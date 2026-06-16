Oceanが「リテールテック大阪」に出展！新免税制度への対応が丸ごと分かる

株式会社Ocean

2026年11月の新免税制度（リファンド方式）に対応した免税プラットフォーム「Ocean Tax Refund」を提供する株式会社Ocean（本社：東京都中央区、代表取締役：星野 遼、以下「Ocean」）は、2026年7月2日（木）・3日（金）にインテックス大阪で開催される流通情報システム展「リテールテック大阪」に出展いたします。ブースでは、新免税制度への移行を見据え、導入コスト0円で対応できる同サービスの実機デモと個別相談を実施します。また、日本初（※）の「LINEミニアプリ」「WeChatミニプログラム」での免税申請に対応した本サービスを、訪日客目線でご体験いただけます（※2026年6月・Ocean調べ）。

新免税制度「リファンド方式」の施行まで、あと約4ヶ月。

2026年11月より、日本の免税制度は従来の「店頭即時免税方式」から「リファンド方式（後日返金型）」へと移行します。この転換により、小売事業者には次のような新たな実務対応が求められます。

- 返金オペレーションの新規構築- 商品購入時の消費税処理の複雑化への対応- データ管理とコンプライアンスの見直し- 制度変更にともなう訪日客の購買体験の維持



観光庁の調査によると、2025年の訪日外国人旅行者の消費額は年間9.5兆円規模と過去最高を更新しました。インバウンド市場が拡大を続けるなか、今回の免税制度改正は、訪日ショッピング体験をアップデートする好機でもあります。

Oceanは、新免税制度の内容を広く知っていただく周知活動の一環として、また導入コスト0円で新免税制度に対応できるプラットフォーム「Ocean Tax Refund」をご紹介する場として、本展示会に出展いたします。制度対応方法を検討中の店舗様も、これから免税をはじめたい店舗様も、新制度対応のポイントや「Ocean Tax Refund」のデモをその場でご確認いただけます。

ブースにて「Ocean Tax Refund」を実機デモ、個別相談も実施

Oceanブースでは、新免税制度に完全対応した「Ocean Tax Refund」の実機デモと個別相談を実施します。



◼︎ 加盟店アプリ・訪日客の免税申請のシミュレーション

加盟店向けアプリの実際の操作をご体験いただけます。また、生成AIで自身の声を多言語の「ありがとう」に変換できる最新機能などもお試しいただけます。

あわせて、訪日客側の免税申請も体験が可能です。アプリダウンロード不要でWeb上から申請できるほか、日本初（※）の「LINEミニアプリ」「WeChatミニプログラム」上での申請にも対応し、訪日客がストレスなくスムーズに手続きを完結する流れをご覧いただけます。（※2026年6月・Ocean調べ）



◼︎ 個別相談（予約不要・随時受付）

新免税制度への対応方法や導入プロセスについて、担当者が丁寧にお答えします。店舗の業態・規模に合わせた導入イメージもご案内。検討の初期段階でもお気軽にお声がけください。



皆様のご来場を心よりお待ちしております！

＜リテールテック大阪 出展概要＞

会期：2026年7月2日（木）・3日（金）

開催時間：10:00～16:30

会場：インテックス大阪（大阪府大阪市住之江区南港北1丁目5-102）

主催：日本経済新聞社、テレビ大阪

Oceanブース番号：RT27



▼ Oceanの出展情報はこちら

https://messe.nikkei.co.jp/exhibitor/info/RS/ja/26020/



▼ リテールテック大阪公式サイト

https://messe.nikkei.co.jp/rs

免税プラットフォーム「Ocean Tax Refund」3つの特徴

「Ocean Tax Refund」は、2026年11月からはじまる新免税制度（リファンド方式）に対応した、次世代免税プラットフォームです。

＜主な特長＞

（１）導入コスト0円

初期費用・月額固定費は一切不要。加盟店はコストをかけずに新制度へ対応できます。

（２）世界中の訪日客に対応

多言語サポートとシームレスな免税申請により、国籍を問わずスムーズな免税体験を提供します。

（３）シンプルかつ安全な免税運用

AI・OCR技術を活用し、購入情報の管理から申請データの作成まで自動化。新制度下においてシンプルで安全に運用できます。

▼「Ocean Tax Refund」サービス詳細はこちら

https://service.ocean.inc/refund

会社概要

株式会社Ocean (Ocean Inc.)

代表取締役：星野 遼

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座2-6-5 藤屋ビル5階

設立：2024年5月

資本金：1億3,804万円（資本準備金含む）

事業内容：訪日ショッピング体験向けの免税・タックスリファンド・ショッピングプラットフォームの開発・提供

加入団体：一般社団法人Fintech協会、日本オムニチャネル協会、大阪観光局

取得認定・資格：

・免税承認送信事業者

・ISMS認証（ISO/IEC27001）

・プライバシーマーク（Pマーク）認証

コーポレートサイトURL：https://ocean.inc

サービスサイトURL：https://service.ocean.inc

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社Ocean 広報担当

E-Mail：pr@ocean.inc