「淡麗グリーンラベル」×「Mrs. GREEN APPLE」初のAR動画を6種公開！Mrs. GREEN APPLEが約5cmのミニミセスになって出現

キリンビール株式会社

新AR動画「Mrs. Green Label Camera」 6月22日(月)から公開

キリンビール株式会社（社長 堀口英樹）は、「糖質70％オフ※1」の発泡酒「淡麗グリーンラベル」の新AR動画「Mrs. Green Label Camera」を、6月22日(月)より公開いたします。

「淡麗グリーンラベル」初の試みである本企画を通して、「いい音楽といい一杯」が重なる体験を提供し、お客様のビール時間が楽しく、心地よいひとときになることを目指しています。

※1 日本食品標準成分表2020年版（八訂）による。

約5cmのミニミセスと出会える！？「Mrs. Green Label Camera」

「Mrs. Green Label Camera」は、「淡麗グリーンラベル」の缶をご購入いただいたお客様向けの限定コンテンツです。特設サイトにアクセスし、スマートフォンを缶にかざすと、Mrs. GREEN APPLEの3人が約5cmサイズの“ミニミセス”として出現し、音楽を楽しむことができます。

葉がヒラヒラと舞う中、爽やかに弾き語りを披露するミニ大森さんが登場する「ミニ大森さんの弾き語り」篇や、若井さんの「サービスタイム！」という掛け声で可愛らしいポーズをミニミセスの3人が次々と披露する「ミニミセスのポージング」篇など、全6タイプのAR動画がランダムで表示されます。「淡麗グリーンラベル」缶とともに、心地よい音楽やミニミセスの可愛らしい姿など、ここでしか見られない特別なシーンをお楽しみください。

「Mrs. Green Label Camera」について、Mrs. GREEN APPLEの3人からは「可愛い（ポーズで）テンション高く（撮影）したので、何度でもグリーンラベル缶を手にしてミニミセスに出会ってくれたら嬉しい。」と語っていただきました。

【キャンペーン概要】

キャンペーン名 ：「Mrs. Green Label Camera」

特設サイト ：https://greenlabel.kirin.co.jp/greenlabel-camera/

実施期間 ：2026年6月22日(月)11:00～2026年7月21日(火)23:59

対象商品 ：「淡麗グリーンラベル」（Newあり缶）

AR動画タイトル：「ミニ大森さんの弾き語り」篇/ 「ミニ若井さんのキラキラライブ」篇/

「ミニ藤澤さんと一緒に歌を楽しもう」篇/「必死なミニ大森さん」篇/

「ミニミセスのポージング」篇/ 「ミニミセスとご機嫌ソング」篇 計6タイプ

楽しみ方 ：１.特設サイトにアクセスし「START」を押すと、カメラが起動

２.カメラ起動後、「淡麗グリーンラベル」缶にカメラをかざすとミニミセスが出現！

Mrs. GREEN APPLEの息ぴったりな姿をメイキングで公開

スタジオに入られた、大森さん、若井さん、藤澤さんの3名。「お願いします！」と明るく挨拶をされ、和やかな雰囲気で撮影が始まりました。本企画についての説明を受けると「良いですね～！」と楽しみにしている様子の大森さん。自分たちが約5cmのサイズになることを踏まえて、細かく動きや位置を確認しながら真剣に向き合っている姿が印象的でした。3人でポーズを揃える場面では、タイミングが合わない若井さんに笑いながら突っ込む場面も見られました。また、手を繋いで撮影するシーンでは、終始笑顔で臨まれている様子で、日頃からの仲の良さも伺える撮影となりました。

公式YouTubeURL：https://youtu.be/TciAZH6a7uQ

撮影後インタビュー ※一部抜粋

Q.ミニミセスの撮影はいかがでしたか？

藤澤さん：楽しかったですね。

大森さん・若井さん：新鮮でしたね。

大森さん：自分たちが実際に小さくなっているというのを想定して撮影したことが過去にないので

すごく新鮮でしたし、完成が楽しみです。

Q. AR映像では約5cmのサイズになってもらいました。実際にこの姿になったらどんなことをしたいですか？

大森さん：好きなものをすっごいたらふく食べるとか。環境に対してコスパが良くなるわけでしょ！

藤澤さん：食べても食べても。自分がちっちゃいから減らないっていうね。

藤澤さん：僕は、おもちゃとかフィギュアとかいっぱい並んでいる、子供部屋みたいなところを

駆け巡ってみたいね。ジオラマの世界とか。



（藤澤さんの回答を（自分のアイデアのように）大森さんと若井さんが真似して繰り返す）

大森さん：おもちゃとか、ジオラマの街とか。

若井さん：めっちゃグッドアイデア！

藤澤さん：（そのアイデアは僕が）言いましたよ（笑）

若井さん：りょうちゃんは？（笑）

藤澤さん：いや、な、そうですね。なんだろうな。

大森さん・若井さん・藤澤さん：（笑）（笑）（笑）

大森さん：もっといいアイデアは？

若井さん：僕はちっちゃいギターを弾きたい。

大森さん：え？今のあなたと変わらないんだけど（笑）小さくなってもギターを弾きたいよって？

若井さん：そうそう。ちっちゃいギター弾きたい。

Q. Mrs. Green Label Cameraを楽しみにしている皆さんへメッセージをお願いします。

若井さん：僕たちがミニミセスになって登場するのをぜひ、

グリーンラベルと一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。

藤澤さん：「Mrs. Green Label Camera」、ミニミセス、それぞれいろんな形で、

可愛くテンション高くキャッキャしているので、そんな姿も楽しんで欲しいなと思います。

大森さん：約5cmのミセスが見えるので、ミニミセスに会えますので。

何度でもグリーンラベルを手にし、ARの我々に出会ってくれたら良いなと思います。

「Mrs. Green Label Camera」ぜひ楽しんでください。

出演者プロフィール

Mrs. GREEN APPLE

2013年結成、2015年にミニアルバム『Variety』でメジャーデビュー。2020年にベストアルバム『５』をリリースするも突如活動休止、2022年3月に「フェーズ2開幕」として再始動した。2023年に5枚目のオリジナルフルアルバム『ANTENNA』をリリースし、アリーナツアー、初のドームライブを成功させ、「ケセラセラ」でレコード大賞を受賞。2024年には、5か月連続でシングルをリリース、そして7月に日本のバンド史上最年少でのスタジアムツアーを開催。9月に公開した映画『The White Lounge in CINEMA』は、興行収入18.9億円を突破、24年度公開の音楽ライブを題材とした映画No.1となる大ヒットを記録した。そして、バンドでは初となる2年連続のレコード大賞を「ライラック」で受賞。デビュー10周年の2025年は、7月にベストアルバム『10』をリリースし、２日間で10万人規模の野外ライブを開催、「クスシキ」から「GOOD DAY」までシングルを6か月連続でリリース。さらに10月～12月にかけて自身最大規模・55万人動員の5大ドームツアーを開催。11月にはドキュメンタリー映画とライブフィルムを同時公開した。さらに周年の締めくくりとして、展覧会「MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 『Wonder Museum』」を12月から2026年3月にかけて東京・福岡・大阪で開催。「ダーリン」でレコード大賞3連覇を果たし、3年連続で出場したNHK 紅白歌合戦では大トリを務め、12月31日で「フェーズ２」を完結した。ベストアルバム『10』は100万枚を突破、全楽曲での国内累計ストリーミング数が110億回を超える史上初のアーティストとなっている。2026年1月１日に「フェーズ３」を開幕し、最初のシングルとして「lulu.」をリリースした。2026年秋頃に約3年振りのオリジナルフルアルバムをリリースすることを発表している。

2年ぶりリニューアル「淡麗グリーンラベル」について

「淡麗グリーンラベル」は「おいしさ」と「糖質70％オフ」のバランスの良さが特長で、ブランド独自の爽やさと心地よい解放感が多くのお客様に支持されています。

＜淡麗グリーンラベルの特長＞

1. 商品名 「淡麗グリーンラベル」

2. 発売地域 全国

3．発売日 2026年４月下旬製造品から順次切り替え

4．容量・容器 350ml・缶、500ml・缶

5．価格 オープン価格

6．アルコール分 4.5％

7. 純アルコール量 350ml缶：12.6g、500ml缶：18g

8．酒税法上の区分 発泡酒

9. 製造工場 キリンビール北海道千歳、仙台、取手、

横浜、名古屋、滋賀、神戸、岡山、福岡工場