シーオス、ニチレイロジグループの物流拠点へ自律型搬送ロボット「TUGBOT2」を納入

シーオス株式会社

シーオス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松島聡、以下「シーオス」）は、国内最大級の低温物流ネットワークを有するニチレイロジグループにおいて、中核企業である株式会社ロジスティクス・ネットワーク（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：馬場園 修三、以下「ロジスティクス・ネットワーク」）が運営する「川崎ファズ共配センター」に対し、自律型搬送ロボット（AMR）「TUGBOT2」を納入いたしました。

■ 納入の背景

食品物流の要であるコールドチェーン（低温物流）の現場、特に冷蔵（5℃帯）環境下では、品質維持のための厳格な温度管理と、作業者の身体的負担軽減、および昨今の労働力不足への対応は、食品業界全体が直面する重要な課題となっています。シーオスはこのたび、ロジスティクス・ネットワークの川崎ファズ共配センターに対し、高度な自律走行技術と自動連結機能を備えた「TUGBOT2」を納入し、同センターにおける現場の作業環境改善と、省人化による着実な生産性向上を実現するための搬送業務の自動化を支援いたしました。

■ 食品物流現場における「TUGBOT2」の提供価値

本件において、シーオスは以下の改善策を実現しています。

■ 今後の展望

- 既存アセットと自動連結機能を活用した自動搬送の実現食品物流の現場で広く使用されている既存のカゴ車に対し、TUGBOT2の「自動連結・切り離し（フッキング／アンフッキング）機能」を活用することで、荷物の牽引から切り離しまで人手を介さない自動搬送化を実現しています。これにより、人員が少なくなる夜間はもちろんのこと、日中の作業においても省人化・無人化に貢献し、従業員の負担を和らげ、無理のない効率的な人員配置に寄与しています。- 限られたスペースや変動するレイアウトへの適応物流センター特有の限られたスペースや、時間帯によって使用目的が変わる荷捌き場においても、時間帯別のルート変更をシステム上で制御し、ピックアップ・ドロップオフスペースを有効に活用しています。- 手待ち時間を考慮した工程間の連携荷物の積み下ろし等の作業工程間で生じる「手待ち時間」にも柔軟に対応し、現場のオペレーションを妨げることなく、人とロボットが調和したスムーズな連携体制を構築しています。

シーオスは、自社開発の統合制御ソフトウェア「Logiler Move」と「TUGBOT2」を組み合わせることで、多様な物流現場の課題解決を推進しております。今後も、食品物流をはじめとする高度な温度管理が求められる現場に対し、実務に即したロボティクス・ソリューションの提供を通じて、ロジスティクス全体の生産性向上に寄与してまいります。

シーオス株式会社について

シーオスは、ロジスティクス分野に25年以上特化してきたソリューションカンパニーです。

「ロジスティクス」を単なる物の移動ではなく、企業価値に直結する重要領域と捉え事業を展開してまいりました。創業以来、ロジスティクス領域に特化した専門チームを擁し、現場理解と戦略立案の双方に強みを持つパートナーとして、製造・小売・ECなど数多くの企業様の課題解決に伴走しております。

戦略コンサルティングからシステム開発、WMS（倉庫管理システム）やTMS（輸配送管理システム）、最先端のAMR（自律型搬送ロボット）ソリューション、さらには現場業務の受託に至るまで、フルラインアップのサービスを提供しています。

シーオスの強み：25年の実績に裏打ちされた「現場力」×「デジタル」

25年以上の実績に基づく独自のノウハウとメソッドで、お客様の課題に対し「より早く・より大きな成果」を提供します。

会社概要

ホームページはこちら(https://www.seaos.co.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=pr_product&utm_content=tugbot2&utm_term=0616)

- 戦略と現場の融合： 経営視点での戦略策定に加え、現場のオペレーション改善まで深く入り込むことで、実効性の高い改革を提案します。- ワンストップソリューション： コンサルティング、システム開発に留まらず、自社開発のソフトウェア／クラウドサービス、ロボティクスの提供、さらに東西2拠点でのロジスティクス業務受託を通じて、川上から川下までを一気通貫で支援します。- 徹底した伴走支援： 課題解決のパートナーとして信頼と寄り添いを大切にし、経営と現場双方の改革を「約束した効果が実現される」まで支援します。- 企業名： シーオス株式会社（SEAOS, Inc.）- 代表者： 代表取締役 松島 聡- 所在地： 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-18-18 東急不動産恵比寿ビル6F- 創立： 2000年8月（設立登記：1997年12月）- 事業内容： ロジスティクスコンサルティング、アプリケーションソフトウェア・ロボット（AMR）開発、業務設計支援、業務受託 ほか