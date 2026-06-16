【稲城市限定】6月限定キャンペーン｜卒業した習い事の発表会グッズ回収キャンペーン｜衣装・小物・楽譜も対象｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

稲城市は、よみうりランドや多摩川、多摩ニュータウンの街並みが広がるファミリー層の多い住宅都市で、子どもの習い事に通うご家庭も多いエリアです。そんな稲城市で、「子どもが習い事を卒業して使わなくなった発表会グッズが、クローゼットや押入れにしまわれたまま残っている」という声を多くいただきます。

バレエやダンスの発表会衣装、ピアノやバイオリンの楽譜、楽器の小物、ステージで使った小道具――子どもの習い事のために揃えた発表会グッズが、クローゼット・押入れ・子ども部屋を長期間占有していませんか？

発表会グッズは、思い出があって手放しづらいうえに、衣装・布・紙・小物などが混在し、何ゴミとして出せばよいか分かりにくいものです。衣装ケースやステージ小道具のようにかさばるものも多く、結局そのまま、というケースも少なくありません。

6月は梅雨で在宅時間が増え、クローゼットや子ども部屋を見直したくなる時期。進級・進学で生活が変わり、卒業した習い事のものを整理したいというタイミングでもあります。「発表会衣装 処分」「習い事 用品 処分」「稲城市 不用品回収」という需要が高まるこの時期に、まるっと本舗が対応します。

不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、稲城市限定で「卒業した習い事の発表会グッズ」まとめて回収キャンペーンを実施します。

衣装・小物・楽譜など、卒業した習い事の発表会グッズを含む回収で、6月はパック利用時に合計金額から最大1,000円割引。

卒業した習い事の発表会グッズをていねいにまとめて引き取り、クローゼットや子ども部屋のスペースを取り戻すきっかけを提供するキャンペーンです。坂や階段の多い丘陵地の住宅でも、搬出までまるっと対応します。

背景と目的

稲城市は、よみうりランドや多摩川梨・ぶどうの里として知られ、多摩ニュータウンの開発で子育て世帯が多く暮らす丘陵地の住宅都市です。戸建て・マンションともに子どもの習い事グッズが家庭に蓄積しやすく、成長とともに使わなくなったものが残りやすい街でもあります。

特に

・卒業して着なくなったバレエ・ダンス・新体操などの発表会衣装

・使わなくなった楽譜・教則本・楽器の小物・譜面台

・ステージや発表会で使った小道具・装飾・衣装ケース

は、思い出ゆえに手放しづらく、クローゼット・押入れ・子ども部屋を長期間占有し続けます。

6月の梅雨どきは、在宅時間が増え、家の中の片付けが進むタイミング。進級・進学で生活が変わり、卒業した習い事のものを整理したい方も増えます。思い出のある発表会グッズをていねいに手放し、すっきり整えたいというニーズが高まる時期に合わせて、今回のキャンペーンを企画しました。坂や階段の多い丘陵地でも搬出に対応し、リユース・リサイクルにも配慮して回収します。

キャンペーン概要

キャンペーン名：卒業した習い事の発表会グッズまとめて回収キャンペーン（稲城市限定）

実施期間：2026年6月1日～2026年6月30日

対象条件：定額パックプランをご利用のお客様

割引内容：対象品を含む回収で最大1,000円割引

対象例

・バレエ・ダンス・新体操などの発表会衣装・レオタード・チュチュなど

・ピアノ・バイオリンなどの楽譜・教則本・譜面台・楽器小物など

・ステージ小道具・装飾・造花・かつら・メイク道具など

・衣装ケース・収納ボックス・ハンガーラックなど

・習い事バッグ・シューズ・マット・道具一式など

備考（合言葉）：事前見積もり時に稲城市キャンペーンとお伝えください。なお、電子ピアノやキーボードなど大型・電源のあるものは、状態を確認のうえ対応します。

キャンペーン対応エリア（稲城市全域）

稲城市全域にて、発表会グッズ・習い事用品の出張回収に対応しています。

【稲城・稲城長沼エリア】

稲城・東長沼・大丸・百村など

→ 戸建て・マンションの発表会グッズや習い事用品の整理相談が増えています。

【矢野口・多摩川エリア】

矢野口・押立・菅野など

→ 衣装ケースやステージ小道具など大きなものの回収相談が増加中。

【南多摩・若葉台エリア】

南多摩・坂浜・平尾・若葉台・向陽台・長峰など

→ 多摩ニュータウン・丘陵地の集合住宅からの回収にも対応しています。

※上記以外も稲城市全域で対応可能です。稲城市・多摩エリアで「不用品回収」「発表会衣装 処分」をお探しの方はお気軽にご相談ください。

発表会グッズの片付けでよくあるお悩み

・子どもが卒業して、発表会衣装が着られないまま残っている

・楽譜や教則本、楽器の小物がたまっている

・衣装ケースやステージ小道具が大きくて場所を取る

・思い出があって、なかなか処分に踏み切れない

・発表会グッズは衣装・布・紙・小物が混在していて、何ゴミか分からない

・坂や階段が多くて、大きなものを自分では運び出せない

・習い事のものを一式まとめて手放したい

・発表会グッズ以外の不用品もまとめて回収してほしい

発表会グッズでよく出る不用品例

発表会衣装・ダンス用品

楽譜・楽器小物

ステージ小道具・装飾

衣装ケース・収納

習い事バッグ・道具一式

回収品目の詳細例

発表会衣装・ダンス用品

バレエのレオタード・チュチュ・トウシューズ・ダンス衣装・新体操レオタード・舞台衣装 など

楽譜・楽器小物

楽譜・教則本・譜面台・メトロノーム・楽器ケース・肩当て・松脂などの小物 など

ステージ小道具・装飾

ステージ小道具・造花・装飾・かつら・メイク道具・小物入れ など

衣装ケース・収納

衣装ケース・収納ボックス・ハンガーラック・コスチュームバッグ など

習い事バッグ・道具一式

習い事バッグ・シューズ・ストレッチマット・道具一式・トロフィー・盾 など

※電子ピアノやキーボードなど大型・電源のあるものは、状態を確認のうえ対応します。状態のよいものはリユースにも配慮します。

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・子どもが習い事を卒業して、発表会グッズを整理したいご家庭

・着られなくなった発表会衣装・レオタードを手放したい方

・楽譜・楽器小物・ステージ小道具を処分したい方

・進級・進学で子ども部屋を整理したい方

・思い出があって手放せずにいたものを片付けたい方

・坂や階段が多く、大きなものの搬出を任せたい方

・稲城市・多摩エリアで不用品回収を探している方

・発表会グッズ以外の不用品もまとめて回収してほしい方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

衣装ケースやステージ小道具など、大きくても、クローゼットや子ども部屋の様子を写真に撮って送るだけで、そのまま見積もり対応が可能です。

「この発表会衣装も出せる？」「習い事のものを一式まとめて頼める？」というご相談も、そのままLINEで投げてください。

メッセージに稲城市キャンペーン希望の一言を添えてください。見積もりがスムーズになります。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 稲城市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/inagishi/

📰 稲城市の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/tokyo/tama/inagi-city/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)