【岡山大学】台湾の小学校児童が岡山大学附属小学校を訪問しました

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 6月 16日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の岡山大学附属小学校に、2026年6月10日、台湾の3校の小学校児童が訪問し、6年生と交流を行いました。



今回の交流は、国立台湾師範学校で日台科学教育交流会理事長でもある宋螵伶教授と元岡山大学教育学部の教員であり、日台科学教育交流会日本側総代表である伊藤敏幸先生からの提案で実現したもので、2025年5月に両名が本学を訪問した際に、三村由香里理事（企画・評価・総務担当）、菅誠治理事（教学担当）・上席副学長、狩野光伸附属学校機構長、前田潔附属小学校長と話し合い、合意に基づいた交流の一環として行われました。

台湾の3小学校と附属小学校は、これまで2回（2025年12月、2026年5月）オンラインによる交流を行っており、今回の来校では、台湾の廣興國小学校、後紅國小学校、新興國小学校の3小学校の児童たちが、6年生の3クラスに分かれて一緒にレクリエーションをしたり、授業に参加したりしました。



冒頭、各クラスで附属小学校の代表児童が英語で歓迎文を読み上げました。児童たちは少し緊張気味でしたが、その後の「関所やぶり」や「フルーツバスケット」のレクリエーションで互いに緊張が解けると、次第に笑顔になっていきました。



レクリエーションが終わると、各台湾小学校の児童たちが、ジブリやポケモンといった、日本になじみのある歌や演奏の披露をし、附属小学校の児童たちは、とても感動した様子でした。



次に台湾小学校の児童たちは、外国語、国語、家庭科の授業に参加して、一緒に習字やミシン操作などの学習に取り組みました。



今回の交流で附属小学校の児童たちは、台湾小の児童たちとのコミュニケーションを通して大きな学びと経験を得ることができました。引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学と附属学校園の取り組みにご期待ください。

英語で歓迎のあいさつをする附属小学校の児童

レクリエーション（フルーツバスケット）で交流する児童たち

歌とダンスを披露する台湾小学生

岡山大学附属小学校中庭で記念撮影

◆参 考

・岡山大学附属小学校

https://www.okayama-u.ac.jp/user/fusho/

◆参考情報

・【岡山大学】「教育学部附属」から「大学附属学校」へ 岡山大学附属小学校および附属中学校表札の除幕式を挙行

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003045.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学附属小学校が台湾の小学生と交流

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003680.000072793.html

岡山大学附属小学校（岡山市中区）

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html