予想を裏切る新感覚マジッククイズバラエティ『クライマックスを見抜け！超絶マジック ウラギリ』6月20日(土)23時40分～東海テレビ・フジテレビ系全国ネットで放送！
前列左から：犬塚しおり（東海テレビアナウンサー）、 アンタッチャブル（山崎弘也、柴田英嗣）、KiLa 後列左から：もう中学生、荒川（エルフ）、松丸亮吾、アンミカ、なえなの
東海テレビは、マジックとクイズを融合した新感覚バラエティ『クライマックスを見抜け！超絶マジック ウラギリ』を6月20日(土)23時40分よりフジテレビ系全国ネットで放送します。
マジックの“タネ”ではなく“クライマックス”を予想する、前代未聞の「対戦型マジッククイズバトル」。
世界トップレベルのマジシャンたちが、あえてマジックを途中で止め、そのクライマックスを解答者が推理。そして最後に、その予想を鮮やかに裏切る“超絶マジック”が披露されます。
見て驚くだけじゃない、“考えて楽しむ”新しいエンターテインメントをお見逃しなく！
世界レベルのマジシャンが集結
左から：Ibuki、SORA、KiLa、JONIO、Ars
出演するのは、国内外で活躍する実力派マジシャンたち！
マジック界のＷ杯「FISM」で、日本人で唯一グランプリを獲得した若き天才、Ibuki。
大人気オーディション番組「ブリテンズ・ゴット・タレント」で大絶賛、SORA。
ヒゲを武器に世界ランク入りした独創的＆異端児パフォーマー、JONIO。
圧倒的な技術だけで奇跡を起こす、日本が誇るカードマジシャン、Ars。
さらに、マジシャン・オブ・ザ・イヤーを受賞した体験型マジックの第一人者、KiLaが
“見守りマジシャン”として番組をナビゲートします。
論理 vs. ひらめきのチーム対抗バトル
解答者は、異なる思考スタイルを持つ2チーム。
“直感と発想力で挑む”ザキヤマチームには、山崎弘也（アンタッチャブル）、もう中学生、荒川（エルフ）。
対して“論理と分析で見抜く”松丸チームには、松丸亮吾、アンミカ、なえなの。
マジックをどう読み解くか――“予想”と“裏切り”が交錯する頭脳戦が展開されます。
左から：Ars、アンミカ、松丸亮吾、なえなの
番組概要
タイトル
『クライマックスを見抜け！超絶マジック ウラギリ』
放送日時
2026年6月20日(土) 23時40分～24時35分（東海テレビ制作・フジテレビ系全国ネット）
出演
MC：柴田英嗣（アンタッチャブル）
進行：犬塚しおり（東海テレビアナウンサー）
解答者：山崎弘也（アンタッチャブル）、
荒川（エルフ）、アンミカ、なえなの、松丸亮吾、もう中学生 （五十音順）
解説：KiLa
マジシャン：Ars、Ibuki、JONIO、SORA （五十音順）
スタッフ
チーフプロデューサー：嶋崎悠介（東海テレビ）
プロデューサー：高木優樹（東海テレビ）、山下浩一（ビアーズ）
制作協力
ビアーズ
制作著作
東海テレビ