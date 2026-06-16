アディダス ストア by ABC-MARTららぽーと和泉店2026年6月20日（土）よりオープン

写真拡大 (全9枚)

株式会社エービーシー・マート

　株式会社エービーシー・マート（本社：東京都港区、代表取締役社長：服部喜一郎）は、大阪府和泉市のららぽーと和泉3Fにて「アディダス ストア by ABC-MARTららぽーと和泉店」を6月20日（土）よりオープンします。






■アディダス ストア by ABC-MARTららぽーと和泉店 特徴

　ABC-MARTによる、adidasのストリートウェアとスポーツカルチャーを融合させた、アパレルを中心に構成する新コンセプトのショップ。


adidas Originalsのアパレル・フットウェア・アクセサリーをはじめ、ライフスタイルランニングやアウトドアアイテムも揃う。



【オープン記念キャンペーン】


１.合計16,500円(税込)以上ご購入の方にサーモタンブラーをプレゼント。


　※なくなり次第終了




■アディダス ストア by ABC-MARTららぽーと和泉店　店舗情報


店舗名：アディダス ストア by ABC-MARTららぽーと和泉店


所在地：〒594-1157大阪府和泉市あゆみ野4-4-7 ららぽーと和泉3F


電話番号：0725-51-2800


営業時間：平日10：00~20：00


　　　　　土日祝10：00~21：00




■アディダス ストア by ABC-MARTららぽーと和泉店　注目商品

【FOOTWEAR】



商品名：HANDBALL SPEZIAL W


カラー：ALUM/CORE/FTWR


サイズ：22cm~28cm（0.5cm刻み）


価格　：\14,500（税込）






【FOOTWEAR】



商品名：Adizero EVO SL WOVEN M


カラー：LUCI/PURE/FTWR


サイズ：24.5cm~30cm（0.5cm刻み）


価格　：\19,800（税込）






【SANDAL】



商品名：GAZELLE BOLD SANDAL W


カラー： WOND/CREW/COPP


サイズ：22.5cm~26.5cm（1cm刻み）


価格　：\12,100（税込）






【APPAREL】



商品名 : W KNITTED TEE


カラー：DBLUE/WHITE


サイズ：XS～L


価格　：\8,250（税込）






【APPAREL】



商品名：M ARCHIVE FOOTBALL


GRAPHIC TEE


カラー: BLACK


サイズ：XS~XXL


価格　：\5,170（税込）






【APPAREL】



商品名：M TEAMGEIST TP


カラー：BLK/BLK/WHT


サイズ：S～XL


価格　：\12,100（税込）






■ABCマートとは

靴と衣料の輸入販売商社「株式会社国際貿易商事」から1985年にスタート。


『世界共通の品質を世界共通の価格で』を創業以来の経営方針として、靴を中心とした商品を直接お客様の手元へお届けするために、靴小売店「ABC-MART」の出店を進め、ABCマートグループとして、現在国内には1081店舗、国外には韓国に316店舗、台湾63店舗、米国8店舗、ベトナム5店舗を展開しています。






会社名：株式会社エービーシー・マート


代表者：服部喜一郎


所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号　麻布台ヒルズ森JPタワー48階


設立 ：1985年6月6日


事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売



＜お客様からの問い合わせ先＞


電話：0120-936-610


対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）