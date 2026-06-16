【岡田結実×村田祐基（超特急）】ContentAge制作作品が月間1位を獲得

株式会社ContentAge

IP開発事業と総合広告事業、芸能事務所事業をおこなう株式会社ContentAge（旧社名：FOR YOU、本社：東京都渋谷区、代表取締役：野田爽介、以下「ContentAge」）は、全世界累計2億ダウンロードを突破し、米『TIME』誌で「世界で最も影響力のある100社」に選出されたショートドラマアプリ「ReelShort」の日本本格展開第一弾作品『アイドル夫を捨てたら、人生逆転した件』（以下本作）の制作を担当いたしました。

本作は、俳優・タレントの岡田結実さんと、メインダンサー&バックボーカルグループ・超特急の村田祐基さんがダブル主演を務めております。岡田さんは長編ショートドラマで初主演を飾り、村田さんはショートドラマ初主演で単独での映像作品も初となります。

また、本作は配信から2週間で、ReelShortの月間ランキングにおいて1位を獲得いたしました。

■あらすじ

人気アイドルの夫・橘李人を支え続けてきた橘怜音。しかし、李人はマネージャーの茉凛の嘘を信じて怜音を遠ざけていく。さらに事故で怜音はお腹の子供を失い、どん底へと突き落とされる。大手芸能事務所の令嬢であり天才プロデューサーという顔を持っていた怜音は、離婚を機に本来の居場所へ戻り、人生を取り戻せるのかーー。



■作品情報

●作品名： 『アイドル夫を捨てたら、人生逆転した件』

●配信プラットフォーム： ReelShort https://www.reelshort.com/ja

●配信開始日： 2026年5月17日（日）

●話数： 全61話

●出演者：岡田結実、村田祐基（超特急）、砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）、岸明日香、内藤秀一郎、大関れいか、山崎ケイ（相席スタート）、小沢真珠、櫻井淳子、デビット伊東、ほか

●監督：金子智明

●プロデューサー：飛田岳紀、宮本亜依瑠（ContentAge）

●製作著作：ReelShort

●制作：ContentAge



■ReelShortとは

株式会社Crazy Maple Studio Japanが展開する次世代エンタメアプリ『ReelShort』は、世界中で爆発的な人気を誇る次世代の縦型ショートドラマ配信アプリです。

全世界での累計ダウンロード数2億回、月間アクティブユーザーは7,500万人を突破しています。特に北米市場においては、エンターテインメントアプリの収益・ダウンロード数ランキングで1位を獲得 。さらに、米『TIME』誌の「世界で最も影響力のある100社（2024年）」に選出されるなど、世界のエンタメ業界を牽引する存在として高く評価されています。日本国内においても本格展開前からすでに400万人以上のユーザーが愛用。

■会社概要

ContentAgeは、『人とAIの共鳴で、新しい感動と、コンテンツの新時代を創る。』というパーパスのもと、IP開発事業、芸能事務所事業、総合広告事業の３つの事業を展開しています。

会社名：株式会社ContentAge

URL：https://contentage.co.jp

所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階

設立：2015年8月

代表取締役：野田爽介

事業内容：

●IP開発事業

キャラクターIP開発・ライセンスマネジメント

ショートドラマ制作

映画制作

●芸能事務所事業

N.D.Promotion

KYO

FYP（FOR YOU Partners）

●総合広告事業

マーケティング戦略プランニング＆コンサルティング

クリエイティブ＆コンテンツ

メディアプランニング＆バイイング

デジタルメディアプランニング

ソーシャルメディアマーケティング

インフルエンサー＆タレントキャスティング

PR・イベント&エクスペリエンスマーケティング

IP開発&コラボマーケティング

■問い合わせ先

担当：扇

お問い合わせフォーム：https://contentage.co.jp/contact/