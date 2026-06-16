朝井リョウ、なんとエッセイシリーズ「ゆとり三部作」も55万部突破していた！【著者の直筆コメントあり】

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋から刊行中の朝井リョウさんのエッセイシリーズ「ゆとり三部作」ーー『時をかけるゆとり』『風と共にゆとりぬ』『そして誰もゆとらなくなった』の単行本、文庫、電子書籍の累計発行部数があわせて55万部を突破しました。

55万部突破を告知する新帯を巻いた「ゆとり三部作」（すべて文春文庫）◆「ゆとり三部作」のこれまで

第一作目『時をかけるゆとり』は、朝井リョウさん初のエッセイ集。2012年6月に単行本『学生時代にやらなくてもいい20のこと』として発売され、2014年12月に改題して文庫化。1989年からの国内外情勢と朝井さんの人生を重ねる年表からはじまり、大学の日々から就職活動、社会人生活まで、切なさとおかしみがあふれる日常をつづった23編が収録されています。

第二作目『風と共にゆとりぬ』は、2017年6月に単行本発売、2020年5月に文庫化。雑誌、新聞連載のエッセイに加え、悶絶の痔瘻手術体験をつづった「肛門記」が書き下ろされました。後日談「肛門記～Eternal～」は文庫オリジナル！ なお「肛門記」は、2025年9月に実施された感想募集キャンペーンで読者のお気に入りエピソードを募ったところ、圧倒的1位に輝きました。【ランキング記事はこちら(https://books.bunshun.jp/articles/-/10406)】

第三作目『そして誰もゆとらなくなった』は2022年8月に単行本発売、2025年7月に文庫化。読者人気2位の「ホールケーキの乱」と3位の「空回り戦記～サイン会編～」を収録。文庫ではさらに2本の書き下ろしエピソードが追加され、三部作のうち最大ボリュームのエッセイが楽しめます。

2025年9月、アイドルグループ「カラフルスクリーム」に所属するかれんさんが、文庫『そして誰もゆとらなくなった』の著者紹介欄についてSNSに投稿するや大バズり。”ゆとりシリーズ”にさらなる注目が集まりました。55万部突破を記念して、かれんさんバージョンの「ゆとり三部作」デジタルPOPも作成。【かれんさんのXポストはこちら(https://x.com/karen_colorful/status/2052396541755953589?s=20)】

カラフルスクリーム・かれんさんバージョンの「ゆとり三部作」デジタルPOP朝井リョウさんとかれんさんの対談はこちら :https://books.bunshun.jp/articles/-/10452

感想募集キャンペーンで、読者から「何も考えたくない時、気持ちが沈んだ時、思いっきり笑いたい時に読んでいます」「緊張がとけていて素直になれてリラックスできてる気がしています」「なんだか生きやすくなりました」などの声が寄せられた「ゆとり三部作」。

『イン・ザ・メガチャーチ』で2026年本屋大賞を受賞された朝井リョウさんの”エッセイ”の威力もぜひご堪能ください。

◆「ゆとり三部作」55万部突破にあたり直筆コメントをいただきました！◆著者プロフィール

朝井リョウ（あさい・りょう）

1989年、岐阜県生まれ。

2009年、『桐島、部活やめるってよ』で小説すばる新人賞を受賞してデビュー。『何者』で直木賞、『世界地図の下書き』で坪田譲治文学賞、『正欲』で柴田錬三郎賞を受賞。『イン・ザ・メガチャーチ』で2026年本屋大賞受賞。その他の著作に『スター』『武道館』『生殖記』など多数。

◆書誌情報

書 名：『時をかけるゆとり』

著 者：朝井リョウ

判 型：文庫判

定価（紙版）：770円（税込）

電子版価格：601円（税込）

発 売：2014年12月4日

ISBN：978-4-16-790253-7

書誌URL：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784167902537

書 名：『風と共にゆとりぬ』

著 者：朝井リョウ

判 型：文庫判

定価（紙版）：825円（税込）

電子版価格：730円（税込）

発 売：2020年5月8日

ISBN：978-4-16-791495-0

書誌URL：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784167914950

書 名：『そして誰もゆとらなくなった』

著 者：朝井リョウ

判 型：文庫判

定価（紙版）：825円（税込）

電子版価格：800円（税込）

発 売：2025年7月8日

ISBN：978-4-16-792386-0

書誌URL：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784167923860