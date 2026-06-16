リボソームのトンネルの詰まりを解消するメカニズムの解明 ――YheSがtRNAを引っ張り、リボソームを再始動――〔東京大学, 東京科学大学, 岡山大学, 科学技術振興機構〕

国立大学法人岡山大学

東京大学と東京科学大学、岡山大学、科学技術振興機構（JST）の共同研究成果プレスリリースです。

2026（令和8）年 6月 16日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

＜発表のポイント＞

- タンパク質YheSが、リボソーム停止時にtRNAを引き出すことで翻訳を再始動させる分子メカニズムを解明。- 大腸菌の無細胞翻訳系とクライオ電子顕微鏡解析を組みあわせ、SecM合成中に停止したリボソームとYheSの複合体の立体構造を決定。- 根幹的な生命現象である翻訳停止の理解を深め、タンパク質発現の精密制御や有用タンパク質生産の最適化によるバイオものづくりへの将来的な貢献が期待できる。

◆概 要

東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻の依宋海志大学院生、伊藤弓弦准教授、濡木理教授（兼東京科学大学総合研究院細胞制御工学研究センター特任教授）、岡山大学大学院環境生命自然科学研究科の山崎公平大学院生、同大学術研究院環境生命自然科学学域の茶谷悠平准教授、東京科学大学生命理工学院生命理工学系の池田刀麻大学院生、古田忠臣助教、同大学総合研究院細胞制御工学研究センターの田口英樹教授らによる研究グループはクライオ電子顕微鏡（Cryo-EM）を用いた構造解析により、翻訳調節因子YheSとSecMを合成中に停止（アレスト）したリボソームの複合体の立体構造を決定しました。

立体構造をもとに、変異体解析や分子動力学シミュレーションを実施し、YheSがアレストを解除するメカニズムを明らかにしました。

本件は、2026年6月15日に公開されました。

YheSによってアレストが解除されたSecMペプチドの構造

◆論文情報

雑誌名：Nature Communications

題 名：Structural insights into YheS-mediated release of SecM-arrested ribosome

著者名： Kaishi Iso*, Toma Ikeda*, Kohei Yamasaki*, Yushin Ando, Fumiya K. Sano, Tadaomi Furuta, Hideki Taguchi**, Osamu Nureki**, Yuhei Chadani**, Yuzuru Itoh** (*筆頭著者、**責任著者) （6月9日付掲載）

DOI: 10.1038/s41467-026-72863-1

URL: https://www.nature.com/articles/s41467-026-72863-1

◆研究資金

本研究は、科研費「学術変革領域研究(A)（課題番号：JP20H05925）」、「基盤研究(S)（課題番号：JP25H00438）」、「基盤研究(B)（課題番号：JP23H02410）」、「基盤研究(B)（課題番号：JP22H02553）」、「特別推進研究（課題番号：JP26H00007）」、JST「戦略的創造研究推進事業 さきがけ（課題番号：JPMJPR24OC）」、「戦略的創造研究推進事業 CREST（課題番号：JPMJCR20E2）」、AMED「BINDS（課題番号：JP25am121002）」、日本応用酵素協会、武田科学振興財団、山田科学振興財団、稲盛財団、野田産業科学研究所、千里ライフサイエンス振興財団の支援により実施されました。

◆詳しい研究内容について

リボソームのトンネルの詰まりを解消するメカニズムの解明――YheSがtRNAを引っ張り、リボソームを再始動――

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r8/press20260615-1.pdf



◆本件お問い合わせ先

＜研究内容について＞

東京大学大学院理学系研究科 生物科学専攻 准教授 伊藤 弓弦（いとう ゆづる）

TEL：03-5841-4391



＜機関窓口＞

東京大学大学院理学系研究科・理学部 広報室

TEL：3-5841-8856



東京科学大学 総務企画部 広報課

TEL：3-5734-2975



国立研究開発法人科学技術振興機構 広報課

TEL：03-5214-8404



国立研究開発法人科学技術振興機構 戦略研究推進部 ライフイノベーショングループ 沖代 美保（おきしろ みほ）

TEL：03-3512-3524

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

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