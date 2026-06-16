【岡田結実×村田祐基（超特急）】ContentAge制作作品が月間1位を獲得

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株式会社ContentAge

IP開発事業と総合広告事業、芸能事務所事業をおこなう株式会社ContentAge（旧社名：FOR YOU、本社：東京都渋谷区、代表取締役：野田爽介、以下「ContentAge」）は、全世界累計2億ダウンロードを突破し、米『TIME』誌で「世界で最も影響力のある100社」に選出されたショートドラマアプリ「ReelShort」の日本本格展開第一弾作品『アイドル夫を捨てたら、人生逆転した件』（以下本作）の制作を担当いたしました。


本作は、俳優・タレントの岡田結実さんと、メインダンサー&バックボーカルグループ・超特急の村田祐基さんがダブル主演を務めております。岡田さんは長編ショートドラマで初主演を飾り、村田さんはショートドラマ初主演で単独での映像作品も初となります。


また、本作は配信から2週間で、ReelShortの月間ランキングにおいて1位を獲得いたしました。




■あらすじ


人気アイドルの夫・橘李人を支え続けてきた橘怜音。しかし、李人はマネージャーの茉凛の嘘を信じて怜音を遠ざけていく。さらに事故で怜音はお腹の子供を失い、どん底へと突き落とされる。大手芸能事務所の令嬢であり天才プロデューサーという顔を持っていた怜音は、離婚を機に本来の居場所へ戻り、人生を取り戻せるのかーー。



■作品情報


●作品名： 『アイドル夫を捨てたら、人生逆転した件』


●配信プラットフォーム： ReelShort　https://www.reelshort.com/ja


●配信開始日： 2026年5月17日（日）


●話数： 全61話


●出演者：岡田結実、村田祐基（超特急）、砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）、岸明日香、内藤秀一郎、大関れいか、山崎ケイ（相席スタート）、小沢真珠、櫻井淳子、デビット伊東、ほか


●監督：金子智明


●プロデューサー：飛田岳紀、宮本亜依瑠（ContentAge）


●製作著作：ReelShort


●制作：ContentAge



■ReelShortとは


株式会社Crazy Maple Studio Japanが展開する次世代エンタメアプリ『ReelShort』は、世界中で爆発的な人気を誇る次世代の縦型ショートドラマ配信アプリです。


全世界での累計ダウンロード数2億回、月間アクティブユーザーは7,500万人を突破しています。特に北米市場においては、エンターテインメントアプリの収益・ダウンロード数ランキングで1位を獲得 。さらに、米『TIME』誌の「世界で最も影響力のある100社（2024年）」に選出されるなど、世界のエンタメ業界を牽引する存在として高く評価されています。日本国内においても本格展開前からすでに400万人以上のユーザーが愛用。


■会社概要


ContentAgeは、『人とAIの共鳴で、新しい感動と、コンテンツの新時代を創る。』というパーパスのもと、IP開発事業、芸能事務所事業、総合広告事業の３つの事業を展開しています。



会社名：株式会社ContentAge


URL：https://contentage.co.jp


所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階


設立：2015年8月


代表取締役：野田爽介



事業内容：


●IP開発事業


キャラクターIP開発・ライセンスマネジメント


ショートドラマ制作


映画制作


●芸能事務所事業


N.D.Promotion


KYO


FYP（FOR YOU Partners）


●総合広告事業


マーケティング戦略プランニング＆コンサルティング


クリエイティブ＆コンテンツ


メディアプランニング＆バイイング


デジタルメディアプランニング


ソーシャルメディアマーケティング


インフルエンサー＆タレントキャスティング


PR・イベント&エクスペリエンスマーケティング


IP開発&コラボマーケティング


■問い合わせ先


担当：扇


お問い合わせフォーム：https://contentage.co.jp/contact/