でナノ物質を操る光マニピュレーション化学」、同大学理学研究科の細川千絵教授が「レーザー摂動による細胞機能操作」と題して講演しました。



各講演後には質疑応答が行われ、参加者との間で充実した議論が交わされました。その後の自由討論では、超高速分光、理論解析、ナノ加工、バイオ・医療計測などの研究シーズをもとに、J-PEAKS 採択校との大学間連携による新たな共同研究の可能性が議論されました。ミーティング終了後は学外にて意見交換会が開催され、参加者間の交流がさらに深まりました。



「光創ネクサス」は、光を扱う研究者に限らず、「新しいことに挑戦したい」、「異分野とつながりたい」と考えるすべての研究者に開かれた交流・共創の拠点として、発展していくことを目指します。今後の活動にもご注目ください。引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

本件は、2026年5月27日に岡山大学から公開されました。

会場の様子と講演する三澤教授

講演する古部教授と細川教授

講演する坪井教授と細川教授

会場となった共創イノベーションラボKIBINOVE（きびのべ）

光創ネクサスについて

◆参 考

・岡山大学ビジョン3.0・岡山大学長期ビジョン2050

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/ou-vision.html

・国立大学法人岡山大学研究大学宣言

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003808.000072793.html

・岡山大学共創イノベーションラボ（KIBINOVE：きびのべ）

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/kigyo/kibinove/

・岡山大学研究・イノベーション共創機構

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

・「光創ネクサス」

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/wp-content/uploads/2025/12/kousou.pdf

◆参考情報

・【岡山大学】「光創ネクサス」第1回ミーティングを開催～光でつながる知と未来：異分野融合を目指す研究拠点～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003205.000072793.html

・【岡山大学】「光創ネクサス」第2回ミーティングを開催～光でつながる知と未来：異分野融合を目指す研究拠点～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003332.000072793.html

・【岡山大学】「光創ネクサス」第3回ミーティングを開催～光でつながる知と未来：異分野融合を目指す研究拠点～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003542.000072793.html

・【岡山大学】「光創ネクサス」第4回ミーティングを開催～光でつながる知と未来：異分野融合を目指す研究拠点～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003747.000072793.html

・【岡山大学】「光創ネクサス」第5回ミーティングを開催～光でつながる知と未来： 異分野融合を目指す研究拠点～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003820.000072793.html

・【岡山大学】「光創ネクサス」第6回ミーティングを開催～光でつながる知と未来： 異分野融合を目指す研究拠点～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003839.000072793.html

・【岡山大学】「光創ネクサス」第7回ミーティングを開催～光でつながる知と未来： 異分野融合を目指す研究拠点～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003853.000072793.html

・【岡山大学】AIやHPC（High Performance Computing）を活用したい研究者・技術職員の交流の場 「AI-HPCパートナーズ」第1回ミーティングを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003704.000072793.html

・【岡山大学】「AI-HPCパートナーズ」第2回ミーティングを開催 ～AIやHPC（High Performance Computing）を活用したい研究者・技術職員の交流の場～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003752.000072793.html

・【岡山大学】AIやHPC（High Performance Computing）を活用したい研究者・技術職員の交流の場 「AI-HPCパートナーズ」第3回ミーティングを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004093.000072793.html

・【岡山大学】微生物の力で未来の産業をつくる分野を超えて研究者らが集う「微生物インダストリー共創コア」始動

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004036.000072793.html

・【岡山大学】異分野融合と拠点形成を志向した「岡山大学微生物エクスプローラーズ」第1回ミーティングを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002958.000072793.html

・【岡山大学】異分野融合と拠点形成を志向した「微生物エクスプローラーズ」第2回ミーティングを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003021.000072793.html

・【岡山大学】異分野融合と拠点形成を志向した「微生物エクスプローラーズ」第3回 ミーティングを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003109.000072793.html

・【岡山大学】異分野融合と拠点形成を志向した「微生物エクスプローラーズ」第4回ミーティングを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003237.000072793.html

・【岡山大学】異分野融合と拠点形成を志向した「微生物エクスプローラーズ」第5回ミーティングを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003298.000072793.html

・【岡山大学】異分野融合と拠点形成を志向した「微生物エクスプローラーズ」第6回ミーティングを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003430.000072793.html

・【岡山大学】異分野融合と拠点形成を志向した「微生物エクスプローラーズ」第7回ミーティングを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003527.000072793.html

・【岡山大学】異分野融合と拠点形成を志向した「微生物エクスプローラーズ」 第8回ミーティングを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003644.000072793.html

・【岡山大学】異分野融合と拠点形成を志向した「微生物エクスプローラーズ」 第9回ミーティングを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003738.000072793.html

・【岡山大学】異分野融合と拠点形成を志向した「微生物エクスプローラーズ」第10回ミーティングを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003778.000072793.html

・【岡山大学】異分野融合と拠点形成を志向した「微生物エクスプローラーズ」第11回ミーティングを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003795.000072793.html

・【岡山大学】異分野融合と拠点形成を志向した「微生物エクスプローラーズ」 第12回ミーティングを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003892.000072793.html

・【岡山大学】異分野融合と拠点形成を志向した「微生物エクスプローラーズ」 第13回ミーティングを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003948.000072793.html

・【岡山大学】異分野融合と拠点形成を志向した「微生物エクスプローラーズ」 第14回ミーティングを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004002.000072793.html

共創イノベーションラボKIBINOVE（きびのべ）が所在する岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）



◆本件お問い合わせ先

岡山大学研究・イノベーション共創機構

学術研究コーディネーター 彭子澴

主任URA 畑中耕治

主任URA 坪谷育実

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟

E-mail：peng-zixuan◎okayama-u.ac.jp

koji.hatanaka◎okayama-u.ac.jp

tsuboya◎okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15374.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

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岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html