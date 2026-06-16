【7月29日開催】第7回 IPO勉強会＠東京：元グリーンモンスターCFO開原氏が登壇！「少数精鋭で挑んだIPO。上場実践ノウハウを公開」

ブリッジコンサルティンググループ株式会社

公認会計士人材の知見・経験を活用した経営支援サービスを展開するブリッジコンサルティンググループ株式会社（所在地：東京都港区、代表者：宮崎良一）は、2026年7月29日（水）、 「第7回 IPO勉強会@東京」(https://go.bridge-group.co.jp/l/1103992/2026-06-08/4c4cqf)を開催いたします。

第7回は、グリーンモンスター株式会社の東証グロース市場への上場を主導した同社元CFOの開原氏（現BlueBank株式会社執行役員）にご登壇いただきます。

勉強会の内容

管理部門の人員不足や担当者の離職リスクに備え、外部専門家を積極的に活用し、実質2名体制でIPO準備を推進された開原氏。少数精鋭の管理部門を維持しながら上場を実現したIPO戦略のリアルについてお話しいただきます。

また、直前期における連結子会社買収といった特殊要因を乗り越え、IPOを実現した成功要因についても、実体験をもとにご紹介いただきます。クローズドイベントならではの「ここでしか聞けないリアルな話」をお届けします。

第2部の交流会では軽食をご用意しております。 講師へのご質問の場や、参加者の自社PR・参加者同士の交流の場として是非ご活用ください。

このような方にオススメ

IPOを目指す企業に在籍中のCEOやCFOの方

本勉強会で学べるポイント・参加するメリット

タイムスケジュール

- 少人数体制でもIPO準備を推進するための実践的なポイント- IPO審査上の特殊論点への対応方法と、それを乗り越えた実体験- 講師への直接質問や経営者同士の情報交換ができる、会場開催ならではの交流機会- 同じ課題を持つ参加者同士でのネットワーク構築

16：40 開場／受付開始

17：00 開会の挨拶

17：05 第1部 基調講演＆トークセッション＜BlueBank株式会社 開原様＞

18：30 第2部 交流会

★開原様とのフリートークや、自社紹介（各社1分程度）のお時間をお楽しみください

19：30 閉会の挨拶

19：40 閉場

第二部交流会について

勉強会の後に事前申込制による軽食を伴う交流会を行います。

講師へのご質問の場や、参加者の自社PR・参加者同士の交流の場としてもご活用ください。

※前回とは開催場所が異なりますのでご注意ください。

※申込いただいた内容にて紹介スライドを作成させていただきます。

※事前申込制につき、当日のキャンセルはなるべくお控えください。

※交流会のみのご参加は不可とします。

セミナー開催概要

【無料】勉強会のお申し込みはこちら :https://go.bridge-group.co.jp/l/1103992/2026-06-08/4c4cqf[表1: https://prtimes.jp/data/corp/61436/table/86_1_94e4e84f73b21edbbb411a201fb71088.jpg?v=202606160951 ]

登壇者BlueBank株式会社執行役員 コーポレート本部長/公認会計士開原 信一

公認会計士として、有限責任あずさ監査法人で上場企業の法定監査やIPO支援等に従事後、株式会社ポケラボで経営企画として予算管理や組織再編、ウェルスナビ株式会社で資金調達やIPO準備を推進。独立を経て、グリーンモンスター株式会社の取締役CFOとしてコーポレート部門の構築とM&A、IPOを主導し、2024年3月に東証グロース市場への上場を達成。



現在は、BlueBank株式会社の執行役員コーポレート本部長としてコーポレート部門の管掌とIPO準備を担う。

株式会社YFAF代表取締役好永 尚平

連続起業家、経営戦略、エンジェル投資、CFO、投資銀行、社外取締役、税理士の経験を持ち、当社代表としてIPO準備企業の「社長の顧問」、上場企業顧問（成長戦略）、IPO勉強会の発起人・主催などを行う。

ブリッジコンサルティンググループ株式会社取締役CFO /公認会計士伊東 心

TAC公認会計士講師を挟みつつ、大手監査法人にて会計監査等の経験を経て、事業会社に入社しマザーズ上場・上場後のIR活動等を経験。大手監査法人における金融商品取引法監査・会社法監査・AUPの経験やTAC公認会計士講座管理会計論講師の経験、事業会社の一員としての株式公開経験を基礎に、株式上場準備企業並びに上場企業を対象として会社に最適なソリューション提供を目指す。

「クライアントが真に求めているものは何か？」を常に追求し、プラスアルファのサービスを提供することをモットーとしている。

ブリッジコンサルティンググループ株式会社について

ブリッジコンサルティンググループは、「公認会計士の経験・知見・想いを集約し、最適配分を可能にするプラットフォームを創る」をコーポレートミッションとした、公認会計士に特化したプロシェアリング事業を展開するコンサルティング会社です。

主なサービスとして、IPO,M&A,Financeによる企業成長/事業承継支援、内部監査/内部統制によるリスクマネジメント支援、スキルシェアを中心とした財務報告支援、CxO人材を中心とした人材獲得支援によって、上場会社、上場準備会社、中堅企業、スタートアップ企業をご支援しています。その他、公認会計士に特化したワーキングプラットフォーム『会計士.job』の運営にも取り組んでいます。

コーポレートサイト：http://bridge-group.co.jp/

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/61436/table/86_2_c2b187b116cf41b68da48bfefd3173a7.jpg?v=202606160951 ]ブリッジコンサルティンググループ株式会社

【本件に関するお問い合わせ】

ブリッジコンサルティンググループ株式会社 広報担当

取材・メディア掲載に関するご依頼も、下記フォームより承っております。

https://bridge-group.co.jp/contact/