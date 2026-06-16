紙おむつ破砕システム「DeasyCare（デイジーケア）」研究開発・実証拠点「デイジーケアイノベーションセンター」を神奈川県横須賀市に開設

株式会社ヘリオス

デイジーケア プロジェクトは、2026年6月16日（火）、紙おむつ破砕システム「DeasyCare（デイジーケア）」の研究開発・実証・展示を行う拠点として「デイジーケアイノベーションセンター」を神奈川県横須賀市のYRP（横須賀リサーチパーク）内に開設した。

開設の背景

YRPベンチャー棟外観

高齢化の進行に伴い、介護施設や保育施設から排出される使用済み紙おむつの量は年々増加している。環境省は2030年までに150の自治体で使用済み紙おむつの再生利用等の取り組みが実施または検討されることを目標に掲げており、紙おむつの適切な処理は社会的な課題となっている。

使用済み紙おむつの資源循環においては、回収された紙おむつを素材ごとに分離・洗浄する「入口技術」と、分離された素材を再生材や燃料として活用する「出口技術」の両方が必要となる。現在、出口技術についてはパルプの再生利用や固形燃料化などの取り組みが各地で進みつつあるが、施設の現場で使用済み紙おむつを衛生的に一次処理し、回収・再資源化に適した状態にする入口技術の整備は十分とはいえない。

DeasyCareは、使用済み紙おむつを投入すると破砕・汚物分離・洗浄・消毒・脱水までを一台で処理するシステムであり、施設内での一次処理を可能にすることで、現場スタッフの業務負担軽減と衛生環境の改善、そして将来的な資源循環の入口を担うことを目指している。

施設概要

デイジーケアイノベーションセンターは、以下の機能を担う。

・ DeasyCare実機の展示およびデモンストレーション(7月下旬より)

・ 導入検討中の施設担当者、自治体・省庁関係者、パートナー企業との協議・意見交換

・ 実証事業で収集したデータの分析

・ 次世代機に向けた研究開発

現在、介護施設での社会実証事業を計画しており、イノベーションセンターはその運営・分析の中核拠点として機能する。

今後の展開

イノベーションセンター内観

デイジーケア プロジェクトでは、実証事業を通じて処理性能・安全性・現場運用に関するデータを収集し、システムの改善と事業モデルの確立を進める。施設運営者、自治体、紙おむつメーカー、リース・メンテナンス企業など、幅広いパートナーとの連携を通じて事業化を目指す。

施設情報

施設名：デイジーケアイノベーションセンター

所在地：〒239-0847 神奈川県横須賀市光の丘8-3 YRPベンチャー棟 102

来所：予約制となります。お問合せください。

お問い合わせ

デイジーケア プロジェクト

メール：omutsu@deasy-care.jp

ウェブサイト：https://deasy-care.jp

担当：林／井上