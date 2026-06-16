『頭文字D』の名シーンを総刺繍で表現。数量限定『頭文字D』スカジャン登場

ノリモノ雑貨ブランド「CAMSHOP.JP」は、人気漫画『頭文字D』の世界観を細部まで刺繍で表現した「『頭文字D』スカジャン」を数量限定で販売いたします。

株式会社フェイス『頭文字D』スカジャン

本製品は『頭文字D』の正式ライセンスを取得したオフィシャルアイテムです。

最大の特徴は、プリントを一切使用せず、『頭文字D』を象徴するロゴや作品中の印象的なシーンをすべて刺繍で表現していること。刺繍ならではの立体感や重厚感により、アパレルとしての魅力はもちろん、コレクションアイテムとしても高い存在感を放つ一着に仕上がりました。

カラーはGOLDとSILVERの2種類を展開。スカジャンならではの華やかさと『頭文字D』の世界観が融合した、特別なアイテムです。

オフィシャルサイト

https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1089415&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1089415&sort=n)

(C)しげの秀一/講談社

■ 『頭文字D』の魅力を刺繍で表現

1995年の連載開始以来、多くのファンを魅了し続ける『頭文字D』。

峠を舞台に繰り広げられる数々のバトル、個性豊かな登場人物たち、そしてAE86をはじめとする名車たちは、世代を超えて多くの支持を集めています。

本製品では、『頭文字D』を象徴するロゴや名シーンを高密度刺繍で表現。刺繍だからこそ生まれる立体感や陰影により、作品の魅力をより深く感じられるデザインとなっています。

細部まで丁寧に表現された刺繍は、見る角度によって異なる表情を見せ、所有する喜びを感じられる仕上がりです。

■ プリント不使用の総刺繍仕様

本製品はプリントを一切使用しておりません。

デザイン表現のすべてを刺繍で構成することで、一般的なプリントアパレルにはない高級感と存在感を実現しました。

ロゴやグラフィックの輪郭、細かなディテールに至るまで刺繍で表現することで、『頭文字D』ファンの期待に応える本格仕様となっています。

刺繍ならではの豊かな表現力が、作品の世界観をより印象的に演出します。

■ 光沢感のある生地と軽やかな着心地

生地には上品な光沢感のある素材を採用しました。

スカジャン特有の華やかさを持ちながらも、軽やかな着心地を実現。見た目の存在感と快適な着用感を両立しています。

カーイベントやミーティング、ライブやフェス、普段使いのアウターとしても活躍し、『頭文字D』の世界観を身近に楽しむことができます。

■ 『頭文字D』ファンのための特別な一着

作品への愛着を感じられるデザインと、総刺繍による高級感を兼ね備えた本製品。

『頭文字D』ファンはもちろん、クルマ好きの方やスカジャン愛好家の方にもおすすめです。

アウターとして着用するだけでなく、コレクションとして所有する楽しみも味わえる特別なアイテムとなっています。

■ 数量限定販売

本製品は数量限定での販売を予定しております。

生産数には限りがあり、予定数に達し次第販売終了となります。

『頭文字D』の魅力を詰め込んだ特別なスカジャンを、この機会にぜひお楽しみください。

【商品概要】

商品名：

『頭文字D』スカジャン

カラー：

GOLD

SILVER

サイズ（メンズ）：

M ：胸囲88～96cm、身長165～175cm

L ：胸囲96～104cm、身長175～185cm

XL：胸囲104～112cm、身長175～185cm

総刺繍仕様（プリント不使用）

特徴：

・『頭文字D』のロゴや名シーンを刺繍で表現

・光沢感のある生地を採用

・軽やかな着心地

・数量限定生産

品番：DSK-001

表地：ポリエステル100%

裏地：ポリエステル100%

リブ部分：ポリエステル95%

ポリウレタン5%

ライセンス：(C)しげの秀一／講談社

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販売元

会社名 ：株式会社フェイス

所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38

お問い合わせ：076-287-6593(#)

メール ：27@faith-jp.com

受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

HP ：https://camshop.jp/

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