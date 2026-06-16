アディダス ストア by ABC-MARTららぽーと和泉店2026年6月20日（土）よりオープン

株式会社エービーシー・マート

株式会社エービーシー・マート（本社：東京都港区、代表取締役社長：服部喜一郎）は、大阪府和泉市のららぽーと和泉3Fにて「アディダス ストア by ABC-MARTららぽーと和泉店」を6月20日（土）よりオープンします。

■アディダス ストア by ABC-MARTららぽーと和泉店 特徴

ABC-MARTによる、adidasのストリートウェアとスポーツカルチャーを融合させた、アパレルを中心に構成する新コンセプトのショップ。

adidas Originalsのアパレル・フットウェア・アクセサリーをはじめ、ライフスタイルランニングやアウトドアアイテムも揃う。

【オープン記念キャンペーン】

１.合計16,500円(税込)以上ご購入の方にサーモタンブラーをプレゼント。

※なくなり次第終了

■アディダス ストア by ABC-MARTららぽーと和泉店 店舗情報

店舗名：アディダス ストア by ABC-MARTららぽーと和泉店

所在地：〒594-1157大阪府和泉市あゆみ野4-4-7 ららぽーと和泉3F

電話番号：0725-51-2800

営業時間：平日10：00~20：00

土日祝10：00~21：00

■アディダス ストア by ABC-MARTららぽーと和泉店 注目商品

【FOOTWEAR】

商品名：HANDBALL SPEZIAL W

カラー：ALUM/CORE/FTWR

サイズ：22cm~28cm（0.5cm刻み）

価格 ：\14,500（税込）

【FOOTWEAR】

商品名：Adizero EVO SL WOVEN M

カラー：LUCI/PURE/FTWR

サイズ：24.5cm~30cm（0.5cm刻み）

価格 ：\19,800（税込）

【SANDAL】

商品名：GAZELLE BOLD SANDAL W

カラー： WOND/CREW/COPP

サイズ：22.5cm~26.5cm（1cm刻み）

価格 ：\12,100（税込）

【APPAREL】

商品名 : W KNITTED TEE

カラー：DBLUE/WHITE

サイズ：XS～L

価格 ：\8,250（税込）

【APPAREL】

商品名：M ARCHIVE FOOTBALL

GRAPHIC TEE

カラー: BLACK

サイズ：XS~XXL

価格 ：\5,170（税込）

【APPAREL】

商品名：M TEAMGEIST TP

カラー：BLK/BLK/WHT

サイズ：S～XL

価格 ：\12,100（税込）

■ABCマートとは

靴と衣料の輸入販売商社「株式会社国際貿易商事」から1985年にスタート。

『世界共通の品質を世界共通の価格で』を創業以来の経営方針として、靴を中心とした商品を直接お客様の手元へお届けするために、靴小売店「ABC-MART」の出店を進め、ABCマートグループとして、現在国内には1081店舗、国外には韓国に316店舗、台湾63店舗、米国8店舗、ベトナム5店舗を展開しています。

会社名：株式会社エービーシー・マート

代表者：服部喜一郎

所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48階

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）