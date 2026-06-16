シンガポール政府公認のGGA、日本企業唯一の包括ライセンスでグローバル赴任手続きをまるごと担うワンストップサービスを開始

GLOBAL GATEWAY ADVISORS PTE. LTD.

東南アジアを含むアジア太平洋地域諸国を中心に海外進出支援を行うコンサルティングファーム、Global Gateway Advisors Pte. Ltd.（本社：シンガポール、経営陣：山下英男、以下「GGA」）は、シンガポール人材開発省（Ministry of Manpower、以下「MOM」）より採択された唯一の日系学歴認証機関として、全世界の大学・高等教育機関を対象とした学歴認証サービスの提供を開始いたしました。

学歴認証サービスのお申し込みはこちら：https://www.global-gw.com/mom/verification



■背景

シンガポールでは、外国人幹部・専門職向けの就労ビザであるエンプロイメントパス（以下「EP」）の申請において、2023年9月より学歴証明書の第三者機関による認証が義務化されました。これを受けてMOMは全12社の学歴認証機関を採択しており、GGAは2023年9月のサービス開始時より、日系企業として唯一採択された学歴認証機関として、日本の大学を対象とした認証サービスを提供してまいりました。

シンガポールへの駐在員派遣が多様化する中、日本以外の大学を卒業した人材のEP申請においても学歴認証が必要となるケースが増加しています。こうしたニーズに対応するため、GGAはこの度、採択12社のうち日系唯一となる全世界の大学・高等教育機関を対象とした認証ライセンスを取得し、サービス範囲を拡大いたしました。

■サービス拡大の概要

今回の拡大により、米国・欧州・アジアをはじめとする世界各国の大学の卒業証書についても、MOM認定の第三者機関としての認証証明書を発行することが可能となりました。これにより、出身大学の国籍を問わず、GGAにてEP申請・更新に必要な学歴認証をご対応いただくことが可能です。

GGAでは、学歴認証サービスに加え、EP申請支援や駐在員派遣に関わる人事労務コンサルティングまで、シンガポールへの人材配置に関わる一連のプロセスを包括的にサポートしております。

学歴認証サービスのお申込みはこちら：https://www.global-gw.com/mom/verification

E-mail: verification@global-gw.com

■当社の紹介

グローバルパートナーズコンサルティンググループの傘下であるGGAは、顧客のアジア圏における経営課題解決に特化した各分野のプロフェッショナルで構成される完全独立系コンサルティングファームです。年間200社以上の地場企業との事業提携・創出の交渉や、シンガポール国内での計300件以上に及ぶ人事労務コンサルティングをはじめとした豊富な経験と現地での最先端の知識・情報・ネットワークを元に、アジア圏に特化したシームレスなコンサルティングサービスをご提供し、クライアント様の「正しい意思決定」と「持続的な成長」にコミットする事で、その先の企業運営を支援させていただきます。

【会社概要】

会社名：Global Gateway Advisors Pte. Ltd.

所在地：200 Cantonment Road, Southpoint #06-01 Singapore 089763

経営陣：山下 英男、板倉祐希、泉 美帆

設立：2010年（グループ創業は2000年）

親会社：株式会社グローバル・パートナーズ・コンサルティング（GPCグループ）

従業員：150名（グループ全体）

支援実績等：シンガポールをはじめとしたアジア圏にて計800件を超える日本企業の海外での成功を支援し、GGAを含む、GPCグループは、過去20年にわたり、日本やアジアにおける多国籍企業や中小企業の企業アドバイザーを務めています。より多くの企業が国境を越えた戦略的業務提携や投資の機会を求めている中、私たちの大切なお客様の戦略的利益やニーズを満たすために、弊グループ一丸となり、革新的で実用的なソリューションとサポートを提供し、追求し続けていきます。

企業HP： https://www.global-gw.com/

【お問合せ先】

Global Gateway Advisors Pte. Ltd.（GGA）

所在地：200 Cantonment Road, Southpoint #06-01 Singapore

E-mail: verification@global-gw.com

コーポレートサイトURL：https://www.global-gw.com/

学歴認証サービスURL: https://www.global-gw.com/mom/verification