アディダス ストア by ABC-MARTららぽーと和泉店2026年6月20日（土）よりオープン
株式会社エービーシー・マート（本社：東京都港区、代表取締役社長：服部喜一郎）は、大阪府和泉市のららぽーと和泉3Fにて「アディダス ストア by ABC-MARTららぽーと和泉店」を6月20日（土）よりオープンします。
■アディダス ストア by ABC-MARTららぽーと和泉店 特徴
ABC-MARTによる、adidasのストリートウェアとスポーツカルチャーを融合させた、アパレルを中心に構成する新コンセプトのショップ。
adidas Originalsのアパレル・フットウェア・アクセサリーをはじめ、ライフスタイルランニングやアウトドアアイテムも揃う。
【オープン記念キャンペーン】
１.合計16,500円(税込)以上ご購入の方にサーモタンブラーをプレゼント。
※なくなり次第終了
■アディダス ストア by ABC-MARTららぽーと和泉店 店舗情報
店舗名：アディダス ストア by ABC-MARTららぽーと和泉店
所在地：〒594-1157大阪府和泉市あゆみ野4-4-7 ららぽーと和泉3F
電話番号：0725-51-2800
営業時間：平日10：00~20：00
土日祝10：00~21：00
■アディダス ストア by ABC-MARTららぽーと和泉店 注目商品
【FOOTWEAR】
商品名：HANDBALL SPEZIAL W
カラー：ALUM/CORE/FTWR
サイズ：22cm~28cm（0.5cm刻み）
価格 ：\14,500（税込）
【FOOTWEAR】
商品名：Adizero EVO SL WOVEN M
カラー：LUCI/PURE/FTWR
サイズ：24.5cm~30cm（0.5cm刻み）
価格 ：\19,800（税込）
【SANDAL】
商品名：GAZELLE BOLD SANDAL W
カラー： WOND/CREW/COPP
サイズ：22.5cm~26.5cm（1cm刻み）
価格 ：\12,100（税込）
【APPAREL】
商品名 : W KNITTED TEE
カラー：DBLUE/WHITE
サイズ：XS～L
価格 ：\8,250（税込）
【APPAREL】
商品名：M ARCHIVE FOOTBALL
GRAPHIC TEE
カラー: BLACK
サイズ：XS~XXL
価格 ：\5,170（税込）
【APPAREL】
商品名：M TEAMGEIST TP
カラー：BLK/BLK/WHT
サイズ：S～XL
価格 ：\12,100（税込）
■ABCマートとは
靴と衣料の輸入販売商社「株式会社国際貿易商事」から1985年にスタート。
『世界共通の品質を世界共通の価格で』を創業以来の経営方針として、靴を中心とした商品を直接お客様の手元へお届けするために、靴小売店「ABC-MART」の出店を進め、ABCマートグループとして、現在国内には1081店舗、国外には韓国に316店舗、台湾63店舗、米国8店舗、ベトナム5店舗を展開しています。
会社名：株式会社エービーシー・マート
代表者：服部喜一郎
所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48階
設立 ：1985年6月6日
事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売
＜お客様からの問い合わせ先＞
電話：0120-936-610
対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）