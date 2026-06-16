【看板商品の魅力をお届け、第一弾は「創業記念パック」販売】「オリジナルチキン おいしさのヒミツ発見キャンペーン」6月17日(水)より開始

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社(社長：名嶋 篤史、本社：神奈川県横浜市、以下：日本KFC)は、6月17日(水)から、創業者カーネル・サンダースの誕生月である9月にかけて、「オリジナルチキン おいしさのヒミツ発見キャンペーン」と題し、KFCのこだわりが詰まった「オリジナルチキン」の魅力をより多くの皆さまにお届けしていく施策を多数展開していきます。第一弾として、全国のケンタッキーフライドチキン(以下：KFC)店舗で、「創業記念パック」を6月17日(水)から7月7日(火)までの期間限定で販売。さらに同日より、「オリジナルチキン」のおいしさのヒミツに迫った新TVCM「体験、家じゃムリ」篇のオンエアを全国で開始します。

「体験、家じゃムリ」篇より

KFCが誇る唯一無二の逸品「オリジナルチキン」。創業者カーネル・サンダースが10年もの歳月をかけて1940年に完成させてから、今もなお多くのお客さまに愛され続ける看板商品です。そんな「オリジナルチキン」ですが、実はKFCのこだわりがたっぷり詰まっていることをご存じですか？ KFCでは、「オリジナルチキン おいしさのヒミツ発見キャンペーン」と題し、カーネルの誕生月である9月にかけて、「オリジナルチキン」の魅力をより多くの皆さまにお届けしていく施策を多数展開していきます。

「オリジナルチキン」の唯一無二の味わいは、11種類のハーブ＆スパイスの味付けによって生み出されています。カーネルが「もっとおいしいチキンを」と研究を重ねてたどり着いたこの配合を知るのは、なんと世界で3人のみ。全従業員で守り続けている大切な味です。また、一般的なフライヤーではなく専用の圧力釜で約15分かけて丁寧に揚げることで、他では真似できないふっくらジューシーな仕上がりを実現しています。

「オリジナルチキン おいしさのヒミツ発見キャンペーン」第一弾では、7月4日の日本KFCの創業記念日を祝して、KFCのこだわりが詰まった「オリジナルチキン」と大人気サイドメニュー「カーネルクリスピー」をおトクにお楽しみいただける「創業記念パック」を6月17日(水)より販売します。さらに同日より、ブランドアンバサダーを務める佐藤栞里さんが出演する「オリジナルチキン」のおいしさのヒミツに迫った新TVCM「体験、家じゃムリ」篇のオンエアを開始。KFC店舗の厨房で開催される調理体験会を通して、「オリジナルチキン」のおいしさのヒミツをお届けします。

「オリジナルチキン」の魅力を皆さまにお届けする施策の詳細は順次解禁となりますので、続報をお楽しみにお待ちください。

＜「オリジナルチキン おいしさのヒミツ発見キャンペーン」第一弾＞

■年に一度の日本KFCのお祭り・創業記念日を祝して、「オリジナルチキン」の魅力をたっぷりお届け！ 「創業記念パック」販売。

7月4日は日本KFCの創業記念日。年に一度の大切な記念日を祝して、「創業記念パック」を6月17日(水)から7月7日(火)までの3週間限定で販売します。「オリジナルチキン」に加え、「カーネルクリスピー」も詰まって通常価格より290円※もおトクにお楽しみいただけます。KFCのこだわりが詰まった「オリジナルチキン」を思う存分楽しめるチャンスです。ぜひこの機会に、「オリジナルチキン」のおいしさのヒミツを発見してみてください。

※単品積上げ価格との差額です。

「創業記念パック」イメージ

■「オリジナルチキン」のおいしさのヒミツに迫った新TVCMもオンエア開始。

6月17日(水)より、ブランドアンバサダーを務める佐藤栞里さんが出演する新TVCM「体験、家じゃムリ」篇のオンエアを開始。KFC店舗の厨房で開催される調理体験会を通して、「オリジナルチキン」のおいしさを絶賛する様子がお楽しみいただけます。

ストーリー：

友人とKFC店舗で開催される「オリジナルチキン」調理体験会に参加する佐藤さん。厨房に立つのは、「オリジナルチキン」を調理できる資格を持つチキンスペシャリストの中でも、トップレベルの知識と技術を有している従業員から選出される「チキンマイスター」の笠原です。笠原の調理姿を見て、「これ！？秘密のスパイスですよね～！」と詳しい佐藤さん。友人も驚いた様子をみせます。圧力釜でジューシーに揚がった「オリジナルチキン」を”ガブッ“と頬張り、「オリジナルチキン」のおいしさに思わず「家じゃ無理だわ～」と本音がこぼれる姿とともに幕を閉じます。

「体験、家じゃムリ」篇

作品名：「体験、家じゃムリ」篇

放映期間：2026年6月17日(水)～7月5日(日) ※地域により放映期間が異なる場合があります。

オンエアエリア：全国(スポット、番組共に)

■新TVCMに出演する「チキンマイスター」とは？

創業者カーネル・サンダースが編み出した秘伝のレシピを守り、いつ、どこでお召し上がりいただいても、変わらないおいしさで提供するために、「オリジナルチキン」の調理担当者は、KFC独自の認定資格「チキンスペシャリスト」を取得することが義務づけられています。そして、「オリジナルチキン」を調理できる資格を持つチキンスペシャリストの中でも、トップレベルの知識と技術を有している従業員から選出されるのが「チキンマイスター」。現在日本に1人しかいない、カーネルの志と調理法の指導を行う、KFCのおいしさの伝道師です。2013年～2023年にかけて実施していた日本KFC独自の「チキンマイスター」選出制度が、「オリジナルチキン おいしさのヒミツ発見キャンペーン」の開始に合わせて復活。従業員への指導体制をより一層強化して、商品・サービスの充実と体験価値の向上に努めるとともに、「オリジナルチキン」の魅力発信を推進していきます。

「チキンスペシャリスト」「チキンマイスター」の情報をHPで公開中：

https://www.kfc.co.jp/about_kfc/commitment/chickenspecialist(https://www.kfc.co.jp/about_kfc/commitment/chickenspecialist)

【商品概要】※価格は税込です。※積上げ価格は単価価格を合算した価格です。

■商品名

「創業記念パック」…990円(単品積上げ価格1,280円)

[オリジナルチキン3ピース、カーネルクリスピー]

■発売日：2026年6月17日(水)～2026年7月7日(火)

■販売店舗：全国のKFC店舗

※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

※デリバリーのメニュー内容・価格は一部店頭販売と異なる場合がございます。

「創業記念パック」イメージ

■佐藤栞里(さとうしおり)プロフィール

1990年生まれ。2001年、11歳でモデルとしてデビュー。以降『BAILA』や『SPUR』など幅広いジャンルの女性誌で活躍。近年はタレントとしても活動し、「王様のブランチ」（TBS系列）でMCを務めるほか、「1億人の大質問!?笑ってコラえて！」「有吉の壁」（ともに日本テレビ系列）など数多くの人気番組にレギュラー出演。