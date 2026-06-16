「キャリア自律は組織の生産性を高めるのか？」人的資本経営時代に個人の成長と組織成果の関係性を考える

一般社団法人プロティアン・キャリア協会

一般社団法人プロティアン・キャリア協会（東京都新宿区、代表理事：田中研之輔・有山徹、以下「当協会」）は、組織と個人のより良い関係構築と個人の主体的なキャリア開発を支援する団体です。

このたび、2026年6月26日（金）に、無料オンラインセミナー「キャリア自律は、組織の生産性を高めるのか？」を開催いたします。

近年、多くの企業でキャリア自律支援やキャリア研修の導入が進んでいます。一方で、「キャリア自律は本当に組織成果につながるのか」「社員の成長と事業成長はどのように結びつくのか」といった問いを持つ企業は少なくありません。

本セミナーでは、当協会認定サービス提供元の4designs株式会社が蓄積してきたキャリア開発データと組織支援の実践知見をもとに、個人のキャリア形成と組織成果の関係性について、組織学習論の視点から考察します。

開催背景

詳細・申し込みはこちら :https://20260626career.peatix.com/

近年、多くの企業でキャリア自律を促進するための研修やキャリア支援施策が実施されています。社員一人ひとりに主体的なキャリア形成を促す取り組みは広がりを見せていますが、その一方で、「キャリア自律は本当に組織の成果につながるのか」という問いを持つ人事担当者や経営者も少なくありません。

社員の成長を支援することは重要である一方、その取り組みが生産性向上や組織成果にどのような影響を与えるのかを説明することは容易ではありません。

本セミナーでは、当協会のサービス提供元である4designs株式会社が蓄積してきたキャリア開発データや組織支援の知見をもとに、キャリア自律と組織成果との関係について考察します。

セミナー内容

本セミナーでは、「キャリア自律は、組織の生産性を高めるのか？」という問いをテーマに、キャリア開発データや組織支援の知見をもとに、組織学習論の視点にも触れながら解説します。

具体的には、

・個人の成長と組織成果はどのようにつながるのか

・キャリア自律を支援することで組織には何が起こるのか

・AI時代において、なぜ今あらためてキャリア自律が重要なのか

といったテーマを取り上げます。

また、エンゲージメント、ウェルビーイング、キャリア目標、上司との関係性といった要素がどのようにつながるのか、さらに企業文化や組織の仕組み・構造がキャリア自律や組織成果にどのような影響を与えるのかについても触れながら、キャリア支援を経営視点で捉え直します。

開催概要

◆こんな方におすすめ- キャリア自律支援の効果を組織成果の観点から捉えたい人事担当者- 人的資本経営の取り組みとしてキャリア支援を推進している方- エンゲージメント向上や人材定着に課題を感じている方- 社員の主体性向上と組織成果の関係性に関心のある方- キャリア研修やキャリア面談の意義を改めて整理したい方- AI時代における人材育成やキャリア開発のあり方を検討している方

《日時》2026年6月26日（金）11:00～12:00

《会場》 Zoomミーティング

《参加料金》無料

《対象》企業人事・HRBP・人材開発ご担当の方

※同業者様のご参加はご遠慮いただいております。

《プログラム》

・オープニング（プロティアン・キャリア協会／4designs株式会社概要）

・セミナー

・質疑応答

・クロージング

※一部変更になる可能性がございます。

《登壇者》

4designs株式会社／一般社団法人プロティアン・キャリア協会 CGO（Chief Growth Officer：最高事業成長責任者） 栗原 和也

《申込》https://20260626career.peatix.com/

登壇者

4designs株式会社／一般社団法人プロティアン・キャリア協会 CGO（Chief Growth Officer：最高事業成長責任者）

栗原 和也

2011年外資系総合ITサービス企業にシステムエンジニアとして新卒入社。総合商社向けの基幹システム開発、業務変革(BPR)プロジェクト等に参画。2017年に人事部へ異動。新卒採用担当として、年間50～300名のエンジニア採用をリード。2022年10月より現職。主に法人向けのキャリア開発・組織開発支援に従事し、研修・セミナー講師としても登壇する。

◆当協会認定サービス提供会社：4designs株式会社

名称：4designs（フォーデザインズ）株式会社

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 PMO EX日本橋茅場町 H1O日本橋茅場町 311

設立年月：2019年7月

代表取締役社長CEO：有山 徹

事業概要：経営コンサルティング、人的資本最大化に向けた組織開発支援、キャリア開発支援等

WEBサイト：https://4designs.co.jp/

サービス：プロティアン・キャリアドック https://protean-career.or.jp/career-dock/

導入実績：パナソニック インダストリー株式会社/住友商事株式会社/森永製菓株式会社/株式会社ポーラ/株式会社電通デジタル/出光興産株式会社/株式会社インテージ/株式会社エクサ 他250社以上

◆協会概要

正式名称：一般社団法人プロティアン・キャリア協会

所在地：東京都新宿区西新宿3-2-9新宿ワシントンホテルビル本館2F

事業概要：キャリア対話型組織開発支援サービス/個人向けキャリア支援サービス/認定資格制度運営

代表理事：田中 研之輔（法政大学キャリアデザイン学部 教授）/有山 徹 （4designs株式会社 代表取締役CEO）

設立年月：2020年3月

協会WEBサイト：https://protean-career.or.jp/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/officialprotean

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