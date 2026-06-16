予想を裏切る新感覚マジッククイズバラエティ『クライマックスを見抜け！超絶マジック ウラギリ』6月20日(土)23時40分～東海テレビ・フジテレビ系全国ネットで放送！

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東海テレビ放送株式会社

前列左から：犬塚しおり（東海テレビアナウンサー）、 アンタッチャブル（山崎弘也、柴田英嗣）、KiLa　後列左から：もう中学生、荒川（エルフ）、松丸亮吾、アンミカ、なえなの

東海テレビは、マジックとクイズを融合した新感覚バラエティ『クライマックスを見抜け！超絶マジック ウラギリ』を6月20日(土)23時40分よりフジテレビ系全国ネットで放送します。


マジックの“タネ”ではなく“クライマックス”を予想する、前代未聞の「対戦型マジッククイズバトル」。


世界トップレベルのマジシャンたちが、あえてマジックを途中で止め、そのクライマックスを解答者が推理。そして最後に、その予想を鮮やかに裏切る“超絶マジック”が披露されます。


見て驚くだけじゃない、“考えて楽しむ”新しいエンターテインメントをお見逃しなく！


世界レベルのマジシャンが集結


左から：Ibuki、SORA、KiLa、JONIO、Ars

出演するのは、国内外で活躍する実力派マジシャンたち！


マジック界のＷ杯「FISM」で、日本人で唯一グランプリを獲得した若き天才、Ibuki。


大人気オーディション番組「ブリテンズ・ゴット・タレント」で大絶賛、SORA。


ヒゲを武器に世界ランク入りした独創的＆異端児パフォーマー、JONIO。


圧倒的な技術だけで奇跡を起こす、日本が誇るカードマジシャン、Ars。


さらに、マジシャン・オブ・ザ・イヤーを受賞した体験型マジックの第一人者、KiLaが


“見守りマジシャン”として番組をナビゲートします。


論理 vs. ひらめきのチーム対抗バトル

解答者は、異なる思考スタイルを持つ2チーム。


“直感と発想力で挑む”ザキヤマチームには、山崎弘也（アンタッチャブル）、もう中学生、荒川（エルフ）。


対して“論理と分析で見抜く”松丸チームには、松丸亮吾、アンミカ、なえなの。


マジックをどう読み解くか――“予想”と“裏切り”が交錯する頭脳戦が展開されます。



左から：Ars、アンミカ、松丸亮吾、なえなの

番組概要

タイトル


『クライマックスを見抜け！超絶マジック ウラギリ』



放送日時
2026年6月20日(土) 23時40分～24時35分（東海テレビ制作・フジテレビ系全国ネット）



出演
MC：柴田英嗣（アンタッチャブル）


進行：犬塚しおり（東海テレビアナウンサー）


解答者：山崎弘也（アンタッチャブル）、


荒川（エルフ）、アンミカ、なえなの、松丸亮吾、もう中学生　（五十音順）


解説：KiLa


マジシャン：Ars、Ibuki、JONIO、SORA　（五十音順）



スタッフ


チーフプロデューサー：嶋崎悠介（東海テレビ）


プロデューサー：高木優樹（東海テレビ）、山下浩一（ビアーズ）



制作協力


ビアーズ



制作著作


東海テレビ