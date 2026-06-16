回路設計を刷新し低ノイズ化を実現、主要部品の最適化で音質性能を高めたインテグレーテッド・アンプARCAM「A15+」「A5+」新発売

ハーマンインターナショナル株式会社

ハーマンインターナショナル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：桑原拓磨）は、英国発のプレミアムオーディオブランド「ARCAM」より、回路設計の刷新による低ノイズ化と主要部品の最適化によって音質性能を高めたインテグレーテッド・アンプ「ARCAM A15+」および「ARCAM A5+」を2026年6月25日（木）より順次発売いたします。

ARCAMの「Radia」シリーズは、創業当初から受け継がれる“Music First”の設計思想を軸に、40年以上にわたり培ってきたアナログ技術と、現代のニーズに対応する最先端のデジタル技術を融合することで、音楽を真に愛する方々のミュージックライフにふさわしい高品位な音楽再生を実現してきました。音楽信号の純度を重視したサウンドと、プロダクトとしての完成度を高い次元で両立することで、本シリーズは発売以来高い評価を獲得しています。

「A15+」および「A5+」は、こうしたRadiaシリーズの思想を継承しつつ、音質性能のさらなる向上を目的に内部回路や電源設計に多角的な改良を加えています。信号の流れをよりシンプルかつ効率的にするため回路構成を再設計し、主要部品についても用途や配置を精査することで、音楽信号の純度を高めました。その結果、音の立ち上がりや音像の明瞭さ、音場の広がりにおいて、より正確で自然な再現性を実現しています。

加えて、デジタル回路やBluetoothモジュール、DAC基板などを使用状況に応じて制御し、不要な回路は動作を停止する設計を採用。電源ライン上に発生するノイズを抑制することで、静寂感に優れた再生環境を構築し、微細な音の表情や空間の広がりまで忠実に描き出します。さらに、両モデルはBluetoothによるワイヤレス接続に対応し、スピーカー再生に加えて、利便性の高いワイヤレスリスニングを可能にしています。Auracast(TM)に対応することで、対応デバイスへ音声を同時に共有できるほか、双方向Bluetooth機能により、ワイヤレスヘッドホンなどへの音声出力にも対応。時間帯や環境に応じて、再生スタイルを柔軟に切り替えることができます。

「A15+」は、より余裕ある駆動力に加えHDMI eARC入力を搭載し、音楽再生から映像コンテンツまで幅広いソースを高品位に再生いたします。また「A5+」は、Radiaシリーズの思想をコンパクトな構成に凝縮し、日常のリスニングにおいてもARCAMならではの音質を提供いたします。

製品のポイント

●“Music First”の思想を継承し、音楽信号の純度を追求した音作り

●回路構成を再設計し、信号の流れを最適化した高品位サウンド

●主要部品の選定と配置を見直し、自然で情報量豊かな再生を実現

●使用状況に応じた回路制御により、電源ラインのノイズを低減

●Bluetooth接続に対応、双方向機能によるワイヤレスヘッドホン出力も可能

●Auracast(TM)対応で、対応デバイスへの音声同時共有に対応

●HDMI eARC入力で幅広いソースに対応（A15+のみ搭載）

製品外観

[A15+]

[A5+]

主な仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12767/table/545_1_691f9499106074b363aef8ad200801f3.jpg?v=202606160951 ]

※仕様や価格は変更となる場合があります。

＜ARCAMについて＞

ARCAMは、英国の名門・ケンブリッジ大学の学生らによって1976年に創業され、シンプルで美しいデザインと豊かな音楽性を両立したオーディオ製品の開発を40年以上にわたり続けています。同ブランド初のアンプ「A60」はその高い音楽性を評価され、瞬く間に人気を博し、世界中のオーディオファンの注目を集め、Hi-Fiブランドとしての地位を確かなものにしました。また80年代には、英国で初めて完全自社開発のCDプレーヤー「Delta 70」を発売。CD再生において先駆け的な存在として知られており、世界中のオーディオファンの注目を集め、Hi-Fiブランドとしての地位を確かなものにしました。

＜ハーマンインターナショナル（米国本社/Harman International Industries, Incorporated）について＞

ハーマンインターナショナルは、プレーミアム・オーディオ、ビジュアル、コネクテッド・カーと、それらを統合したソリューションを、自動車、消費者、プロフェッショナルの市場に向けて、設計・製造・販売しています。弊社のAKG(R)、ARCAM、Harman Kardon(R)、Infinity(R)、JBL(R)、Lexicon(R)、Mark Levinson(R)、Revel(R)を含む主要ブランドは、オーディオ愛好家やアーティスト、イベント／コンサート会場などで多く利用され、称賛を受けています。また今日では、弊社のオーディオやインフォテイメント・システムが装備された自動車が世界で5,000万台以上走っており、弊社のソフトウェアサービスは、オフィスや家庭、車やモバイルなどあらゆるプラットフォームにおいて、何十億台ものモバイル端末やシステムが安全な接続や統合を行えるよう、支えています。ハーマンインターナショナルは全世界に約30,000名の社員が在籍しています。

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