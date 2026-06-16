リニア開業を見据え名駅西のまちづくりを推進「名古屋駅太閤通口まちづくり協議会」公式Webサイト公開

トガル株式会社

トガル株式会社（本社：名古屋市中村区、代表取締役：小嶋 豊）は、このたび名古屋駅西側の「名古屋駅太閤通口まちづくり協議会」の公式Webサイトを制作・公開いたしました。

リニア中央新幹線の開業を見据え、名古屋駅周辺では大規模な再開発が進められています。新幹線口として知られる「名駅西エリア」においても、地域の歴史や文化、人と人とのつながりを大切にしながら、将来を見据えたまちづくりが進められています。

名古屋駅太閤通口まちづくり協議会は、地区関係者や関係機関と連携しながら、エリアの魅力発信やにぎわい創出、そして「一日ゆったりと過ごせるまち」の実現を目指して活動する団体です。

今回公開したWebサイトでは、協議会の活動内容やイベント情報、地域の魅力などを発信し、地域住民や事業者、来街者をつなぐ情報発信の拠点として活用していきます。

トガル株式会社は、本Webサイトの企画・構成・デザイン・制作を担当しました。

名古屋駅太閤通口まちづくり協議会 公式Webサイト TOPページ

「(https://meiekinishi.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=release202606)名古屋駅太閤通口まちづくり協議会(https://meiekinishi.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=release202606)」公式Webサイト ＞(https://meiekinishi.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=release202606)

■Webサイト公開の背景

リニア中央新幹線の開業を控え、名古屋駅周辺では大規模な再開発が進められています。

名古屋駅太閤通口エリアの「椿地区」においても、今後の大きな環境変化を見据え、地域関係者が主体となり、関係機関と連携しながらまちづくりが進められています。

名古屋駅太閤通口まちづくり協議会では、「名駅西の宝をみんなで発見し、誰もが笑顔で暮らし、働き、遊べるまちへ」を理念に掲げ、地域の魅力や価値を再発見しながら、一日ゆったりと過ごせるまちづくりを目指しています。

その一方で、地域で行われている活動や取り組み、まちづくりに対する想いを発信する場は十分とは言えませんでした。

これからのまちづくりには、地域住民や事業者だけでなく、来街者や企業、行政など多様な主体が地域の活動を知り、関わるきっかけをつくることが重要です。

また、地域の歴史や文化、まちづくりの取り組みを次世代へ受け継ぎながら、新たな来街者や関係人口を育んでいくためにも、継続的な情報発信が求められています。

さらに、リニア開業により国内外から多くの人が訪れることが期待される中、「名駅西」という地域の個性や魅力を発信し、地域ブランドとして育てていくことも重要なテーマとなっています。

そこで今回、協議会の活動や地域情報を集約し、地域内外へ継続的に発信する情報発信基盤として公式Webサイトを公開いたしました。

■Webサイトのポイント

まちづくり活動を伝える情報発信拠点

Webサイトでは、協議会の活動報告やイベント情報、お知らせなどを継続的に発信できる仕組みを整備しました。

また、公式SNSへの導線を設けることで、地域の取り組みをタイムリーに発信できる環境を構築。地域住民や関係者だけでなく、来街者や地域に関心を持つ方々にも情報が届くことを目指しています。

協議会の活動や地域の魅力を継続的に発信することで、地域への理解や愛着を深める情報発信拠点となることを目指しています。

名駅西エリアの未来を感じるデザイン

デザイン面では、名駅西エリアの未来への期待感と地域の親しみやすさを表現するため、明るく開放感のあるデザインを採用しました。

サイト全体には緑を基調としたカラーリングを取り入れ、地域の成長や活力を感じられる世界観を表現しています。また、親しみやすさと見やすさを両立し、幅広い世代の方に利用していただけるよう視認性や使いやすさにも配慮しました。

地域ネットワークをつなぐ構成

名古屋駅周辺では、多くのまちづくり団体や地域組織が連携しながら活動しています。

今回のWebサイトでは関連団体へのリンクや情報導線を充実させることで、協議会単独の活動だけでなく、名古屋駅周辺エリア全体のまちづくり活動へアクセスしやすい構成としました。

地域同士の連携や情報共有を促進し、名古屋駅エリア全体の魅力向上につながることを期待しています。

■名駅西の未来をつくる情報発信基盤として

今回公開したWebサイトは、単なる情報掲載の場ではなく、名駅西の未来を考え、人と人、人と地域をつなぐための情報発信基盤として設計しました。

トガル株式会社では、本Webサイトの企画・構成・デザイン・制作を担当し、地域で活動する方々や来街者、行政、関係団体をつなぐコミュニケーションの場となることを目指しました。

また、Webサイトを通じて地域で活動する人々や事業者、来街者をつなぎ、名駅西の価値や魅力を共有していくことも重要な役割であると考えています。

今後もトガル株式会社は、地域の魅力発信やブランディング、情報発信支援を通じて、持続可能なまちづくりと地域価値の向上に貢献してまいります。

トガル株式会社 担当範囲

企画・構成／デザイン／Webサイト制作

名古屋駅太閤通口まちづくり協議会 公式Webサイト

https://meiekinishi.com/

■名古屋駅太閤通口まちづくり協議会について

名古屋駅太閤通口まちづくり協議会は、名古屋駅太閤通口エリア（名古屋駅西側）の魅力向上やにぎわい創出、一日ゆったりと過ごせるまちづくりを目的として活動する団体です。

地域事業者や関係団体が連携し、「名駅西の宝をみんなで発見し、誰もが笑顔で暮らし、働き、遊べるまちへ」を理念に、地域の魅力発信やまちづくり活動を推進しています。

詳細は、トガル株式会社のウェブサイトにて公開しています。

「名古屋駅太閤通口まちづくり協議会」Webサイトを制作・公開しました(https://togaru.co.jp/topics/7278/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=release202606) ＞(https://togaru.co.jp/topics/7278/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=release202606)

【お問い合わせ】

本プロジェクトに関するお問い合わせ・取材のお申し込みは、トガルWebサイトお問い合わせページ（ https://togaru.co.jp/contact/ (https://togaru.co.jp/contact/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=release202603)） からお願いいたします。

■会社概要

トガル株式会社は、Web・SNSを中心としたコミュニケーションデザイン事業に取り組み、ユーザーと地域・商品・サービスを結びつける戦略立案から、クリエイティブ制作、施策実行、データ分析までを一貫して行っています。

会社名：トガル株式会社

本社所在地：名古屋市中村区竹橋町５番５号 さかえビル4B

代表者：小嶋 豊

設立：2015年12月

資本金：1,000万円

事業内容：Webサイト・SNS運用・Web広告・映像などからデータ分析までを活用した「デジタル集客の総合支援」「ブランドデザイン」「コミュニケーションデザイン事業」、ならびにそれらを活用した地域活性化事業

コーポレートサイト: https://togaru.co.jp/(https://togaru.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=release202603)

＜トガルは名古屋駅西地域で地域活性化に取り組んでいます＞

以下よりご確認ください

名駅西の歴史を新名物へ。おいせ甘酒誕生祭 実施報告 ＞(https://togaru.co.jp/topics/7295/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=release202606)

やさなご会にて「おいせ甘酒」試飲会を実施 ＞(https://togaru.co.jp/topics/6495/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=release202606)

名古屋駅駅西の伝統を未来へ紡ぐ「おいせ川あま酒プロジェクト」 ＞(https://togaru.co.jp/topics/4904/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=release202606)

トガル株式会社主催「駅西さんぽ祭り2024」名古屋駅西エリアの地域活性化に貢献 ＞(https://togaru.co.jp/topics/3819/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=release202606)

「駅西さんぽデジタルスタンプラリー」名古屋市、名古屋駅西エリアの地域活性化に貢献 ＞(https://togaru.co.jp/topics/3853/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=release202606)

【産官学連携事業】駅西エリアPRポスター 「つづく つながり 駅西」を制作・掲出 ＞(https://togaru.co.jp/topics/3635/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=release202606)

名古屋駅西で愛されるお店の看板メニューをキーホルダーした「駅西キーホルダー」販売開始 ＞(https://togaru.co.jp/topics/2976/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=release202606)

＜名古屋駅周辺 調査＞

「名古屋駅 東西南北地区のイメージ調査2025」 ＞(https://togaru.co.jp/topics/5309/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=release202603)

「名古屋駅東西南北地区のリニア中央新幹線に関するアンケート調査2025」 ＞(https://togaru.co.jp/topics/5263/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=release202603)

＜ブランディング講師情報＞

「営業・マーケDXPO名古屋2026」専門セミナーに、代表・小嶋がブランディング講師として登壇

詳しくはこちら >(https://togaru.co.jp/topics/6895/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=release202603)

「KADOKAWAドワンゴ情報工科学院」名古屋校の専門学校講師として小嶋が登壇

詳しくはこちら＞(https://togaru.co.jp/topics/3214/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=release202603)

名古屋産業振興公社様主催のブランディングセミナーの講師として登壇

詳しくはこちら＞(https://togaru.co.jp/topics/3202/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=release202603)