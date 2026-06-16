「ananマンガ大賞」大賞受賞作、ついに感動の完結！ 浜谷みお『やまとは恋のまほろば』最終第9巻が6月16日（火）に発売！

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋は、浜谷みお氏によるコミック『やまとは恋のまほろば』第9巻（最終巻）を2026年6月16日（火）に発売いたします。

本作は、「ananマンガ大賞」大賞受賞、「次にくるマンガ大賞」Webマンガ部門へのランクイン、「文化庁メディア芸術祭」マンガ部門審査委員会推薦作品選出など、各メディアで高い評価を得てきた青春ラブストーリーです。古墳×キャンパスライフをテーマに、不器用で自分に自信が持てなかった関西の女子大生・穂乃香の恋と成長を描いた物語が、ついにフィナーレを迎えます。

◆内容紹介

『やまとは恋のまほろば 9』（浜谷みお）

大学のサークルである「古墳研究会（通称・古研）」に所属する穂乃香。そこは、自分の体形にコンプレックスを抱き、自己肯定感ゼロだった彼女が見つけた、優しくて暖かい居場所です。

同級生の蒼ちゃんや、先輩の可児江をはじめとする個性豊かで温かいメンバーに囲まれ、少しずつ自分に自信を持ち始めた穂乃香ですが、三人はそれぞれ別の進路へと歩み始めることになります。

最終巻となる第9巻では、古研メンバーたちとのサークル合宿や、可児江先輩との旅行など、見逃せないイベントが目白押し！ 共に過ごす時間が残り少なくなっていく中で、穂乃香が密かに「ある計画」を進め、不器用ながらも未来へと一歩を踏み出す姿が丁寧に描かれます。

共感度MAXのピュアキャンパスライフ、感動の結末をぜひ見届けてください！

◆著者・浜谷みお先生からの完結に向けたコメント

初連載、果たして読んでくれる人はいるのだろうか、また連載というスケジュールをこの自分がこなしていけるのだろうかという不安と共に走り始めたのを覚えています。随所に力不足は感じつつ、なんとか完走出来たことにひとまず安心しています。そして何より、この作品を見つけてくださった方々、読んでくださった方々に感謝の気持ちでいっぱいです。これからも時々思い出してもらえたら嬉しいです。

◆著者プロフィール

浜谷 みお（はまたに・みお）

漫画家。「やまとは恋のまほろば」で第10回ananマンガ大賞の大賞を受賞。同作は「次にくるマンガ大賞 2020」Webマンガ部門へのランクインや、第23回文化庁メディア芸術祭マンガ部門審査委員会推薦作品に選出されるなど、高く評価されている。

◆書誌情報

書名：『やまとは恋のまほろば 9』

著者：浜谷みお

発売日：2026年6月16日（火）

定価：紙版 880円（税込）／電子版 763円（税込）

判型：B6判 軽装 並製カバー装

ページ数：192ページ

出版社：文藝春秋

ISBN：978-4-16-090243-5

Amazon URL：https://www.amazon.co.jp/dp/416090243X