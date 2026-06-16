予想を裏切る新感覚マジッククイズバラエティ『クライマックスを見抜け！超絶マジック ウラギリ』6月20日(土)23時40分～東海テレビ・フジテレビ系全国ネットで放送！

東海テレビ放送株式会社前列左から：犬塚しおり（東海テレビアナウンサー）、 アンタッチャブル（山崎弘也、柴田英嗣）、KiLa 後列左から：もう中学生、荒川（エルフ）、松丸亮吾、アンミカ、なえなの

東海テレビは、マジックとクイズを融合した新感覚バラエティ『クライマックスを見抜け！超絶マジック ウラギリ』を6月20日(土)23時40分よりフジテレビ系全国ネットで放送します。

マジックの“タネ”ではなく“クライマックス”を予想する、前代未聞の「対戦型マジッククイズバトル」。

世界トップレベルのマジシャンたちが、あえてマジックを途中で止め、そのクライマックスを解答者が推理。そして最後に、その予想を鮮やかに裏切る“超絶マジック”が披露されます。

見て驚くだけじゃない、“考えて楽しむ”新しいエンターテインメントをお見逃しなく！

世界レベルのマジシャンが集結

左から：Ibuki、SORA、KiLa、JONIO、Ars

出演するのは、国内外で活躍する実力派マジシャンたち！

マジック界のＷ杯「FISM」で、日本人で唯一グランプリを獲得した若き天才、Ibuki。

大人気オーディション番組「ブリテンズ・ゴット・タレント」で大絶賛、SORA。

ヒゲを武器に世界ランク入りした独創的＆異端児パフォーマー、JONIO。

圧倒的な技術だけで奇跡を起こす、日本が誇るカードマジシャン、Ars。

さらに、マジシャン・オブ・ザ・イヤーを受賞した体験型マジックの第一人者、KiLaが

“見守りマジシャン”として番組をナビゲートします。

論理 vs. ひらめきのチーム対抗バトル

解答者は、異なる思考スタイルを持つ2チーム。

“直感と発想力で挑む”ザキヤマチームには、山崎弘也（アンタッチャブル）、もう中学生、荒川（エルフ）。

対して“論理と分析で見抜く”松丸チームには、松丸亮吾、アンミカ、なえなの。

マジックをどう読み解くか――“予想”と“裏切り”が交錯する頭脳戦が展開されます。

番組概要

左から：Ars、アンミカ、松丸亮吾、なえなの

タイトル

『クライマックスを見抜け！超絶マジック ウラギリ』

放送日時

2026年6月20日(土) 23時40分～24時35分（東海テレビ制作・フジテレビ系全国ネット）

出演

MC：柴田英嗣（アンタッチャブル）

進行：犬塚しおり（東海テレビアナウンサー）

解答者：山崎弘也（アンタッチャブル）、

荒川（エルフ）、アンミカ、なえなの、松丸亮吾、もう中学生 （五十音順）

解説：KiLa

マジシャン：Ars、Ibuki、JONIO、SORA （五十音順）

スタッフ

チーフプロデューサー：嶋崎悠介（東海テレビ）

プロデューサー：高木優樹（東海テレビ）、山下浩一（ビアーズ）

制作協力

ビアーズ

制作著作

東海テレビ