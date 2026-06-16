【シリーズ累計1億袋突破※】カロリミットシリーズ最高峰「プレミアムカロリミット」新CMに井川遥さん登場！

株式会社ファンケル

株式会社ファンケルは、1億袋突破の「カロリミットシリーズ」史上最強、プレミアム設計の多機能サプリ「プレミアムカロリミット」の新TVCMを2026年6月16日（火）より全国で放映いたします。

「カロリーは気になるけど、おいしいものは素直に楽しみたい！」と語る井川遥さんが、レストランでボロネーゼをおいしそうに食べている姿を通じて、我慢して毎日の食事を制限するのではなく、楽しく食べるための日々の“味方”として「カロリミット」を取り入れている様子を、井川さんの幸せそうな笑顔とともに描いています。

※ 「カロリミット」「大人のカロリミット」「プレミアムカロリミット」2000年5月～2026年1月までの累計販売実績より換算

【概要】

【ＣＭストーリー】

- ＣＭタイトル ： プレミアムカロリミット「食べるしあわせを守りたい」篇 15秒／30秒- 出演 ： 井川遥さん- 楽曲 ： ケセラセラ- 歌・演奏 ： Mrs. GREEN APPLE- 放映開始日 ： 2026年6月16日（火）より放映- YouTube URL ：https://youtu.be/fPOkKDTKwy4 （15秒）https://youtu.be/pGlT6Al064U （30秒）

お気に入りのビストロで、運ばれてくる料理を心待ちにする井川さん。シェフから「お待たせいたしました」とボロネーゼが運ばれると、思わず「ふふふ」と嬉しそうにほほ笑みます。

「おいしいものは素直に楽しみたいから・・・」そんな心の声に続いて、「私も実は、飲んでいます」と語りかける井川さん。手のひらに乗せた「プレミアムカロリミット」が映し出されます。象徴的に表現されたボロネーゼの映像とともに、「同じ食事でも糖や脂肪の吸収を抑えられます」というナレーション、井川さんは「ありがたい」と、どこか満足げな笑みを浮かべます。

本CMでは、おいしいものを我慢するのではなく、素直に楽しみたい――そんな井川さんの自然体な魅力を通して、“食べるしあわせを守りたい”というファンケルがカロリミットシリーズに込めた想いを伝えています。

【撮影エピソード】

プライベートでも「カロリミット」を飲むのが習慣になっているという井川さん。「カロリーは気になるけれど、おいしいものは素直に楽しみたい」という誰もが抱く悩みに共感しつつ、ご自身の食生活を振り返る中で、「食べることは大好き。だからこそ我慢するのではなく、ちょっと助けてもらいながら大切な時間を楽しく過ごしたい」と話し、食を楽しむご自身のスタイルを語りました。

インタビュー中、特に盛り上がったのはお弁当作りの話題。毎日大きなお弁当を作っているという井川さんは、「唐揚げなどの揚げ物を作ったら私も食べますし、最後に2かけらほど残るとつい食べちゃう（笑）。ちょっと脂っこいものでも、若い子と同じメニューを一緒においしく食べられるのが嬉しいですよね」とコメント。思わず共感してしまうエピソードに、現場からも笑いが起こりました。

さらに、素材を生かした大好きな天ぷらの話や、夕方に元気をもらうためのスイーツの話なども披露。日々の食事を制限するのではなく、食を楽しみながら向き合う姿勢が印象的でした。

一方で、年齢とともに「自分の体の重さや調子の変化」に敏感になったとも語った井川さん。数字だけにとらわれず、その時々の体調に合わせて食事量を調整していることも明かしました。

最後には「自分らしく好きなものを食べられるのってすごく幸せなこと。ぜひ『カロリミット』を味方につけて楽しんでほしい」と語り、メッセージを送りました。

【プレミアムカロリミットについて】

カロリミットシリーズは、多くのお客様にご愛用いただき、シリーズ累計販売個数1億袋突破※１の大人気製品です。その中でも「プレミアムカロリミット」は食事の糖と脂肪の吸収ケア、脂肪の消費をサポートする代謝ケア、毎日を軽やかにするためのお通じケアまで、3つのアプローチで、食事を楽しみながら、本気で変わりたい方をサポートする、カロリミット史上最強のサプリメントです。

※１「カロリミット」「大人のカロリミット」「プレミアムカロリミット」2000年5月～2026年1月までの累計販売実績より換算

【井川遥さんプロフィール】

プレミアムカロリミット- 製品名 ： プレミアムカロリミット［機能性表示食品］- 販売チャネル ： 通信販売、直営店舗、一般流通（一部）- 内容量 ： 30日分 （120粒）- 価格（税込） ： 5,490円＜本体価格：5,084円＞- 目安量 ： 1日4粒- 機能性関与成分 1日4粒（1,092mg）当たり ： 桑の葉イミノシュガー：1.75mg、キトサン：100mg、茶花サポニン：0.85mg、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン：12mg、ローズヒップ由来ティリロサイド：0.1mg、植物性乳酸菌K‐1(L. casei 327)：500億個- 届出番号 ： J47- 機能性表示 ： 本品には桑の葉イミノシュガー・キトサン・茶花サポニン・ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン・ローズヒップ由来ティリロサイド・植物性乳酸菌K-1(L. casei 327)が含まれます。桑の葉イミノシュガー・キトサン・茶花サポニンは、食事の糖の吸収を抑える機能、食後の血糖値の上昇を抑える機能が報告されています。茶花サポニンは、食事の脂肪の吸収を抑える機能、食後の血中中性脂肪値の上昇を抑える機能が報告されています。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、脂肪の代謝を助け消費しやすくする機能、BMIが高めの方の腹部の脂肪を減らす機能が報告されています。ローズヒップ由来ティリロサイドは、BMIが高めの方の腹部の脂肪・体重の減少をサポートし、高めのBMIを低下させる機能が報告されています。植物性乳酸菌K-1(L. casei 327)には、お通じを改善する機能が報告されています。

1976年生まれ、東京都出身。2001年、俳優としてのキャリアをスタート。

以後さまざまなドラマ、映画、舞台で活躍を見せる。近年は母親や大人の女性、複雑な内面を持つ役柄など幅広い演技で注目されるとともに、上品で親しみやすい存在感でも人気を集める。

「フリーター、家を買う。」（10）、「ガラスの家」（13）、ＮＨＫ連続テレビ小説「半分、青い。」（18）、同「おちょやん」（20）、「持続可能な恋ですか？～父と娘の結婚行進曲～」、「拾われた男」（22）、「罠の戦争」、「下剋上球児」（23）など、数多くのドラマに出演。また、映画『東京公園』（11）、『さかなのこ』（22）、『ショウタイムセブン』（25）、『アフター・ザ・クエイク』（25）、『見はらし世代』（25）、『平場の月』（25）などに出演。ドラマ「田鎖ブラザーズ」に出演中。『白鳥とコウモリ』が今年9月に公開予定。